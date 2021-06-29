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Новости Скандалы в Слуге народа
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Наверное, из-за моей бурной реакции правоохранители подумали, что я пьян, - "слуга народа" Васильковский о задержании в Одессе

Наверное, из-за моей бурной реакции правоохранители подумали, что я пьян, -

Нардеп "Слуги народа" Игорь Васильковский прокомментировал информацию о возможном пьяном вождении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Васильковский написал в Facebook.

"Относительно ситуации с остановкой моего автомобиля патрульными вчера в Одессе. Хочу извиниться за свое поведение, если оно оскорбило полицейских или других граждан. Действительно, я повел себя эмоционально и отреагировал слишком бурно, за что прошу прощения", - говорится в сообщении.

Нардеп считает этот инцидент ошибкой.

"Обвинения относительно управления автомобилем в состоянии опьянения не являются обоснованными. Наверное, из-за моей эмоциональной реакции правоохранители сделали такой вывод. Я последовательно отстаиваю позицию, что закон - один для всех. Поэтому гарантирую, что после передачи материалов дела в суд выполню его решение в полном объеме и строго по закону. Потому что перед ним все равны, независимо от профессии или других социальных атрибутов", - добавил парламентарий.

Васильковский заявил, что прошел тщательное обследование на алкоголь и наркотики, чтобы финально прояснить ситуацию.

"Результаты теста будут через две недели, о чем дополнительно вас проинформирую", - подытожил он.

Ранее Васильковский в Facebook сообщил, что в СМИ распространяется новость о том, что его поймали пьяным за рулем.

"Оппоненты в очередной раз пользуются любой возможностью распространить ложь. Да, действительно, вчера мой автомобиль остановили. Однако я не находился в состоянии алкогольного опьянения. Понимая возможность провокаций, я сдал тест. Результат: признаков опьянения не выявлено", - написал нардеп.

Ранее по информации СМИ нардепа "СН" Игоря Васильковского полицейские якобы заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корниенко о возможном пьяном вождении "слуги народа" Васильковского: "Если будет доказана его вина, он покинет фракцию"

Автор: 

Одесса (7880) ПДД (532) Васильковский Игорь (4)


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Топ комментарии
+19
І відмовився від алкотестера та експертизи в лікарні.
Дайте вгадаю, аналізи здав в лабораторії Пальчевського?
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29.06.2021 17:05
+16
И шо ж за бурная реакция? Обрыгался по самое немогу и не смог встать?
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29.06.2021 17:00
+13
2 недели? Ппц. Что это за результаты такие пролонгированные по времени?
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29.06.2021 17:00
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2 недели? Ппц. Что это за результаты такие пролонгированные по времени?
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29.06.2021 17:00 Ответить
2 недели космос, 100% ждет когда наркота с него хоть немного по выходит
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29.06.2021 17:08 Ответить
И шо ж за бурная реакция? Обрыгался по самое немогу и не смог встать?
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29.06.2021 17:00 Ответить
Просто оскотинел, неприкасаемый!
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29.06.2021 18:18 Ответить
І відмовився від алкотестера та експертизи в лікарні.
Дайте вгадаю, аналізи здав в лабораторії Пальчевського?
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29.06.2021 17:05 Ответить
Ха.Про Пальчевского тоже сразу подумал.
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29.06.2021 17:08 Ответить
Уже начал наперед извиняться.Это хорошо,что сцыт.Хотя,учитывая зашквары слуг урода мог бы даже и огрызаться и угрожать ментам увольнением или что головы всем поотрезает. 73%-му быдлу это нравиться.
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29.06.2021 17:13 Ответить
Так від Пальчевського ми досі нічого не отримали.
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29.06.2021 17:11 Ответить
Я последовательно отстаиваю позицию, что закон - один для всех.

Сказал. что нас много, а закон один. Так что, на всех его не хватает. Вот на него не хватило. Но он же в этом не виноват, правильно?
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29.06.2021 17:11 Ответить
Совершенно верно.Всего на всех всегда не хватает.
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29.06.2021 17:15 Ответить
Был бухой - 100%! В порядке сатисфакции - лишить водительских прав и разрешить полицейским/избирателям обматерить его прилюдно с использованием средств видеофиксации !
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29.06.2021 17:14 Ответить
А чего такой стеснительный и не захотел дунуть в трубочку? А теперь оправывается и по лабораториям бегает.
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29.06.2021 17:16 Ответить
да блин зеленая отрыжка уже ут
омила ездить пьяными на рулём. но Аваков-то свой черт, да? поэтому снова ничего не будет зеленому ублюдку
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29.06.2021 17:18 Ответить
наркота. не меньше.
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29.06.2021 17:20 Ответить
что значит "Результаты теста будут через две недели"? А оперативно почему пробы не взяли? Закон же один для всех...
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29.06.2021 17:23 Ответить
Как сообщили «Думской» источники в правоохранительных органах, полицейские заподозрили нардепа в управлении транспортным средством в состоянии опьянения - у него была нарушена координация движений, а зрачки не реагировали на свет.
При этом от прохождения освидетельствования в медицинском учреждении Васильковский отказался.
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29.06.2021 17:30 Ответить
а принудительно его нельзя было освидетельствовать? Судя по описанию, наркота.
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29.06.2021 17:35 Ответить
Так а мусора не имеют права принудительно, там жеж не ДТП с пострадавшими, а просто административка, максимум шо могут - протокол составить, они и составили
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29.06.2021 17:37 Ответить
понятно. И на учет ставили раньше в таком случае. А сейчас что, пусть едет дальше? Помолимся, чтобы никого не убил?
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29.06.2021 17:42 Ответить
Не, если наркота - менты по закону обязаны направить на освидетельствование, а если отказался - в суде ето почти 100% пройдёт как подтверждённое нарк. опьянение.
И в том и в другом случае тело к дальнейшему управлению транспортным засобом не допускается.
Но максимум шо ему грозит ето штраф, конечно.
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29.06.2021 17:57 Ответить
Если зрачки на свет не реагировали - значить уважаемый депутат либо обдвигался ширкой, либо винтом, либо фена обожрался.
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29.06.2021 17:34 Ответить
похоже на то. Наверное, из-за депутатской неприкосновенности его не освидетельствовали.
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29.06.2021 17:36 Ответить
которую отменили 1 января 2020. Внезапно осенило.
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29.06.2021 17:42 Ответить
Ця пиз,та просто безневинні ягнятка. Ніколи і ні у чомі не винні. То всім і звжди здається.
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29.06.2021 17:33 Ответить
"...когда я пьян
а пьян всегда я
ничем меня
не устрашить"...
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29.06.2021 17:35 Ответить
2 тижні чекати на аналізи, може патанатом швидше зробить?
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29.06.2021 17:36 Ответить
"Результаты теста будут через две недели, о чем дополнительно вас проинформирую",

что за бред? тебя детапут должны были задуть драгером на месте или отвезти в больницу где результаты становятся известны через 3 минуты
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29.06.2021 18:02 Ответить
А чё в нашей сельской поликлинике результат на следующий день а в Киеве через две недели?
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29.06.2021 18:03 Ответить
А ведь он не врёт.Какой алкоголь?Кокс рулит.
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29.06.2021 18:17 Ответить
Цікаво в нього виходить ! "Закон один для всіх" але дути в алкотестер і здавати кров в лабораторії він не захотів !)))))
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29.06.2021 18:22 Ответить
Берите пример!
Какой честный и принципиальный депутат!

Зато мы теперь знаем шо когда бухими за рулём пошлём гайцев то это всего лишь " бурно отреагировать".)
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29.06.2021 18:33 Ответить
Отказался проходить тест ,признал себя виновным.Только так должны рассматривать отказ
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29.06.2021 18:33 Ответить
А если ему смертную вынесут, странный человек или в судах уже порешали? Закон не один для всех в Украине
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30.06.2021 14:29 Ответить
Отказ от прохождения освидетельствования приравнивается к вождению в нетрезвом виде. На следующее утро он здал или вернулся через час и здал - не имеет значения. Он отказался, его лишат прав на год, если судья будет справедливым
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30.06.2021 14:33 Ответить
 
 