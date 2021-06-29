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Гражданина Украины, организовавшего контрабанду гашиша, осудили в Польше на 11 лет тюрьмы

Гражданина Украины, организовавшего контрабанду гашиша, осудили в Польше на 11 лет тюрьмы

Окружной суд в Перемышле приговорил Сергея Г. к 11 годам лишения свободы. По данным прокуратуры, гражданин Украины признан виновным в руководстве организованной группой, занимавшейся контрабандой гашиша.

Окружной суд в Перемышле приговорил 49-летнего Сергея Г. за руководство организованной преступной группой, попытку незаконного ввоза 237 килограммов гашиша, к 11 годам лишения свободы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 200 тыс. злотых, дополнительные 50 тыс. злотых в рамках борьбы с наркоманией и обязал покрыть расходы на судебное разбирательство в размере 8 тыс. злотых.

Сергей Г. находился в розыске с 16 марта 2017 года на основании красной ноты Интерпола, Европейского ордера на арест и ордера на арест. Он был арестован 22 января 2020 года в аэропорту Барселоны. 14 февраля - передан польской стороне и заключен в исправительной колонии в Ряшеве.

В ходе производства, прокурор Подкарпатского отделения Департамента по вопросам организованной преступности и коррупции краевой прокуратуры в Ряшеве установил, что наркотики транспортировались из Испании в Россию. Курьеры осуществляли контрабанду в специальных коробках, расположенных в автомобилях BMW X6 и BMW X5, на украинских номерных знаках. Контрабанду сорвали работники пограничной служб в Тересполе и Корчевой. Банда Сергея Г. действовала в Европейском союзе, Украине и России.

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хлопець мав план ....- гашиш теж
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29.06.2021 17:31 Ответить
Недобрых людей и в Украине пруд пруди.Не было б преступности,-не было б полиции, прокуроров и судей.Во всем мире она есть,а у нас карательные органы возглавляют преступность.Еще с савка.
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29.06.2021 17:36 Ответить
и обязал покрыть расходы на судебное разбирательство в размере 8 тыс. злотых. Источник: https://censor.net/ru/n3274070\\

у нас бы стока пошло на расследование шо Вася пнул Ваню и тот упал на бордюр и погиб, а там такая сумма на разбирательство целой банды - как же мы отстали от поляков то
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29.06.2021 18:11 Ответить
 
 