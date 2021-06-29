США рассчитывают на стабильные отношения с РФ, но готовы ответить на безрассудные или агрессивные действия, - Блинкен

США рассчитывают выстроить стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Однако, если российское руководство продолжит "вести себя агрессивно", то Вашингтон ответит.

Об этом в интервью итальянскому изданию La Repubblica заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если Россия будет продолжать безрассудные или агрессивные действия, мы ответим - не с целью конфликта и не для эскалации, а потому, что мы будем защищать наши интересы и ценности", - сказал он.

В качестве примеров агрессивного поведения России Блинкен упомянул совершенные российскими хакерами кибератаки против американских компаний и попытку отравить находящегося в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального.

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