"Почти все украинские воры в законе коронованы в Российской Федерации", - Аброськин
До 2015 года в Украине было до 30 воров в законе. Постоянно присутствовали 15-20 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УНИАН" заявил бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции.
"Самый серьезный на данный момент задержан – Сергей "Умка" из Днепра. Один из самых старых "воров" – Лёра Сумской. Длительное время находился в Украине российский "вор в законе" Нодар Руставский. Это – основные, которые имеют серьезное влияние", - отметил Аброськин.
"Почти все украинские воры в законе коронованы в Российской Федерации. Насколько знаю, полиция там с ними плотно работает. "Воров", которые от сотрудничества отказываются, преследуют и они выезжают за пределы страны. Выходит, имеет место определенная договоренность, предполагающая какое-то сотрудничество. Таким образом, имевший отношение к коронации украинца российский "вор" может на него влиять. Ставить конкретные задачи, которые тот должен выполнять в Украине", - добавил он.
Аброськин считает, что большинство воров в законе сотрудничают с ФСБ.
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аваков..ну я не знаю ))) ну надо ж как-то решать этот вопрос))))
можно быть политиком, а 1996 году быть задержанной в Шереметьево с неучтенной наличкой, а потом дать согласие на сотрудничество с ФСБ, и потом методично предавать свою страну называя это "моей политической позицией"..
кстати, путь Януковоща, Медведчука, Шуфрича, Бойко, Царёва и еще сотен политиков-предателей, очень похож.. есть такая профессия "родину продавать"(сарказм)..
Цією сілекцією займався відділ НКВС СРСР . Законники діяли Переважно на територіях загарбаних . Україна, Грузія, Крим, Таджикістан, Країни Прибалтики,
Після дістались і до Куби - Франції і Панами - Нікорагуа.
Вор законнік розкладає сусПільство з середини граючи на низьмених відчуттях.
Гральний бізнес , Проституція, незаконні валютні оПерації, наркобізнес, Ритуальні Послуги.
При Януки дійшло до того що ДАЇ Платило законнікам.у общак.
Україна Повинна очиститись від законників!!!!!!!!!!!!!! Це ще одна тенета Кремля.
Цікаво хто теПер замість Кабздона тримає шоу-бізнес.!!!!!!!!!! Кіркоров?
Тому, що на прохання Зєлєнскаво, одеські вори в законє на своєй сходкє раскороновалі коронавірус. От так вот!
позорище - копы не могут ( нет приказа ) закрыть душегуба , как же наша власть ненавидит своих граждан