Рада приняла закон об усилении ответственности за ложь в декларациях с предложениями Зеленского

Верховная рада приняла законопроект №4651 об усилении ответственности за ложь в декларациях с предложениями президента Владимира Зеленского. Ранее глава государства ветировал этот документ.

Об этом сообщает корреспондет Цензор.НЕТ.

За соотвествующее решение проголосовали 315 народных депутатов.

Данный проект закона усиливает ответственность за предоставление недостоверной информации в декларациях, в частности возвращает наказание в виде лишения свободы, которое было отменено решением Конституционного Суда в октябре 2020 года, что оказало негативное влияние на антикоррупционную инфраструктуру Украины.

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Согласно президентскому законопроекту, за умышленное ложное декларирование чиновника могут наказать штрафом, общественными работами или ограничением свободы до двух лет, если расхождения с реальными доходами составят от 1,1 млн грн до 4,5 млн грн. Если расхождения – свыше 4,5 млн грн, правонарушителю также будет грозить лишение свободы на срок до двух лет. В то же время за умышленное непредставление декларации законопроект предусматривает, в дополнение к штрафам и общественным работам, наказание в виде заключения до двух лет.

Как сообщалось, Венецианская комиссия положительно оценила эту законодательную инициативу президента. Положительный отзыв получили и другие нововведения в законопроекте.

В частности, включение декларирования недостоверной информации в перечень коррупционных правонарушений, а также уточнение перечня лиц, которые могут нести ответственность за эти правонарушения, что позволит обеспечить ответственность для лиц, которые уже не занимают должностей, но, по закону, подают декларации после прекращения полномочий. Также специалисты положительно оценили увеличение сроков давности по отдельным правонарушениям до трех лет вследствие усиления наказания.

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