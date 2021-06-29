"Почти все украинские воры в законе коронованы в Российской Федерации", - Аброськин

До 2015 года в Украине было до 30 воров в законе. Постоянно присутствовали 15-20 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УНИАН" заявил бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции.

"Самый серьезный на данный момент задержан – Сергей "Умка" из Днепра. Один из самых старых "воров" – Лёра Сумской. Длительное время находился в Украине российский "вор в законе" Нодар Руставский. Это – основные, которые имеют серьезное влияние", - отметил Аброськин.

"Почти все украинские воры в законе коронованы в Российской Федерации. Насколько знаю, полиция там с ними плотно работает. "Воров", которые от сотрудничества отказываются, преследуют и они выезжают за пределы страны. Выходит, имеет место определенная договоренность, предполагающая какое-то сотрудничество. Таким образом, имевший отношение к коронации украинца российский "вор" может на него влиять. Ставить конкретные задачи, которые тот должен выполнять в Украине", - добавил он.

Аброськин считает, что большинство воров в законе сотрудничают с ФСБ.

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