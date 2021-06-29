Новый акцизный сбор на "зеленую" энергию остановит переход к чистой энергетике, - эксперт
В случае введения акцизного сбора на генерацию электроэнергии из возобновляемых источников Украина будет обречена на провал в экологической политике, поскольку развитие предприятий "зеленой" энергетики остановится.
Об этом заявила президент Ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Вопрос в том, ценит ли наше государство международную репутацию, потому что в случае усиления налогового давления без создания действенной системы мотивации к зеленой модернизации, страна в принципе обречена на провал в части устойчивого развития", - отметила Цыганок.
По ее словам, правительство не выполняет обязательства перед производителями зеленой энергии и сейчас абсолютно нелогично пытается ввести акцизный сбор.
"Как от этого выигрывает окружающая среда? Как будет вообще в нашем государстве происходить декарбонизация, то есть отказ от традиционной генерации. Если мы говорим, что наше государство выбрало экологический курс, если мы действительно озеленяемся, то тогда получается какое-то настоящее зазеркалье. Ведь с одной стороны мы декларируем настоящее озеленение, с другой стороны не просто не создаются стимулы, а создается огромное количество преград к реализации такой амбициозной цели", - пояснила эксперт.
При этом она отметила, что, когда страны Европы пытаются перейти на зеленую энергию, в Украине не создается никаких действенных инструментов чтобы это случилось.
"Пока не перейдем на альтернативные источники энергии, до тех пор мы будем говорить о проблемах загрязненного воздуха, об изменениях климата", - добавила Цыганок.
Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.
Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.
Пожалуйста, подождите...
Про чистоту і екологію нехай думають вже промислово розвинені країни. Йдіть в Китай і намагайтесь впарити їм ваші вітряки і сонячні панелі втридорога.
" .... В 2020 г. в Китае, как сообщает Национальное энергетическое управление страны (NEA), было построено новых ветровых электростанций на 71,67 ГВт. Это абсолютный годовой рекорд - ввод новых ветровых станций в стране почти втрое превысил показатель 2019 г. Мало того, получается, что мощности введенных в строй в Китае за прошлый год ветровых электростанций превышают суммарные мощности всех новых аналогичных станций во всем мире в 2019 г. (60,4 ГВт). Прирост мощности солнечных электростанций в Китае в 2020 г. также увеличился и составил 48,2 ГВт; ..."
Як не красти.
С тем, что солнечные электростанции не решают проблему, согласен. Но зеленку развивать все равно нужно. К солнечным электростанциям будут строить аккумулирующие мощности, будут развивать ветроэнергетику. Но это не будут принципиально новые технологии. И чтобы у тебя что-то появилось через 10 лет, то начинать нужно уже сейчас.
https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/robota-oes-********-za-tyzhden/
А самой грязной электростанцией Европы является Бурштынская ТЭС. При этом Украина выбрасывает ядовитое топливо с содержанием тяжелых металлов больше, чем все страны ЕС, Турция и Западные Балканы вместе взятые.
Какая из частей формулы добавляет большую часть к окончательной стоимости 1 квт. энергии?
( 50*0.12 + 43*2.20 + 7*3.70 ) / 100 = 1.265
"ВЭС и СЭС мощностью 7 000 МВт может выдать 7 000 МВт в очень короткий промежуток времени. Среднегодовая эксплуатационная мощность ВЭС и СЭС 7 000 МВт составляет примерно 2 000 МВт."
Странно, а как мы раньше жили без этих дармоедов? А теперь без ахметки в гроб ложиться?
Ви приберіть акцизи і залиште старий розмір тарифів для домогосподарських електростанцій та кредити дайте на це... і у вас буде економія по електриці а люди будуть мати хоч якусь свободу від ваших монополістів обленерго.. Ато задрали вже доїть народ