Наверное, из-за моей бурной реакции правоохранители подумали, что я пьян, - "слуга народа" Васильковский о задержании в Одессе

Нардеп "Слуги народа" Игорь Васильковский прокомментировал информацию о возможном пьяном вождении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Васильковский написал в Facebook.

"Относительно ситуации с остановкой моего автомобиля патрульными вчера в Одессе. Хочу извиниться за свое поведение, если оно оскорбило полицейских или других граждан. Действительно, я повел себя эмоционально и отреагировал слишком бурно, за что прошу прощения", - говорится в сообщении.

Нардеп считает этот инцидент ошибкой.

"Обвинения относительно управления автомобилем в состоянии опьянения не являются обоснованными. Наверное, из-за моей эмоциональной реакции правоохранители сделали такой вывод. Я последовательно отстаиваю позицию, что закон - один для всех. Поэтому гарантирую, что после передачи материалов дела в суд выполню его решение в полном объеме и строго по закону. Потому что перед ним все равны, независимо от профессии или других социальных атрибутов", - добавил парламентарий.

Васильковский заявил, что прошел тщательное обследование на алкоголь и наркотики, чтобы финально прояснить ситуацию.

"Результаты теста будут через две недели, о чем дополнительно вас проинформирую", - подытожил он.

Ранее Васильковский в Facebook сообщил, что в СМИ распространяется новость о том, что его поймали пьяным за рулем.

"Оппоненты в очередной раз пользуются любой возможностью распространить ложь. Да, действительно, вчера мой автомобиль остановили. Однако я не находился в состоянии алкогольного опьянения. Понимая возможность провокаций, я сдал тест. Результат: признаков опьянения не выявлено", - написал нардеп.

Ранее по информации СМИ нардепа "СН" Игоря Васильковского полицейские якобы заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корниенко о возможном пьяном вождении "слуги народа" Васильковского: "Если будет доказана его вина, он покинет фракцию"