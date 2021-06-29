Ирану не удастся избежать выплаты компенсаций в деле о катастрофе самолета МАУ, - Енин

В деле о катастрофе самолета МАУ ("Международные авиалинит Украины") Ирану не удастся избежать выплаты компенсаций. Украинская сторона настаивает на том, что компенсации должны быть выше предложенных 150 тысяч долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, решение соглашаться или нет на компенсацию Тегерана в размере 150 тысяч долларов будет приниматься каждой потерпевшей семьей.

"Мы как правительство уверены, что и сумма компенсаций, которая будет согласована во время правительственных переговоров, будет выше суммы, которую в одностороннем порядке или в качестве своей стартовой переговорной позиции предложила иранская сторона", - отметил Енин.

Он подчеркнул, что выплаты отдельным семьям не избавляют Иран от международно-правовой ответственности.

"Избежать выплаты компенсаций Ирану не удастся. Ни одного прецедента, когда бы случалась авиакатастрофа, но пострадавшие не получали компенсации, в мировой практике не существует", - добавил Енин и добавил, что не может прогнозировать дату, когда Тегеран выплатит деньги.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

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В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".