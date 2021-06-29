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Евросоюз (16683) ВККСУ (500) Матти Маасикас (98)

"Решительный шаг к фундаментальной реформе судебной системы Украины", - Посол ЕС Маасикас о принятии Радой закона, возобновляющего работу ВККС

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас приветствует принятие Верховной Радой закона, возобновляющего работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Об этом он сообщил в своем Twitter во вторник, 29 июня, информирует Цензор.НЕТ.

"Решительный шаг к фундаментальной реформе судебной системы Украины сделан сегодня Верховной Радой. Приветствую принятие реформы Высшей квалификационной комиссии судей, с нетерпением жду окончательного текста законопроекта №3711-д в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - написал Маасикас.

Он также добавил, что Европейский Союз готов назначить независимых экспертов для отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС: международные эксперты получили решающий голос в конкурсной комиссии по доброчестности. ВИДЕО

"Для проведения всеобъемлющей судебной реформы необходимо реформировать и Высший совет юстиции - соответствующий законопроект находится в стадии разработки", - добавил Маасикас.

Как сообщалось, сегодня, 29 июня, Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Также читайте: Шабунин о принятии закона, возобновляющего работу ВККС: "Осталось "не потерять" определяющий голос международных экспертов"

Согласно закону Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины состоит из шестнадцати членов, восемь из которых назначаются из числа судей или судей в отставке. Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов. ВККС необходима для того, чтобы заполнить вакансии в судебной системе и завершить квалификационное оценивание судей.
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Топ комментарии
+3
"Решительный шаг к фундаментальной реформе судебной системы Украины"

"Решительный шаг к фундаментальной реформе судебной системы Украины", - Посол ЕС Маасикас о принятии Радой закона, возобновляющего работу ВККС - Цензор.НЕТ 712

Так Петруха ж Всепереможный пять лет её реформировал и спереди, и сзади.
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29.06.2021 17:20
+2
объясните мне плз как это должно сработать. судьи вдруг внезапно перестанут брать взятки и выносить законные решения?
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29.06.2021 17:15
+2
нет,просто судей берут "под колпак" до перезагрузки новым составом,назначенного новой отборочной комиссии по новым требованиям.
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29.06.2021 17:23
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Правила форума Совет форумчан
объясните мне плз как это должно сработать. судьи вдруг внезапно перестанут брать взятки и выносить законные решения?
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29.06.2021 17:15 Ответить
нет,просто судей берут "под колпак" до перезагрузки новым составом,назначенного новой отборочной комиссии по новым требованиям.
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29.06.2021 17:23 Ответить
и? в новом составе что-то будет по другому? это будут те же саме новые лица. других нет.
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29.06.2021 17:25 Ответить
печалька,но тех оставлять нельзя однозначно.если оставим,перемен не будет.Потом позже "хаккнут" и "купол".((
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29.06.2021 17:35 Ответить
болтовня все это. пока не будет реальных наказаний за действия и бездействие, толку не будет. сейчас достаточно правовых возможностей для привлечения к ответственности. и очередная вывеска ничего не изменит.
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29.06.2021 18:07 Ответить
вот ,вроде этого,предлагается...но как у нас всегда бывает,красиво предлагают,но ничего практического не делают..Это касается в первую очередь наказания.если рассматривать с юридической точки зрения.у неас хорошая конституция и не самые плохие в европе законы.у нас только одно 2но2-неисполнение ни конституции.ни тех законов....а что вы ПРЕДЛАГАЕТЕ не болтовнёй? сразу скажу."брать Зимний" не модно и уже никто не пойдёт)
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29.06.2021 18:15 Ответить
основа любой правоохранительной системы - неотратимость наказания. у нас этого нет. как ее восстановить я не знаю. я не специалист-юрист. но очередная вывеска очевидно дел не поправит.
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29.06.2021 18:30 Ответить
Тарифи піднімуться.
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29.06.2021 17:30 Ответить
"Решительный шаг к фундаментальной реформе судебной системы Украины"

"Решительный шаг к фундаментальной реформе судебной системы Украины", - Посол ЕС Маасикас о принятии Радой закона, возобновляющего работу ВККС - Цензор.НЕТ 712

Так Петруха ж Всепереможный пять лет её реформировал и спереди, и сзади.
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29.06.2021 17:20 Ответить
Потрібно бууло збоку.
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29.06.2021 17:30 Ответить
На втором сроке рассчитывал. Враги реформ помешали.
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29.06.2021 17:35 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/20/7215567/ на тобі ря3ь!!!

https://www.dw.com/uk/hanna-suchocka-sudova-systema-ukrainy-zatysnuta-u-leshchatakh-koruptsii-ta-polityzatsii/a-55273369 на тобі два!!!

іди посмикай свого в'ялого, на кого ти там смикаєш
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29.06.2021 17:48 Ответить
Шо его смыкать. дорогой? Подходи, лизнёшь.
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29.06.2021 17:56 Ответить
хабал твойо всьо
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29.06.2021 17:57 Ответить
Весь возмёшь? Какой интересный мальчик.
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29.06.2021 18:00 Ответить
хабал і ********** - фул комплєкт!
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29.06.2021 18:03 Ответить
Рекламируешь себя? Полный пакет, говоришь? Дурень, а почему здесь? Вам, бикодырявым. своих сайтов мало?
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29.06.2021 18:34 Ответить
Міжнародні експерти матимуть вирішальний голос при відборі кандидата до ВККС.

"За" ухвалення законопроєкту проголосували 293 нардепи, "Проти" - 20, утримались - 26.
Підтримали законопроєкт 217 нардепів від "Слуги народу", 22 - від "Європейської солідарності", 15 - від "Голосу", 19 - від "Довіри" та 13 від фракції "За майбутнє".
Не голосували за закон фракції "Батьківщина" та "ОПЗЖ".
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29.06.2021 17:29 Ответить
а блокування ВККС цією ж зеблюдочною шаражкою тоді чим було?
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29.06.2021 17:49 Ответить
Этот закон шмаркля ещё отменить успеет. Рано петь деферамбы предателю.
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29.06.2021 17:50 Ответить
Да ты что,одиннадцать друзей закона не берущие взяток,наверное марсиане какие то.
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29.06.2021 17:53 Ответить
що цікаво, а на дотичній інфі по темі https://censor.net/ru/news/3274053/sbu_begaet_po_kandidatam_na_rukovoditelya_sap_predlagaya_golosa_opshnyh_chlenov_komissii_v_obmen_na можливість висловитись відсутня...
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29.06.2021 17:58 Ответить
 
 