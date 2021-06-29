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Налоговику грозит до 12 лет тюрьмы за вымогательство 1 миллиона грн взятки, - ГБР

Налоговику грозит до 12 лет тюрьмы за вымогательство 1 миллиона грн взятки, - ГБР

Территориальным управлением ГБР Львова в суд направлено обвинительное заключение по факту вымогательства взятки начальником одного из райуправлений Государственной налоговой инспекции в Тернопольской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

Следствие установило, что чиновник требовал у предпринимательницы 1 миллион гривен. За эти деньги он обещал помочь уменьшить штрафы и не открывать уголовное производство по результатам налоговой проверки компании.

Он привлек посредника, который был задержан вечером 26 февраля 2021 во время передачи 1 миллиона гривен.

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Чиновник налоговой обвиняется в просьбе предоставить и в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Ему может грозить лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Процессуальное руководство в производстве осуществляла Тернопольская областная прокуратура, оперативное сопровождение - УСБУ в Тернопольской области.

взятка (6158) вымогательство (428) налоговая (931) ГБР (2988)


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лям гривен? нищеброд какой то...
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29.06.2021 16:37 Ответить
Ключевое слово - грозит.
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29.06.2021 16:38 Ответить
Последствия потроховского закона по которому любой мелкий чинушка из податковой может легко выписать бешенный штраф с конфискацией майна в обход судебной системы.
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29.06.2021 17:33 Ответить
Показуха - так "працюють" 90% податкової. Решту 10% - ті, що влатувалися вчора-позавчора...
Ще б зняли відосік про якогось митника.
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29.06.2021 18:56 Ответить
Налоговик, не сцы! Нихрена тебе не грозит!!! Все будет как насиров! Остегнешь и свободен! И еще компенсацию с извинениями вручат, и в должности восстановят или даже повысят!
Это же не блок сигарет ******** в киоске, это всего-навсего взятка на какой-тот лям - трехдневный оброк!
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29.06.2021 19:01 Ответить
 
 