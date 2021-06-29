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вор в законе (314) россия (92990) ФСБ (1907) Аброськин (584)

"Почти все украинские воры в законе коронованы в Российской Федерации", - Аброськин

До 2015 года в Украине было до 30 воров в законе. Постоянно присутствовали 15-20 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УНИАН" заявил бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции.

"Самый серьезный на данный момент задержан – Сергей "Умка" из Днепра. Один из самых старых "воров" – Лёра Сумской. Длительное время находился в Украине российский "вор в законе" Нодар Руставский. Это – основные, которые имеют серьезное влияние", - отметил Аброськин.

"Почти все украинские воры в законе коронованы в Российской Федерации. Насколько знаю, полиция там с ними плотно работает. "Воров", которые от сотрудничества отказываются, преследуют и они выезжают за пределы страны. Выходит, имеет место определенная договоренность, предполагающая какое-то сотрудничество. Таким образом, имевший отношение к коронации украинца российский "вор" может на него влиять. Ставить конкретные задачи, которые тот должен выполнять в Украине", - добавил он.

Аброськин считает, что большинство воров в законе сотрудничают с ФСБ.

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Топ комментарии
+10
Та в нас тут прєзік прибздюханий , коронований расєйськими голубцами - масляковим та вірменською бабцею кєркоровой!)))
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29.06.2021 17:38
+10
ёперный театр... даже коронуются на рашке...а у нас шо..некому их на месте...короновать??)))
аваков..ну я не знаю ))) ну надо ж как-то решать этот вопрос))))
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29.06.2021 17:48
+9
вся ця "коронована" шелупонь - гебнява агентура
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29.06.2021 17:47
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Так. Звідки знаєш?
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29.06.2021 17:59 Ответить
Ну і що? ПИуйло вінне?
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29.06.2021 17:32 Ответить
нет, порошенко
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29.06.2021 17:41 Ответить
с какого такого Мопс был вором в законе?
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29.06.2021 17:44 Ответить
А Дейдей где? полковник?
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29.06.2021 17:35 Ответить
Полковник-гопник одесских подворотен...
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29.06.2021 19:22 Ответить
Ну и что нам всем от того, что считает или не считает Аброськин? К чему эти гениальные "умозаключения" бывшего? Главное, сколько посадили, сколько денег конфискованно в бюджет и к кому они постоянно ездят в Украине, и всё это хотелось бы услышать от Авакова и Венедиктовой в первую очередь
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29.06.2021 17:35 Ответить
Не только воры, но и весь КабМин
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29.06.2021 17:38 Ответить
Та в нас тут прєзік прибздюханий , коронований расєйськими голубцами - масляковим та вірменською бабцею кєркоровой!)))
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29.06.2021 17:38 Ответить
Киркоров только по папе армянин. А по маме - как и вовочка
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29.06.2021 17:44 Ответить
А дурмак вообще в кремле коронованный.
.
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29.06.2021 17:39 Ответить
Йосю Сралина короновали еще на рубеже 19-20 столетия...,а в 1907 году Йося ограбил банк РАБссиянской Вампирии в городе Баку...,сумма небольшая всего 20 миллионов золотіх РЖУблей...
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29.06.2021 17:41 Ответить
пишут, что институт "воров" сложился в тридцатые..
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29.06.2021 17:55 Ответить
20 миллионов золотых рублей могли быть только во всех банках империи вместе взятых . Разве что это были какие-то особые бакинские золотые фубли .
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29.06.2021 18:12 Ответить
именно по-этому, граница с *********** у нас не закрыта...
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29.06.2021 17:41 Ответить
Паршивые воришки и те под прессом фсб,не трудно представить,как плотно поработали со строителем фабрики в липецке.
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29.06.2021 17:41 Ответить
та твой членограй оманский недавно коронован был кожаной флейтой, самим филей болгарским!
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29.06.2021 17:48 Ответить
Какой замечательный образец тамбовского юмора.
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29.06.2021 17:57 Ответить
это не юмор , это факт .
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29.06.2021 18:10 Ответить
Читай мордвинец и учись,вот факт - твой путин убийца и педофил.
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29.06.2021 19:06 Ответить
путин сказал выбирайте любого кроме Порошенко . вот вы и выбрали зеленского . так что путен ваш .
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30.06.2021 02:24 Ответить
Со стороны именно вы кажетесь финно угорским подпевалой, увы( Паттерн знакомый :идосинкразия к Пороху на фоне ирраци-онального влечение к жидоскомороху.
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30.06.2021 08:42 Ответить
вся ця "коронована" шелупонь - гебнява агентура
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29.06.2021 17:47 Ответить
ёперный театр... даже коронуются на рашке...а у нас шо..некому их на месте...короновать??)))
аваков..ну я не знаю ))) ну надо ж как-то решать этот вопрос))))
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29.06.2021 17:48 Ответить
Хороший вопрос... Надо подумать. Аваков -чьорт! Не підходить. Може я на щось згожуся)))
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29.06.2021 17:54 Ответить
Фенька кстати придумана На РАБссии когда в тюряге сидел Федор Михайлович Достоевский,а маты и прочие туфту солбрал типа в словарь не сочинитель рюсскава наречия типа Даль,а совсем другой чувак,уже в 20 стьолетии...
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29.06.2021 17:49 Ответить
пишут, что половина фени с идиша ...
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29.06.2021 17:57 Ответить
Филя Киркоров даст концерт для Зелемойских...стоимость билета 10 копеек... В Литве Фиркоров персона Нон-Грата за Крым...,,а в Украиине этот Мудак брат...Поразительные бараны...
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29.06.2021 17:53 Ответить
Україна жива и будет житть...РАБссия сдохнет от своей БРЕХНИ,Дезы и Дебилизма...
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29.06.2021 17:56 Ответить
необязательно быть "вором в законе" что бы сотрудничать с ФСБ..
можно быть политиком, а 1996 году быть задержанной в Шереметьево с неучтенной наличкой, а потом дать согласие на сотрудничество с ФСБ, и потом методично предавать свою страну называя это "моей политической позицией"..
кстати, путь Януковоща, Медведчука, Шуфрича, Бойко, Царёва и еще сотен политиков-предателей, очень похож.. есть такая профессия "родину продавать"(сарказм)..
"Майже всіх українських ворів у законі короновано в Російській Федерації", - Аброськін - Цензор.НЕТ 4005
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29.06.2021 17:57 Ответить
Григорян - вана свята. За зємлю дбає.
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29.06.2021 18:01 Ответить
Аброськін каже,що всіх укр.злодіїв в законі коронують в Кацапії і через що,»короновані» українці змушені співпрацювати з ФСБ.Що можу сказати..Амброськін,так як «мафія-безсмертна»,хоч як явище існує якихось сто років,і «святе місце-пустим не буває»,то придумуйте свій ритуал і коронуйте українських мафіоз в Україні.І хай вони співпрацюють з СБУ.А який інший вихід?(сарказм)
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29.06.2021 17:58 Ответить
Від кацапів одне зло, це не новина.
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29.06.2021 18:02 Ответить
так блин визовый режим вводите!
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29.06.2021 18:09 Ответить
Злодії короновані , тут немає нічого дивного? Так у нас в Україні короновані в паРаші не тільки злодії а і все оточення ОП ... резидента капітулянта. Вся вища влада ЗЕбілів ( слуг кремля) вона продажна прокремлівська.
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29.06.2021 18:14 Ответить
А Ніколу Пітєрского чому не згадали?

"Майже всіх українських ворів у законі короновано в Російській Федерації", - Аброськін - Цензор.НЕТ 1902
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29.06.2021 20:03 Ответить
Вори у законі.....,росія....,хочеться ригати від сих слів.
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29.06.2021 18:23 Ответить
А "хтось" казав що на Україні не залишилось жодного "вора в законі"......
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29.06.2021 18:25 Ответить
Обидно. Воров коронует ФСБ, а Аброськин хочет сам. Нужно создавать, наш, национальный комитет коронации воров.
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29.06.2021 18:29 Ответить
Надо свой Томос получать у сицилийской, японской или еще какой-то мафий.
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29.06.2021 18:33 Ответить
Цивілізатори ж ,а потім починається з поганого рота ,то їм вишиванки не ні,то пливе кача не туди,а то й б...ь їм в цій Україні навіть пальми не ростуть.
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29.06.2021 18:37 Ответить
А той Нарік, який з Порохом в церкві стояв, коли Томос давали, теж вор в законє?
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29.06.2021 18:38 Ответить
Вор "законнік"був виведений у часи Правління ЙосиПа Скаженого.
Цією сілекцією займався відділ НКВС СРСР . Законники діяли Переважно на територіях загарбаних . Україна, Грузія, Крим, Таджикістан, Країни Прибалтики,
Після дістались і до Куби - Франції і Панами - Нікорагуа.
Вор законнік розкладає сусПільство з середини граючи на низьмених відчуттях.
Гральний бізнес , Проституція, незаконні валютні оПерації, наркобізнес, Ритуальні Послуги.
При Януки дійшло до того що ДАЇ Платило законнікам.у общак.

Україна Повинна очиститись від законників!!!!!!!!!!!!!! Це ще одна тенета Кремля.
Цікаво хто теПер замість Кабздона тримає шоу-бізнес.!!!!!!!!!! Кіркоров?
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29.06.2021 19:02 Ответить
Як ви думаєте, чому в Україні пандемія йде на спад?
Тому, що на прохання Зєлєнскаво, одеські вори в законє на своєй сходкє раскороновалі коронавірус. От так вот!
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29.06.2021 20:08 Ответить
Гебня всю эту тему контролировала и контролирует, в фильме "Бандитский Петербург" все описано))))
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29.06.2021 19:39 Ответить
Таких коронованых надо ЛЮБЫМИ способами опускать под видеозапись, с дальнейшей рассылкой соответствущих маляв по тюрьмам,зонам и лагерям Украины и расейки.. После такого они сами будут опасаться попасть в Украину.
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29.06.2021 19:43 Ответить
Сомневаюсь, что царь электричества, шпилевой катала и король Донбасса вообще был коронован. Оно ему не надо, как и современной мафии. Есть для обывателей киношные воры, о которых и Аброськин говорит. Реальных авторитетов никто не тронет.
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29.06.2021 19:45 Ответить
воры со времен петра неприкасаемые ( как и депутаты ) , их даже арестовать нельзя , и депортация ( а не пуля ) за счет налогоплательщика
позорище - копы не могут ( нет приказа ) закрыть душегуба , как же наша власть ненавидит своих граждан
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29.06.2021 20:54 Ответить
 
 