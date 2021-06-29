В Офисе Зеленского так боятся дела "вагнеровцев", что уже склепали очередные "пленки", - нардеп "ЕС" Сюмар
В Офисе Зеленского настолько боятся ответственности за срыв спецоперации по задержанию боевиков из ЧВК Вагнера, что готовы прибегнуть к "анекдотическим" мероприятиям.
Об этом на брифинге в Верховной Раде сообщила народный депутат из "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилу.
"Мы много наблюдали движений вокруг этой темы и увидели очень много лжи вокруг нее. В своих попытках скрыть свою роль в срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев" Банковая и власть пришли к определенной анекдотичности. По нашей информации по состоянию на сейчас уже смонтированы какие-то очередные новые "пленки". Разговоры, что якобы о "вагнеровцах" Лукашенко рассказал Петр Порошенко. Петр Порошенко много говорил о "вагнеровцах" не когда был в должности президента, не с Лукашенко, а уже сейчас. Эти цитаты нарвали, нарезали. Мы знаем, кто это делал, зачем. И сейчас эти новые очередные "пленки" - смонтированные, абсолютно фейковые - пытаются разместить в различных Интернет СМИ для того, чтобы отвести внимание от организации слива этой спецоперации нынешними руководителями улицы Банковой", - сообщила Сюмар.
"Ничего кроме улыбки такие фейки вызвать не могут, хотя понятна цель - размыть тему, посеять какие-то новые подозрения. Так много лжи вокруг этой темы, что власть рискует в ней уже утонуть", - иронизирует Сюмар.
"Правду и государственную измену будут доказывать соответствующие органы, и она будет звучать. А вот ложь вы разоблачили - и не один раз - сами, когда говорили, что спецоперации не было, потом сказали, что она была, но хорошо, что она была сорвана. Именно это мы услышали от президента Зеленского. А сейчас ответственность опять в который раз пытаются переложить на оппозицию", - отмечает Виктория Сюмар.
"В этом вопросе придется говорить правду - рано или поздно", - убеждена Сюмар.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Аваков-то на такое не пойдет
Зеленскому (читай УДО) нужно усилить охрану в разы. Сейчас очень политически выгодный момент для русских убить Зеленского
Но Порошенко ее все равно слил
1. "Переможний" рейтинг зЕзідента.
2. Державна зрада ( зашквар) зЕзідента.
3. "Плівки ... " проти Порошенка.
После откровенного предательства членограя зраду уже ни на кого не повесить...
Сам сказал.
Сам признался.
Не рви пупа ,, ніх в тебе всеодно не вийде . ..
Хіба ж Порошенко цілий рік брехав країні і світу , що справи вагнерівців не існувало взагалі . ?? От навіщо ви видумуєте ці - безглузді ,шпигунські теорії змови Порошенка , кого хочете пошити в дурні .?? Все і так же ясно - як Божий день .! Зе само сказало , і його за язик ніхто не тягнув , що - він особисто телефонував лукі , з приводу вагнерівців ,, це чула вся країна , увесь світ .!! То -до чого тут Порошенко взагалі ??? .
ну нечего очи в Сирка позычать, ну не смеши.
1. зебилы сами сказали (куча цитат), что никакой операции не было
2. а потом членограй сам сказал (куча цитат), что операция была, и слил ее он лично.
Ну мож хватит уже уши на голову натягивать?
Уж слишком простая ситуация...
Так что.поросятко.ты или читай внимательно или брось выдавать желаемое за действительное...правда интересна всем
Проще не бывает.
Членограй прогорел.
И у вас теперь одна задача - раз клоун все равно ко дну идет, то прицепить к нему Пороха.
Членограя россияне вообще только для того и ставили, что Пороха сбить.
Членограй ихм нах не нужен, он расходный материал - им нужно, чтоб Порох им поперек дороги не стоЯл.
Чуть раньше эта комбинация была с Медведчуком. В кремле решили Левочкина двигать, а Медведчука урыть, но чтоб "не пропадать добру", то наняли бигуса, чтоб тот прицепил к фамилии "Медведчук" фамилию Порошенко.
А теперь тонет сраный клоун - ну так опять "не пропадать же добру".
Все слишком очевидно.
Сливайте воду.
.
Висновки зроблено. вухаті не можуть керувати !!!!!!!! не сПроможні.