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В Офисе Зеленского так боятся дела "вагнеровцев", что уже склепали очередные "пленки", - нардеп "ЕС" Сюмар

В Офисе Зеленского так боятся дела

В Офисе Зеленского настолько боятся ответственности за срыв спецоперации по задержанию боевиков из ЧВК Вагнера, что готовы прибегнуть к "анекдотическим" мероприятиям.

Об этом на брифинге в Верховной Раде сообщила народный депутат из "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилу.

"Мы много наблюдали движений вокруг этой темы и увидели очень много лжи вокруг нее. В своих попытках скрыть свою роль в срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев" Банковая и власть пришли к определенной анекдотичности. По нашей информации по состоянию на сейчас уже смонтированы какие-то очередные новые "пленки". Разговоры, что якобы о "вагнеровцах" Лукашенко рассказал Петр Порошенко. Петр Порошенко много говорил о "вагнеровцах" не когда был в должности президента, не с Лукашенко, а уже сейчас. Эти цитаты нарвали, нарезали. Мы знаем, кто это делал, зачем. И сейчас эти новые очередные "пленки" - смонтированные, абсолютно фейковые - пытаются разместить в различных Интернет СМИ для того, чтобы отвести внимание от организации слива этой спецоперации нынешними руководителями улицы Банковой", - сообщила Сюмар.

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"Ничего кроме улыбки такие фейки вызвать не могут, хотя понятна цель - размыть тему, посеять какие-то новые подозрения. Так много лжи вокруг этой темы, что власть рискует в ней уже утонуть", - иронизирует Сюмар.

"Правду и государственную измену будут доказывать соответствующие органы, и она будет звучать. А вот ложь вы разоблачили - и не один раз - сами, когда говорили, что спецоперации не было, потом сказали, что она была, но хорошо, что она была сорвана. Именно это мы услышали от президента Зеленского. А сейчас ответственность опять в который раз пытаются переложить на оппозицию", - отмечает Виктория Сюмар.

"В этом вопросе придется говорить правду - рано или поздно", - убеждена Сюмар.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Сюмар Виктория (420) ЧВК Вагнер (1332) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+33
ЗеЛю и его банду ждет тюряга.дело времени
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29.06.2021 16:54
+30
Так операции же не было! Ермак зуб давал.
Но Порошенко ее все равно слил
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29.06.2021 17:01
+23
В Офисе Зеленского так боятся дела "вагнеровцев", что уже склепали очередные "пленки", - нардеп "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 5256
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29.06.2021 17:00
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29.06.2021 16:53 Ответить
Сюмар найкраща
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30.06.2021 01:52 Ответить
ЗеЛю и его банду ждет тюряга.дело времени
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29.06.2021 16:54 Ответить
сядуть хіба , що шістки ... а так гвалтівники сидять в Раді.
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29.06.2021 16:56 Ответить
Та какая тюряга???О том вы говорите??? Вчера акцию проводили. Как всегда. Покричали и разошлись. Я то наивный думал. Вот, наконец, Майдан собирается, клоуна с Банковой выкидывать будем. Билет в Киев заказал. А оно как всегда. Кончилось очередным пшиком. Какое то потешное подозрение составили. Даже народ подписал. А клоун зеля этим подозрением просто подтерся. А вы говорите тюряга. О чем вы????
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29.06.2021 17:55 Ответить
Всему свое время...
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29.06.2021 18:53 Ответить
я думаю, убьют зелю. сбу баканова а спишут на фсб

Аваков-то на такое не пойдет

Зеленскому (читай УДО) нужно усилить охрану в разы. Сейчас очень политически выгодный момент для русских убить Зеленского
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30.06.2021 01:58 Ответить
Не сядут. Картавая обрезь очень хорошо закрепилась в высших эшелонах власти, а к концу президентского срока Зебли еще больше закрепится. У кАломойши своя маленькая армия в Украине. Самых активных купят, запугают, будут шантажировать компроматами и даже уничтожат. Эта обрезанная шваль хорошо усвоила ошибки Яныка, рыгов и паРаши, и так как они поступать не будут. Наш народ история не учит. Украинцев у нас мало, хохлов много. Малоросская хохлядь голосует по приколу и выбирает собою править украинофобов, а потом верещит о зраде, когда очередной эшелон инородцев с награбленным убегает в Израиль, Рашку или Европу.
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29.06.2021 18:01 Ответить
как раз таки зеЛя и его дружки с 95 квартала и будут 'крайними' и будут за все отвечать.
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29.06.2021 18:18 Ответить
Зеля еврей, а топ воры евреи в Украине в тюрьме не сидят. Они в Израилях или Европах награбленное у украинского народа тратят на элитных шлюх и пятидесятилетний вискарик. И еще в доказательство моего первого сообщения скажу, что только при Зелибобе топ воровская обрезь, сидевшая по норам, стала возвращаться в Украину не только не боясь правосудия, а наоборот для того чтобы воровать еще больше.
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30.06.2021 09:16 Ответить
Но чем скорее, тем конечно лучше.
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29.06.2021 20:57 Ответить
Вот видосиков от 95-го квартала насмотримся, пока импичмент проведём. Это поинтереснее чем парнуха и садо-мазо от Матиоса на батальон "Торнадо". Такие таланты! Президент Трамп плачет в сторонке.
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29.06.2021 16:55 Ответить
Ипичмент при нынешнем составе парламента нереален, нового состава не будет пока не будет выборов, а выборов тоже не будет - их отменят или как минимум диджитализируют так, что там зелени с величайшим будет 74%.
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29.06.2021 18:25 Ответить
ниче так баба! и котелок варит и интерфейс пользовательский отличный! в раде таких очень мало!
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29.06.2021 16:55 Ответить
Мели Емеля,твоя неделя
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29.06.2021 16:57 Ответить
сценаристы-куплетисты режиссеры-монтажеры...включились в работу... шоубиз он такой )))
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29.06.2021 16:59 Ответить
атож, у ******** війні воюють не генерали і сержанти, а сценаристи й продюсери...

В Офісі Зеленського так бояться справи "вагнерівців", що вже склепали чергові "плівки", - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 481
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29.06.2021 19:17 Ответить
В Офисе Зеленского так боятся дела "вагнеровцев", что уже склепали очередные "пленки", - нардеп "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 5256
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29.06.2021 17:00 Ответить
Так, Сергійко, ти ж хотів 'абинепорошенко'! Жери, не обляпайся!)
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29.06.2021 17:21 Ответить
Так операции же не было! Ермак зуб давал.
Но Порошенко ее все равно слил
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29.06.2021 17:01 Ответить
Дом зеленского - тюрьма. Его пасодют. И не только за вагнеровцев. Злоупотребление властью таково, что его уже не могут не посадить. Будет веселить публику не отходя от параши.
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29.06.2021 17:03 Ответить
Дурять народ. Але ж ми знаємо- плівки , то одна кримінальна справа двох олігархів. А справа вагнерівців, то інше. І по обом кожний з учасників має сидіти. Добре, що учасники різні і не треба плюсувати статті.))))
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29.06.2021 17:07 Ответить
Сценарій не міняється два роки.
1. "Переможний" рейтинг зЕзідента.
2. Державна зрада ( зашквар) зЕзідента.
3. "Плівки ... " проти Порошенка.
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29.06.2021 17:07 Ответить
Как они раньше до этого не додумались? Может, не могли найти того суицидника, который бы подвизался монтировать эту ересь? Теперь клоун всё испоганил, сам признался, но его дебилы всё равно пытаются телегу впереди лошади поставить)
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29.06.2021 17:08 Ответить
В Офісі Зеленського так бояться справи "вагнерівців", що вже склепали чергові "плівки", - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 9495. .
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29.06.2021 17:13 Ответить
Своїх свинарчуків вже пересаджав?
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29.06.2021 18:25 Ответить
За що .? ..
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29.06.2021 18:43 Ответить
Петька тужиться-тужиться, а зрада не вилазить )))
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29.06.2021 17:15 Ответить
эт точно.
После откровенного предательства членограя зраду уже ни на кого не повесить...
Сам сказал.
Сам признался.
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29.06.2021 17:22 Ответить
а шнурочок в"ється, в"ється....
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29.06.2021 17:17 Ответить
тема "вагнеровцев" уже поднята настолько,что просто перекидкой комментариев вряд ли обойдётся.всей правды.конечно,раскрывать будет нельзя-есть же гос. тайна..Но вот многое из сказанного-сделанного что со стороны власти.что со стороны порошенко или иных обладателей информации по готовящейся операции.следствию изучать будет нужно .тут уж и порошенко должен быть "исследован".поскольку при нём эта операция готовилась и он ЗНАЛ тоже о её начале.И представители нынешней и прошлой власти обязательно должны быть доследованы.
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29.06.2021 17:20 Ответить
...А сейчас ответственность опять в который раз пытаются переложить на оппозицию", - отмечает Виктория Сюмар. Источник: https://censor.net/ru/n3274063
Не рви пупа ,, ніх в тебе всеодно не вийде . ..
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29.06.2021 17:25 Ответить
даже не собирался рвать пуп ни за какого проходимца во власти )) пусть следствие само ищет виновного и.ЕСЛИ МОЖЕТ,наказывает виновного...что хотелось бы мне и чего ради я стал бы "рвать пуп".так это для преобразование Украины из страны-попрошайки в страну .имеющую ОЧЕНЬ БОГАТЫЙ перечень полезных ископаемых.богатейшую страну по энергетическим запасам..ведь на выходе из СССР в 92 году мы были "выше" таких себе австрий-даний...Могли бы "повторить" при НАЦИОНАЛЬНОМ ЕДИНСТВЕ и страмлении.
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29.06.2021 18:38 Ответить
Якщо - нє собірался , то навіщо зашквар - Зе , пробуєш перекласти на Порошенка .? .

Хіба ж Порошенко цілий рік брехав країні і світу , що справи вагнерівців не існувало взагалі . ?? От навіщо ви видумуєте ці - безглузді ,шпигунські теорії змови Порошенка , кого хочете пошити в дурні .?? Все і так же ясно - як Божий день .! Зе само сказало , і його за язик ніхто не тягнув , що - він особисто телефонував лукі , з приводу вагнерівців ,, це чула вся країна , увесь світ .!! То -до чого тут Порошенко взагалі ??? .
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29.06.2021 19:03 Ответить
зебилятко, ну не позорься так, а?

ну нечего очи в Сирка позычать, ну не смеши.
1. зебилы сами сказали (куча цитат), что никакой операции не было
2. а потом членограй сам сказал (куча цитат), что операция была, и слил ее он лично.

Ну мож хватит уже уши на голову натягивать?
Уж слишком простая ситуация...
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29.06.2021 17:26 Ответить
Была бы ситуация такой простой,не было бы такой возни.Я абсолютно не защищаю в этой ситуации Зеленского и ТИПА КАК ЗНАТОК этой ситуации не перекидываю вину на конкретно Порошенко...Я предлагаю ВСЕСТОРОННЕЕ расследование.что касается ситуации "заблудившийся врун".то она тоже должна иметь своё отражение в ИТОГАХ..
Так что.поросятко.ты или читай внимательно или брось выдавать желаемое за действительное...правда интересна всем
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29.06.2021 17:33 Ответить
Зебильное, ситуация там проста, как единственная извилина в мозгах членограя.

Проще не бывает.
Членограй прогорел.

И у вас теперь одна задача - раз клоун все равно ко дну идет, то прицепить к нему Пороха.
Членограя россияне вообще только для того и ставили, что Пороха сбить.
Членограй ихм нах не нужен, он расходный материал - им нужно, чтоб Порох им поперек дороги не стоЯл.

Чуть раньше эта комбинация была с Медведчуком. В кремле решили Левочкина двигать, а Медведчука урыть, но чтоб "не пропадать добру", то наняли бигуса, чтоб тот прицепил к фамилии "Медведчук" фамилию Порошенко.

А теперь тонет сраный клоун - ну так опять "не пропадать же добру".
Все слишком очевидно.
Сливайте воду.
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29.06.2021 18:18 Ответить
прочёл..щзахотелось не тоглько слить воду.но и вымыть руки с мылом...Уж так хочется держаться подальше от стада поросят и не зашквариться с "пианистами". *вымываю руки*
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29.06.2021 18:26 Ответить
все, заношу твого опонента https://censor.net/ru/user/342542 до штатних подлякових ботів. Надоїв вже.
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29.06.2021 17:49 Ответить
я должен заплакать ? Мне обязательно нужно выбирать то ли поросяткое стадо.то ли мутное болотце нынешних? ))
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29.06.2021 18:21 Ответить
Згоден, шо поросяче стадо шоколадних свинарчуків, шо нинішнє зелене шобло людиноподібних мавп - всі вони однакові...
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29.06.2021 18:28 Ответить
Зрадник буде сидіти в клітці ,, рано чи пізно , але всеодно БУДЕ !! .
В Офісі Зеленського так бояться справи "вагнерівців", що вже склепали чергові "плівки", - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 2030 .
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29.06.2021 17:21 Ответить
Все развивается по классическому сценарию проффесора Януковича.
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29.06.2021 17:22 Ответить
Повні та достатні матеріальні докази були депутатом Арьєвим надані майжке зразу після провалу операціїЇх можна легко знайти на цьому ж сайті.
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29.06.2021 18:01 Ответить
В Офісі Зеленського так бояться справи "вагнерівців", що вже склепали чергові "плівки", - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 3277. .
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29.06.2021 17:36 Ответить
офис перЗедента совершенно серьёзно обсуждает сейчас выпуск книжки-раскраски "Как Порошенко убил брата".. по замыслу Подоляка, маленькие дети должны проникнутся ненавистью к Порошенко..
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29.06.2021 17:36 Ответить
Чесно сказати, думаю що різні 'зливи' можуть підкатувати навіть від американців. Зелох настільки похерює все, що так складно будувалося, що думаю навіть США нас підстраховує від цього дебіла.
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29.06.2021 17:47 Ответить
Чё то он очкует.... кто ? Догадайтесь сами.
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29.06.2021 18:08 Ответить
Когда пять лет из телевизора рассказываешь одно, а в высоких кабинетах делаешь совсем другое, как тут не очковать после потери власти? Рукописи ведь не горят.)) Жму руку, обнимаю это скорее всего самое безобидное из того, что вышло наружу.
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29.06.2021 18:42 Ответить
Зебеня і його команда захоПили владу викоритовуючи тотальну брехню. Вони заставили брехнею 57% виборців зневіритись у сПраведливості.
Висновки зроблено. вухаті не можуть керувати !!!!!!!! не сПроможні.
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29.06.2021 18:39 Ответить
Очень интересно,кто подсказал Порошенко проводить операцию в пассажирском самолёте.
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29.06.2021 18:46 Ответить
Хочу согласиться с ув.Викторией (о тлетворном влиянии гнилостного ветерка с востока, который не способен пригнуть "к скалам отары"). С досадой недавно подумалось в связи с "комплексным вопросом" зе кандидатам на победу в Германии и не только, по причине т.с. этической, но в связи со "смотри, кому это выгодно", а выгодоотрымувач в предвыборный период оказывается (кто бы мог подумать!) РФ, потому что ее целенаправленные действия требуют в этот период коррекции для повышения эффективности. Можно на это сказать "бред" или патология, но нужно признать, что продемонстрированный "креатив" на грани фола, особенно, если принять во внимание "церимониальную" роль МЗС для зе.
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29.06.2021 19:54 Ответить
ермак-Козырь, его подельник Зе, а так же подельники 2-го плана портнов-татаров будут седеть в тюрьме.
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29.06.2021 20:39 Ответить
Стаття КК України 111

В Офісі Зеленського так бояться справи "вагнерівців", що вже склепали чергові "плівки", - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 3651
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29.06.2021 21:35 Ответить
брехня, как всегда.
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30.06.2021 12:52 Ответить
самое интересное, что https://fix.in.ua/product-category/ipad/ https://fix.kiev.ua/ пленки пленками , а правду знают очень мало людей
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06.08.2021 21:44 Ответить
 
 