США рассчитывают на стабильные отношения с РФ, но готовы ответить на безрассудные или агрессивные действия, - Блинкен
США рассчитывают выстроить стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Однако, если российское руководство продолжит "вести себя агрессивно", то Вашингтон ответит.
Об этом в интервью итальянскому изданию La Repubblica заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Если Россия будет продолжать безрассудные или агрессивные действия, мы ответим - не с целью конфликта и не для эскалации, а потому, что мы будем защищать наши интересы и ценности", - сказал он.
В качестве примеров агрессивного поведения России Блинкен упомянул совершенные российскими хакерами кибератаки против американских компаний и попытку отравить находящегося в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального.
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_Пустомели! Уже как минимум 13 лет продолжает. А может быть и с 11 сентября 2001...
Скрытым хабадникам, сотрудничающим с путиным ?
Трамп не верил своей разведке, но верил путину - это как ?
При Трампе было УНИЧТОЖЕНО 10000 рабочих мест.
Трампе . Трамп не уничтожал рабочие места . Каждые полгода сообщалось о создании новых рабочих мест и что самое главное много в производстве ,а не сфере услуг. Даже не хватало квалифицированных рабочих и спецов .
При Трампе сообщалось о создании новых рабочих мест.
А вот ПО ФАКТУ число рабочих мест СОКРАТИЛОСЬ на целых 10 000 (десять тысяч).
"Сообщать" много ума не надо.
Вот это и есть бессвязный лживый пропагандисцкий бред .
И не уходите от вопроса кому из американцев был нужен перенос посольства
в Иерусалим ?
Американцы так не выражаются.
Трамп и путина устраивал как президент.