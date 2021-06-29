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Новости Силовики
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5-летний ребенок погиб в трансформаторной будке на Одесчине, - Нацполиция. ФОТО

5-летний ребенок погиб в трансформаторной будке на Одесчине, - Нацполиция. ФОТО

В Измаиле Одесской области 5-летний мальчик погиб в трансформаторной будке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

"Во время отдыха с отцом у озера в одном из сел района ребенок полез в трансформаторную будку и получил несовместимое с жизнью поражение током", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования полицейские будут устанавливать, почему объект, который представляет опасность для людей, не был на замке, а маленький мальчик - не под присмотром взрослых.

5-летний ребенок погиб в трансформаторной будке на Одесчине, - Нацполиция 01

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай", ч.1 ст.166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство), и ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Автор: 

дети (6492) Одесская область (3567) Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9222)


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Топ комментарии
+9
який жах... бiдне дитя
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29.06.2021 17:01
+8
Соболезнования родителям.
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29.06.2021 17:16
+7
Не думаю, что замок не повесили умышленно. Часто при авариях местные "Кулибины" лазят в подстанции до приезда аварийной бригады. Замок тупо сбивают.
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29.06.2021 17:21
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РЭС - полные разгильдяи.Туда могли попасть и взрослые.Владельцев сетей -под суд.
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29.06.2021 17:01 Ответить
Не думаю, что замок не повесили умышленно. Часто при авариях местные "Кулибины" лазят в подстанции до приезда аварийной бригады. Замок тупо сбивают.
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29.06.2021 17:21 Ответить
кстати, если бригады едут сутки-две, то ваше возмущение неуместно - чет там коротнуть шоп району свет и тепло пошло, а не ждать бригадиров и бригадников - вполне себе ок.)
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29.06.2021 17:54 Ответить
Где вы видите возмущение? По поводу бригад: на район одна бригада в составе водителя и электромонтёра. В их задачи входит найти повреждение ( в непогоду и тёмное время суток задача ещё та), выписать наряд-допуск, произвести необходимые отключения, принять меры препятствующие самопроизвольному включению оборудования, заземлить оборудование и только после выполнения всех организационно-технических мероприятий заниматься непосредственно ликвидацией аварии. Линия может проходить в труднодоступной местности, плюс фермера распахали все дороги и подъезды
. Автоподьемеик туда заехать не может. Ремон приходится выполнять с лазов, задача ещё та. Если вы не знаете специфику это работы, то не делайте скоропостижных выводов. Нежелание подождать в итоге приводит к печальным последствиям, а именно к гибели и травматизму людей.
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29.06.2021 18:10 Ответить
Ти ще склади пісню про наших енергетиків (від Ахметова) накшталт "наша служба і апасна і трудна". За такі гроші, що ви лупите з населення і організацій ви не можете відремонтувати трансформаторні будки? Подивийся на фото цієї "будки" - те уй.бище - то ваше лице. А ЛЕП у сільській місцевості - ствпи на голови падають, люди світять кагінцями? Мало вам халявного бабла на комплектування і оснащення рембригад? (половина з них лише на папері, а решту - пиячать і грають у карти, люди сидять сутками без світла). Халявщики і дармоїди, ще й харахориться, "херой"...
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29.06.2021 21:45 Ответить
Ты даже близко понятия не имеешь о том, о чем взялся рассуждать)) Я видел фото этой ТП, ну и что с ней не так в техническом плане? Кто с тебя бабки лупит? Не хочешь - не плати, отрежь ввод и сиди без электрики. Дёшево и сердито)) Вроде работники Облэнерго заставляют тебя покупать электричество насильно.
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29.06.2021 21:59 Ответить
який жах... бiдне дитя
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29.06.2021 17:01 Ответить
Соболезнования родителям.
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29.06.2021 17:16 Ответить
алкашня полюбому это ему урок
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29.06.2021 17:47 Ответить
не, вы же сам был внуком - уследили бы за вами ваш прадед и тетка?
ну так и я о том же.
страшно шо слесарь Вася теперь может попасть под проблемы бо директор не выдал бабла на замок шоп будку запереть то.
не, ну реально - тупо работал себе и вот подкрадается ...дець.
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29.06.2021 17:53 Ответить
Обратите внимание на "пъедестал"....а на трассе М13 есть принадлежащие ДТЭК экземпляры на деревянных чурках (придорожное кафе "Родник" у села Качуровка.....) а тут плачут о зелёной энергетике, забрали доход который "гудок" хотел потратить на машину дров для замены устаревших и прогнивших палок.
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29.06.2021 18:05 Ответить
 
 