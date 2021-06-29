РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12923 посетителя онлайн
Новости
2 525 9
Николаевская область (2059) экология (1576) Николаевский глиноземный завод (23)

На одну тонну продукции НГЗ приходится 1,5 тонны вредных отходов, – эксперт

На одну тонну продукции НГЗ приходится 1,5 тонны вредных отходов, – эксперт

Официальная оценка влияния на окружающую среду отходов, которые формируются в результате производственной деятельности Николаевского глиноземного завода, фактически отсутствует, из-за чего скрывается вред, который она наносит здоровью людей.

Об этом заявил председатель Ассоциации "Эксперты по оценке воздействия на окружающую среду" Дмитрий Мормуль во время круглого стола "Презентация выводов экологической экспертизы последствий функционирования шламохранилища НГЗ", информирует Цензор.НЕТ.

"Место захоронения шлама необходимо вынести за сотни километров. То есть, по большому счету, собственники должны построить железную дорогу и устраивать захоронение красного шлама вообще в другом месте", – заявил эколог.

Он сообщил, что на одну тонну продукции НГЗ приходится 1,5 тонн шлама.

"С точки зрения экологии завод производит отходы. То есть к нам из-за рубежа завозятся миллионы тонн отходов, и они здесь остаются. Сейчас создается уже третье хранилище, но оценку влияния на окружающую среду фактически до сих пор не провели. Хотя без этого приступать к работе нельзя. Если бы проводили оценку, то еще на этом этапе нашли бы свалку еще советских времен, которая уже десятилетиями влияет на окружающую среду. Но о том, что ее нашли в процессе работ, молчали до тех пор, пока экологическая общественность не обратила внимание", – сказал Мормуль.

Он привел пример Калуша Ивано-Франковской области, где существовало аналогичное захоронение советских времен.

"В результате самая высокая заболеваемость раком на Западной Украине – в Калуше. И эта угроза сохранялась до тех пор, пока не нашли деньги, чтобы вывезти эти отходы", – добавил эксперт.

"Нужна комплексная независимая экспертиза, комплексная оценка влияния на окружающую среду. Нужно поставить вопрос о том, какое это производство. О том, почему оно не считается опасным. Речь не идет о том, чтобы закрыть производство, наша задача – определить влияние на окружающую среду, и если оно окажется критическим – принять меры для ликвидации этого влияния", – резюмировал председатель Ассоциации "Эксперты по оценке воздействия на окружающую среду".

Напомним, в ноябре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск в суд против Николаевского глиноземного, требуя возместить больше 9,2 млрд гривен морального ущерба за вред экологии.

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые могут представлять наибольшую опасность для людей.

В мае 2021 года суд первой инстанции счел иск правомерным и присудил жителям Николаева 9,21 млрд гривен в качестве компенсации. Теперь предстоит рассмотрение апелляции, которую собирается подавать НГЗ.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там не только завод работает исключительно на дерипаску-русских, но и порт только для этого завода с нормальными глубинами, железкой и прочими удовольствиями. Причем, работает вся эта "русская-дерипаская" грязекопилка за копейки для Украины. Давно пора дериписку оттуда попереть, тем более, что он под ам.санкциями уже давно сидит, а в Украине до сих пор свое бабло свое косит...
показать весь комментарий
29.06.2021 17:34 Ответить
Иди затрелись! НГЗ продает глинозем РУСАЛУ и продает по себестоимости заявляя, что это "рыночная цена" соответственно и налоги они платят копейки. И за эти копейки, когда завод в конце концов закроется, наши дети получат миллиарды тон химикатов, утилизация которых будет в сотри раз превышать то что они платили в бюджет.
Таким доморощенным экономистам как вы и Зеленский нужно дать по лопате и заставить переваливать тот шлам
показать весь комментарий
29.06.2021 19:32 Ответить
Нужно усилить переработку отходов.Золотое дно.Наверняка есть коммерческая перспектива.
показать весь комментарий
29.06.2021 17:45 Ответить
Там нічого цікакого, але обсяги...
показать весь комментарий
29.06.2021 18:05 Ответить
Там конечно дофига всего содержится (почему он собственно и такой токсичный) но его переработка, не стоит того что в нем содержится (причем в разы). Если бы там было такое "золотое дно", то в свое время не случился бы знаменитый разлив красного шлама в Венгрии, уж кто кто, а ЕС бы утилизировало эту дрянь! Просто стоимость утилизации помноженная на объем, делает это нереальным даже для ЕС. А Украина, да и еще с большими объемами....
По состоянию на 2019 год на шламохранилищах НГЗ 45 млн тонн шлама!!!
показать весь комментарий
29.06.2021 19:39 Ответить
в таких случаях обязать производителя перерабатывать отходы вместо получения сверхприбылей. и переработку отходов учесть в стоимости продукции. а если это очень невыгодно, тогда закрывать производство и заниматься чем-то более выгодным.
показать весь комментарий
29.06.2021 20:13 Ответить
 
 