Наверное, из-за моей бурной реакции правоохранители подумали, что я пьян, - "слуга народа" Васильковский о задержании в Одессе
Нардеп "Слуги народа" Игорь Васильковский прокомментировал информацию о возможном пьяном вождении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Васильковский написал в Facebook.
"Относительно ситуации с остановкой моего автомобиля патрульными вчера в Одессе. Хочу извиниться за свое поведение, если оно оскорбило полицейских или других граждан. Действительно, я повел себя эмоционально и отреагировал слишком бурно, за что прошу прощения", - говорится в сообщении.
Нардеп считает этот инцидент ошибкой.
"Обвинения относительно управления автомобилем в состоянии опьянения не являются обоснованными. Наверное, из-за моей эмоциональной реакции правоохранители сделали такой вывод. Я последовательно отстаиваю позицию, что закон - один для всех. Поэтому гарантирую, что после передачи материалов дела в суд выполню его решение в полном объеме и строго по закону. Потому что перед ним все равны, независимо от профессии или других социальных атрибутов", - добавил парламентарий.
Васильковский заявил, что прошел тщательное обследование на алкоголь и наркотики, чтобы финально прояснить ситуацию.
"Результаты теста будут через две недели, о чем дополнительно вас проинформирую", - подытожил он.
Ранее Васильковский в Facebook сообщил, что в СМИ распространяется новость о том, что его поймали пьяным за рулем.
"Оппоненты в очередной раз пользуются любой возможностью распространить ложь. Да, действительно, вчера мой автомобиль остановили. Однако я не находился в состоянии алкогольного опьянения. Понимая возможность провокаций, я сдал тест. Результат: признаков опьянения не выявлено", - написал нардеп.
Ранее по информации СМИ нардепа "СН" Игоря Васильковского полицейские якобы заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.
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Дайте вгадаю, аналізи здав в лабораторії Пальчевського?
Сказал. что нас много, а закон один. Так что, на всех его не хватает. Вот на него не хватило. Но он же в этом не виноват, правильно?
омила ездить пьяными на рулём. но Аваков-то свой черт, да? поэтому снова ничего не будет зеленому ублюдку
При этом от прохождения освидетельствования в медицинском учреждении Васильковский отказался.
И в том и в другом случае тело к дальнейшему управлению транспортным засобом не допускается.
Но максимум шо ему грозит ето штраф, конечно.
а пьян всегда я
ничем меня
не устрашить"...
что за бред? тебя детапут должны были задуть драгером на месте или отвезти в больницу где результаты становятся известны через 3 минуты
Какой честный и принципиальный депутат!
Зато мы теперь знаем шо когда бухими за рулём пошлём гайцев то это всего лишь " бурно отреагировать".)