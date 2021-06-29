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США рассчитывают на стабильные отношения с РФ, но готовы ответить на безрассудные или агрессивные действия, - Блинкен

США рассчитывают на стабильные отношения с РФ, но готовы ответить на безрассудные или агрессивные действия, - Блинкен

США рассчитывают выстроить стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Однако, если российское руководство продолжит "вести себя агрессивно", то Вашингтон ответит.

Об этом в интервью итальянскому изданию La Repubblica заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если Россия будет продолжать безрассудные или агрессивные действия, мы ответим - не с целью конфликта и не для эскалации, а потому, что мы будем защищать наши интересы и ценности", - сказал он.

В качестве примеров агрессивного поведения России Блинкен упомянул совершенные российскими хакерами кибератаки против американских компаний и попытку отравить находящегося в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального.

Читайте также: Если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно, мы ответим, - Блинкен

Автор: 

агрессия (1704) россия (95515) США (26637) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+5
"Однако, если российское руководство продолжит "вести себя агрессивно", то Вашингтон ответит."
_Пустомели! Уже как минимум 13 лет продолжает. А может быть и с 11 сентября 2001...
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29.06.2021 17:06
+3
Если с Трампом было "неплохо", то это к Юрию Табаху.
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29.06.2021 20:47
+1
Так-таки Московии придётся ещё раз терпеть эмбарго и ну и вместо СВИФТА пользоваться почтовыми голубями, ездовыми собаками, оленями, верблюдами. Распространится кредитование "под документы в пути".
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29.06.2021 17:29
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Это он так пугает, бо все ж знают, что самая большая стабильность на погосте.
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29.06.2021 16:56 Ответить
"Однако, если российское руководство продолжит "вести себя агрессивно", то Вашингтон ответит."
_Пустомели! Уже как минимум 13 лет продолжает. А может быть и с 11 сентября 2001...
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29.06.2021 17:06 Ответить
Заметь, тебе "поаплодировали" в основном лица с русскими фамилиями. Хоть на это можно много возражать, но в последнее время что-то значительно увеличился такой контингент, обозначенный УКРАИНСКИМ (!) флагом. Но, если ты не тот "NON", а с которым можно дискутировать, то хочу тебе заметить, что, не ощущая минимальной ответственности ("каждый мнит себя стратегом (героем), видя бой со стороны") всегда (почти) думается что для нас другие делают недостаточно, но ты прикинь, какой ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ лежит на действительно движущих силах прогресса, а цена ошибки - огромна, думается ты согласишься. И только такие особи, как путин, поступают абсолютно безответственно, а о его слова можно сразу, не вдаваясь в подробности, архивировать (не для истории, а для разбора в последствии, как свидетельство патологических отклонений ). Лично я подобные слова Блинкена очень одобряю на своем уровне, понимая, что сказанное очень логично и вестко, т.к. ранее (в отличие от путина) сказанное ответственными представителями из США не отличалось от реальных действий. Ты этого не заметил?
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29.06.2021 19:26 Ответить
Так-таки Московии придётся ещё раз терпеть эмбарго и ну и вместо СВИФТА пользоваться почтовыми голубями, ездовыми собаками, оленями, верблюдами. Распространится кредитование "под документы в пути".
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29.06.2021 17:29 Ответить
То шо янки сдулись было понятно ещё в 2014 году. Индия и Китай вообще на них положили. С каждым новым президентом дела идут все хуже и хуже, скоро скатятся до уровня зеленского.
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29.06.2021 17:30 Ответить
А мардва са сваим ссарем скоро на шавкамц пирийдёть.
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29.06.2021 18:00 Ответить
Коля не звизди . С Трампом было очень даже неплохо и в экономике и в политике .
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29.06.2021 18:16 Ответить
Конкретнее. Хотелось бы какие-то факты. Если есть, то с радостью выслушаю. Лично для меня последним президентом США был г-н Рейган, все кто после него просто ничто. Если вам симпатичен Трамп, то пожалуйста))
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29.06.2021 18:25 Ответить
Колюня, хоть ты и вспоминаешь времена Рейгана, 2014г, но, похоже так и неусвидомил, что теперешняя пора характерна гибридом ИНФО и реально физической силы. И здесь хочу тебется настоятельно сообщить, что то, что делается, но невидимо таким, как мы с тобой, и при этом имеет не меньшую, а то и большую силу (вспомни недавние секретные документы на британской скамеечке в РФ, наверное, до сих пор жуют свои сопли при этом старательно надувая щеки и осыпая мнимого противника словесными образами). В общем, тишь кабинетов может сегодня разрешать сложнейшие вопросы, а ты, например, в это время будешь наслаждаться трелями соловья, не задумываясь, что в это время чьи-то ... интересы в серьезнейшей опасности или это УЖЕ МИНОВАЛО..
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29.06.2021 19:39 Ответить
Рост экономики при Трампе достигал 3% . Безработица стояла на уровне 3.2% . Самая низкая за 50летнюю историю безработица среди черного населения , что не удавалось никому даже Рейгану. При Трампе наша компания выставляла на дорогу плакаты - требуються работники . Такого я не помню за 10 лет . Перезаключены экономические и торговые договоры в пользу Америки , с Мексикой , Канадой , ЮКореей , Китаем , Европу заставили изменить свое хамское потребительское отношение в торговле с США пригрозив санкциями и тарифами . США стало активно экспортировать нефть и газ на мировом рынке . Договорились с Польшей о распределении американского природного газа через морской терминал ( противовес росейскому СП2)(байден похерил этот проект) и о переносе военной базы из Германии в Польшу(что куда разумнее) . Израиль заключил мирное соглашение с арабскими странами при прямом участии администрации Трампа . Ни один американский президент даже рядом такого не мог сделать включая Рейгана. Трамп перенес посольство США в Израиле в Иерусалим . Остальные президенты только обещали а он сделал. Проходили успешные переговоры с Ким чен Иром . Премьер министр Японии заявлял что Трамп заслуживает нобелевской премии за мир за успехи в этом процессе. (демпартития изговняла и это начинание) .
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29.06.2021 19:46 Ответить
А зачем он его туда перенёс ? Кому из американцев это было надо ?
Скрытым хабадникам, сотрудничающим с путиным ?
Трамп не верил своей разведке, но верил путину - это как ?
При Трампе было УНИЧТОЖЕНО 10000 рабочих мест.
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29.06.2021 20:22 Ответить
бессвязные фразы результат чтения мусорных статеек о
Трампе . Трамп не уничтожал рабочие места . Каждые полгода сообщалось о создании новых рабочих мест и что самое главное много в производстве ,а не сфере услуг. Даже не хватало квалифицированных рабочих и спецов .
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29.06.2021 20:33 Ответить
Что именно бессвязно? Конкретно?
При Трампе сообщалось о создании новых рабочих мест.
А вот ПО ФАКТУ число рабочих мест СОКРАТИЛОСЬ на целых 10 000 (десять тысяч).
"Сообщать" много ума не надо.
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29.06.2021 20:43 Ответить
"А вот ПО ФАКТУ число рабочих мест СОКРАТИЛОСЬ на целых 10 000 (десять тысяч)."

Вот это и есть бессвязный лживый пропагандисцкий бред .
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29.06.2021 22:02 Ответить
Сокращение числа рабочих мест на 10000 за годы правления Трампа - это факт.
И не уходите от вопроса кому из американцев был нужен перенос посольства
в Иерусалим ?
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29.06.2021 22:32 Ответить
бессвязный лживый пропагандисцкий бред .
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30.06.2021 02:20 Ответить
Импотентское бла-бла-бла ....
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30.06.2021 09:28 Ответить
И по этому избиратели выбрали его на второй срок! Это должно было быть последнее предложение в твоём опусе, не так ли? Почему ты его не написал?))
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29.06.2021 20:34 Ответить
Если с Трампом было "неплохо", то это к Юрию Табаху.
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29.06.2021 20:47 Ответить
Меня он как президент устраивал. Мнение жителей других стран мне до лампочки , то есть насрать .
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29.06.2021 22:06 Ответить
Американский флажок не соответствует российскому хамству.
Американцы так не выражаются.
Трамп и путина устраивал как президент.
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29.06.2021 22:35 Ответить
Мнение жителей других стран мне до лампочки , то есть насрать .
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30.06.2021 02:20 Ответить
Ты расписался в том, что ответить тебе нечего.
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30.06.2021 09:27 Ответить
 
 