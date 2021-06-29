5-летний ребенок погиб в трансформаторной будке на Одесчине, - Нацполиция. ФОТО
В Измаиле Одесской области 5-летний мальчик погиб в трансформаторной будке.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"Во время отдыха с отцом у озера в одном из сел района ребенок полез в трансформаторную будку и получил несовместимое с жизнью поражение током", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования полицейские будут устанавливать, почему объект, который представляет опасность для людей, не был на замке, а маленький мальчик - не под присмотром взрослых.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай", ч.1 ст.166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство), и ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).
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. Автоподьемеик туда заехать не может. Ремон приходится выполнять с лазов, задача ещё та. Если вы не знаете специфику это работы, то не делайте скоропостижных выводов. Нежелание подождать в итоге приводит к печальным последствиям, а именно к гибели и травматизму людей.
ну так и я о том же.
страшно шо слесарь Вася теперь может попасть под проблемы бо директор не выдал бабла на замок шоп будку запереть то.
не, ну реально - тупо работал себе и вот подкрадается ...дець.