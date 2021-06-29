"Решительный шаг к фундаментальной реформе судебной системы Украины", - Посол ЕС Маасикас о принятии Радой закона, возобновляющего работу ВККС

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас приветствует принятие Верховной Радой закона, возобновляющего работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Об этом он сообщил в своем Twitter во вторник, 29 июня, информирует Цензор.НЕТ.

"Решительный шаг к фундаментальной реформе судебной системы Украины сделан сегодня Верховной Радой. Приветствую принятие реформы Высшей квалификационной комиссии судей, с нетерпением жду окончательного текста законопроекта №3711-д в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - написал Маасикас.

Он также добавил, что Европейский Союз готов назначить независимых экспертов для отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей.

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"Для проведения всеобъемлющей судебной реформы необходимо реформировать и Высший совет юстиции - соответствующий законопроект находится в стадии разработки", - добавил Маасикас.

Как сообщалось, сегодня, 29 июня, Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

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Согласно закону Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины состоит из шестнадцати членов, восемь из которых назначаются из числа судей или судей в отставке. Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов. ВККС необходима для того, чтобы заполнить вакансии в судебной системе и завершить квалификационное оценивание судей.