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Рада приняла закон об усилении ответственности за ложь в декларациях с предложениями Зеленского

Рада приняла закон об усилении ответственности за ложь в декларациях с предложениями Зеленского

Верховная рада приняла законопроект №4651 об усилении ответственности за ложь в декларациях с предложениями президента Владимира Зеленского. Ранее глава государства ветировал этот документ.

Об этом сообщает корреспондет Цензор.НЕТ.

За соотвествующее решение проголосовали 315 народных депутатов.

Данный проект закона усиливает ответственность за предоставление недостоверной информации в декларациях, в частности возвращает наказание в виде лишения свободы, которое было отменено решением Конституционного Суда в октябре 2020 года, что оказало негативное влияние на антикоррупционную инфраструктуру Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инициированный Зеленским законопроект об усилении ответственности за ложь в декларациях получил положительную оценку Венецианской комиссии, - ОПУ

Согласно президентскому законопроекту, за умышленное ложное декларирование чиновника могут наказать штрафом, общественными работами или ограничением свободы до двух лет, если расхождения с реальными доходами составят от 1,1 млн грн до 4,5 млн грн. Если расхождения – свыше 4,5 млн грн, правонарушителю также будет грозить лишение свободы на срок до двух лет. В то же время за умышленное непредставление декларации законопроект предусматривает, в дополнение к штрафам и общественным работам, наказание в виде заключения до двух лет.

Как сообщалось, Венецианская комиссия положительно оценила эту законодательную инициативу президента. Положительный отзыв получили и другие нововведения в законопроекте.

В частности, включение декларирования недостоверной информации в перечень коррупционных правонарушений, а также уточнение перечня лиц, которые могут нести ответственность за эти правонарушения, что позволит обеспечить ответственность для лиц, которые уже не занимают должностей, но, по закону, подают декларации после прекращения полномочий. Также специалисты положительно оценили увеличение сроков давности по отдельным правонарушениям до трех лет вследствие усиления наказания.

Также читайте: Зеленский ветировал закон, который ослабляет ответственность за недостоверное декларирование, - Офис Президента

ВР (29245) декларация (1356) закон (3177) законопроект (3221) Зеленский Владимир (20348) электронное декларирование (1025)


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Топ комментарии
+5
главный прикол знаешь в чем?
По закону, проще ОТМЕНИТЬ должность Президента, чем вынести ему Импичмент!
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29.06.2021 16:03
+4
Уверен для того чтоб сесть по етому закону чиновник должен брать взятку перед камерой, в майке с путином, и плакатом "Я ненавижу зеленского".
И то по первым двум пунктам, - не факт.
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29.06.2021 16:10
+3
За ложь с предложениями Зеленского?
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29.06.2021 15:57
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За ложь с предложениями Зеленского?
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29.06.2021 15:57 Ответить
Т.е как с законом гундосого про импичмент- надо мин 300 голосов для признания воровства чиновников?
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29.06.2021 15:58 Ответить
главный прикол знаешь в чем?
По закону, проще ОТМЕНИТЬ должность Президента, чем вынести ему Импичмент!
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29.06.2021 16:03 Ответить
Уже не проще. Если зеляди идут на второй срок - возможен вариант как с овощем и потеря новых территорий. Этого и добивается *********
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29.06.2021 16:57 Ответить
Проще-проще!
А новыми наступлениями ваты не пужай.
Тогда не было ни армии, ни понимания "а можно ли стрелять?".
Сейчас все намного сложнее, даже не смотря на кацапских и олигархичных агентов в верхах.
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29.06.2021 17:13 Ответить
1. Никто не "пужаеть", такова реальность соседства с ***********- война на десятилетия . 2. Качество законотворчества зелёных имбецилов=зеро. Все законы принятые моносбродом- направлены на набивание карманов Бени и ахметки и опустошение буджета .3. Дай боже , чтоб ********* сдохли от санкций. Ибо евровата очень уж оживилась.
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29.06.2021 18:03 Ответить
Раз с "предложениями Зеленского", значит - никого НЕ ПОСАДЯТ.
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29.06.2021 16:00 Ответить
Страшно даже представить сколько нужно было подс....иков от наших западных союзников чтобы заставить Бубаса вернуть уголовную ответственность.
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29.06.2021 16:03 Ответить
Уверен для того чтоб сесть по етому закону чиновник должен брать взятку перед камерой, в майке с путином, и плакатом "Я ненавижу зеленского".
И то по первым двум пунктам, - не факт.
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29.06.2021 16:10 Ответить
При ПоТрохе провернули это решение про неконституционность реестра коррупционеров дважды: когда накопятся в реестре сведения про коррупционеров, КСУ принимает решение про неконституционность. Все дела ЗАКРЫВАЮТСЯ. Потом "герой" - Зєльцман повторно вносит решение в парламент и его принимают: Зєльцман - "герой", который борется с коррупцией, а КСУ - бяки, такие-сякие, отменяют закон про коррупционеров. Все дела начинают расследоваться с нуля. Так происходит уже третий или четвёртый раз. Один раз - случайность; два раза - умышленное действие; три раза - закономерность...
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29.06.2021 16:17 Ответить
так вальцман провернув теж саме.. і теж здається двічі..
потрібен закон, щоб КС чи ніякий інший суд, ні НПУ, на ГПУ/СБУ/ФСБУ/ДПУ не мали
ніякою можливості скасовувати покарання за незаконне збагачення і
приховуване декларування..
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29.06.2021 16:44 Ответить
Блин, кто и как докажет, что ощибка в декларации сделана УМЫШЛЕННО!? Опять профанация. Как уже надоела эта беспрерывная брехня. Аж тошнит.
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29.06.2021 16:24 Ответить
сажать надо не за вранье в декларации, а за незаконные доходы. когда ж уже до дебилов это дойдет?
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29.06.2021 16:31 Ответить
так декларації і потрібні, щоб виявити незаконні надходження ,
а щоб приховати незаконні надходження декларанти подають
брехливі декларації,
брехлива декларація - це вже злочин, за який очікується показання
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29.06.2021 16:54 Ответить
декларация, это симптом, а не сама болезнь. для выявления незаконных доходов декларация не нужна
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29.06.2021 16:59 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1409860780330303489 27 мин
29.06.2021 Сегодня суд Нью-Йорка начинает рассмотрение дела по обвинению фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Истец - Министерство юстиции США. И это имеет непосредственное отношение к руководству Украины.В расследованиях министерства юстиции США относительно деятельности израильской компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. внезапно зазвучала украинская тема.
Министерство юстиции США обнаружило несколько очень интересных трансзакций связанных с Украиной и ее руководством. Еще в сентябре 2019 г. мы обращали на это внимание, (...) Надеемся что новые расследования (...) прольют свет на это дело. Хроника Наши надежды оправдались
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29.06.2021 16:34 Ответить
Два шага назад, шаг вперед. Сначала отменить, потом вернуть... Чемпион продолжает чемпионить...
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29.06.2021 17:03 Ответить
А конфискация!?
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29.06.2021 18:17 Ответить
Некоторые декларации не подают, родителей прислужников Януковича скрывают, уверен им ничего не будет, накажут свидетелей, мусорская страна
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29.06.2021 23:16 Ответить
 
 