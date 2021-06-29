Рада приняла закон об усилении ответственности за ложь в декларациях с предложениями Зеленского
Верховная рада приняла законопроект №4651 об усилении ответственности за ложь в декларациях с предложениями президента Владимира Зеленского. Ранее глава государства ветировал этот документ.
Об этом сообщает корреспондет Цензор.НЕТ.
За соотвествующее решение проголосовали 315 народных депутатов.
Данный проект закона усиливает ответственность за предоставление недостоверной информации в декларациях, в частности возвращает наказание в виде лишения свободы, которое было отменено решением Конституционного Суда в октябре 2020 года, что оказало негативное влияние на антикоррупционную инфраструктуру Украины.
Согласно президентскому законопроекту, за умышленное ложное декларирование чиновника могут наказать штрафом, общественными работами или ограничением свободы до двух лет, если расхождения с реальными доходами составят от 1,1 млн грн до 4,5 млн грн. Если расхождения – свыше 4,5 млн грн, правонарушителю также будет грозить лишение свободы на срок до двух лет. В то же время за умышленное непредставление декларации законопроект предусматривает, в дополнение к штрафам и общественным работам, наказание в виде заключения до двух лет.
Как сообщалось, Венецианская комиссия положительно оценила эту законодательную инициативу президента. Положительный отзыв получили и другие нововведения в законопроекте.
В частности, включение декларирования недостоверной информации в перечень коррупционных правонарушений, а также уточнение перечня лиц, которые могут нести ответственность за эти правонарушения, что позволит обеспечить ответственность для лиц, которые уже не занимают должностей, но, по закону, подают декларации после прекращения полномочий. Также специалисты положительно оценили увеличение сроков давности по отдельным правонарушениям до трех лет вследствие усиления наказания.
Также читайте: Зеленский ветировал закон, который ослабляет ответственность за недостоверное декларирование, - Офис Президента
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По закону, проще ОТМЕНИТЬ должность Президента, чем вынести ему Импичмент!
А новыми наступлениями ваты не пужай.
Тогда не было ни армии, ни понимания "а можно ли стрелять?".
Сейчас все намного сложнее, даже не смотря на кацапских и олигархичных агентов в верхах.
И то по первым двум пунктам, - не факт.
потрібен закон, щоб КС чи ніякий інший суд, ні НПУ, на ГПУ/СБУ/ФСБУ/ДПУ не мали
ніякою можливості скасовувати покарання за незаконне збагачення і
приховуване декларування..
а щоб приховати незаконні надходження декларанти подають
брехливі декларації,
брехлива декларація - це вже злочин, за який очікується показання
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1409860780330303489 27 мин
29.06.2021 Сегодня суд Нью-Йорка начинает рассмотрение дела по обвинению фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Истец - Министерство юстиции США. И это имеет непосредственное отношение к руководству Украины.В расследованиях министерства юстиции США относительно деятельности израильской компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. внезапно зазвучала украинская тема.
Министерство юстиции США обнаружило несколько очень интересных трансзакций связанных с Украиной и ее руководством. Еще в сентябре 2019 г. мы обращали на это внимание, (...) Надеемся что новые расследования (...) прольют свет на это дело. Хроника Наши надежды оправдались