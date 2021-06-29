"Любая страна имеет право заходить в международные воды" - представитель 6-го флота ВМС США Хант об учениях Sea Breeze 2021
Многонациональные военные учения Sea Breeze 2021, которые начались 28 июня, будут проходить в международных водах Черного моря, поэтому участники имеют право там тренироваться.
Так капитан первого ранга, заместитель командира 65-й оперативной группы 6-го флота ВМС США Кайл Хант прокомментировал Радио Свобода недавние призывы России к США не принимать участия в учениях, информирует Цензор.НЕТ.
"Эти учения готовились заранее. Они проходят в международных водах. Любая страна имеет право заходить в международные воды. Это касается этих учений также", - сказал он.
В то же время, заместитель командира Хант отказался комментировать тему вероятного обстрела британского эсминца HMS Defender Россией.
"Все комментарии по событиям, которые происходят с Военно-морскими силами Великобритании, прошу задавать их руководству или Министерству обороны Великобритании. Военно-морские силы Великобритании остаются последовательным, очень надежным партнером для военно-морских сил США, наших партнеров и Европы. Мы с нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества с британской стороной в рамках Sea Breeze 2021", - отметил Хант.
Капитан Хант добавил, что Sea Breeze 2021 и дальнейшее партнерство позволят усилить мощности Военно-морских Сил Украины. Он отметил, что "очень впечатлен возможностями, и с нетерпением ожидает дальнейшее развитие связей с украинскими силами".
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Але справа в тому, що на ньому так файно пиляться грошенятка, що на ремонті він буде стояти щонайменьше до 25-го, або навіть пізніше, коли вже приймуть рішення списати його на голки.
А покі що він - молодчина! - спустошує російській бюджет!
Читайте Олександра Коваленко.
Але найголовніше те, що росіяни його тупо викрали в грудні 1991 року.
У грудні 1991 року на адресу командира корабля надійшла урядова телеграма від Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Кравчука , в якій пояснювалося, що крейсер є власністю України і що до прийняття урядового рішення він повинен залишатися на севастопольському рейді. Незважаючи на заборону Києва корабель вийшов в район Феодосійського полігону для відпрацювання зльоту-посадки палубних літаків. Тим часом з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) Північного флоту до Криму терміново вилетів заступник командувача Північним флотом віце-адмірал Юрій Устименко, який, прибувши на борт, віддав наказ терміново, без двох третин офіцерсько-мічманського складу і заводської здавальної команди, які перебували на березі, терміново готуватися до переходу моремhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2_(%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)#cite_note-bulatov-8 [8] - аби не залишити корабель Україні, командування ВМФ прийняло рішення про його перехід на Північ до завершення державних випробувань.