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Новости Агрессия России против Украины
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ВР (27371) ВСУ (6259) Вениславский (248)

Законопроект о национальном сопротивлении - это основа для невозможности агрессивных действий со стороны вражески настроенных государств, - Вениславский

Законопроект о национальном сопротивлении - это основа для невозможности агрессивных действий со стороны вражески настроенных государств, - Вениславский

Народный депутат фракции "Слуга народа", член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский считает, что парламент сделал важный шаг, проголосовав в первом чтении законопроекты о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в Верховной Раде, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня без преувеличения состоялось историческое событие по формированию полноценной системы национального сопротивления… Печально, что одна из политических сил, представленных в парламенте, в очередной раз продемонстрировала свою явно антиукраинскую позицию, не проголосовав за закон, который создает мощную основу для невозможности любых агрессивных действий со стороны любых вражески настроенных к нам государств", - подчеркнул нардеп.

По его словам, после принятия законопроектов в целом Украина получит очень мощный инструмент по противостоянию любому потенциальному агрессору.

"Как раз из-за того, что в 2014 году у нас не было полноценной и действующей системы территориальной обороны, в том числе мы имеем такую ситуацию, что сегодня часть территории Украины временно оккупирована", - отметил Вениславский.

Напомним, 29 июня Верховная Рада сделала первый шаг по увеличению численности Вооруженных Сил Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецоперацию по "вагнеровцам" курировали спецслужбы России, - Вениславский

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Топ комментарии
+7
Сказали "А", так надо и "Б" сказать. Где закон о свободном ношении оружия ?
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29.06.2021 17:49
+7
Для обороны нужны деньги и оружие. Зеленые дебилы даже существующую армию содержать, вооружать и просто нормально кормить не в состоянии. Как они собираются содержать увеличенную?
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29.06.2021 17:52
+6
Вениславский, вы в каком полку служили? Или вы членнн союза "Письуана и орального"?
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29.06.2021 17:51
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Сказали "А", так надо и "Б" сказать. Где закон о свободном ношении оружия ?
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29.06.2021 17:49 Ответить
можно взять за основу закон Чехии.
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29.06.2021 17:52 Ответить
Только там не "свободное ношение оружия". Да и вообще собственно фраза "свободное ношение оружия" является манипулятивной.
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29.06.2021 18:06 Ответить
да, согласен
я имел в виду ту же степень свободы что и у чехов
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29.06.2021 19:40 Ответить
Свободне володіння зброєю це добре, коли зброя є тільки у тебе, а коли вона є і у твоїх ворогів всередині твоєї держави то це вже не так добре )
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29.06.2021 19:51 Ответить
Свободное не значит бесконтрольное. Легальное - вот, что важно. Украинцы вполне легально (с минимальными процедурами) могут приобрести и владеть, к примеру, этим:

https://shopgun.com.ua/cupit-ruzhe/nareznoe-oruzhie/vintovka/karabin-nareznoj-barrett-mrad-kal338-26-chernyj

Законопроєкт про національний спротив - це основа для неможливості агресивних дій з боку вороже налаштованих держав, - Веніславський - Цензор.НЕТ 7775
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29.06.2021 19:58 Ответить
"Основа для невозможности"... Сам хоть понял, что сказал? Курсы в Трускавце сказываются
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29.06.2021 17:50 Ответить
Що ззєбілів візьмеш. Коли оккупують, тоді й попартизанимо.
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29.06.2021 17:52 Ответить
Тобто ти вже згоден,щоб Україну окупували?Ти був в комі,партизан туєв?Ти не в курсі,що у нас частина теріторії вже окупована?Зєбіли кажеш?А ти хто?
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29.06.2021 18:36 Ответить
Все это надо было в начале войны принимать а еще лучше до нее.
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29.06.2021 17:51 Ответить
До войны армией, СБУ и полицией командовали кацапские засланцы, впрочем, как и кабмином и т.д.
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29.06.2021 18:27 Ответить
В Беларуси есть тер оборона. Ни кто не кричит. Лукашенко даже собрался её в бл ближайшее время использовать. Про Украину конечно же сейчас начнут орать, что это нельзя принимать. Цели понятны. Захват Украины голыми руками.
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29.06.2021 17:51 Ответить
Вениславский, вы в каком полку служили? Или вы членнн союза "Письуана и орального"?
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29.06.2021 17:51 Ответить
теоретик...
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29.06.2021 17:54 Ответить
Теоретик чего? Разворовывания бюджета?
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29.06.2021 19:31 Ответить
и этого тоже ))))
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29.06.2021 20:37 Ответить
Э нет, в этом он практик.
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30.06.2021 05:07 Ответить
В Рязани? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Троль!
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29.06.2021 18:51 Ответить
Для обороны нужны деньги и оружие. Зеленые дебилы даже существующую армию содержать, вооружать и просто нормально кормить не в состоянии. Как они собираются содержать увеличенную?
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29.06.2021 17:52 Ответить
Пустобрехи Зе шобла. Типа ваивать ане будут...сцуки лживые.
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29.06.2021 17:54 Ответить
зедиот.
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29.06.2021 17:55 Ответить
Дивно, що вчорашній школяр, який досягнув 18-ти років і якому довірили вбивчу зброю, може нею володіти (ходити-спати-фоткатися в соцмережах), а я не можу. А я з нею, можна сказати, і спав, і їв, і жив. І нічого - і не один рік), і його тягтимуть на якусь вулицю, якусь Інститутську, щось і якесь енакієвське захищати... Та він, вибачте, теля.
А в мене портупея, форма тощо. І військова пенсія.
То воно мене захистить від кацапо-окупанта?
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29.06.2021 18:02 Ответить
Чесно кажучи нічого не зрозуміло. Чим Ви незадоволені ??
Молоді солдати бувають. І були. "Під рушницю" ставили при потребі мільйони чи мільярди разів.
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29.06.2021 18:49 Ответить
Це було гарматне м'ясо.
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29.06.2021 20:03 Ответить
Призвати у армію - не обов*язково одразу у бій.
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29.06.2021 21:49 Ответить
Я й кажу гарматне м'ясо.
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29.06.2021 21:50 Ответить
Я хотів сказати, що мені, людині, яка має професійні навички володіння зброєю, придбати зараз так само як і рік або й двадцять тому, звичайну помпову рушницю практично неможливо. Бо бюрократія, якщо одним словом.
Довідки-дозволи, шафа для зберігання зброї (це дрібниця у порівнянні з усім іншим), звертання до дільничого інспектора та ще багато чого.
Я не витримаю такої процедури (тяганини).
То з мене захисника не вийде.
Слава Богу, що хоч є Збройні сили України.
То, може, захистять, якщо, не доведи Боже, полізуть російські вбивці-окупанти та всякі найманці.
Дякую за увагу.
Вибачте неконкретний мій попередній допис.
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30.06.2021 18:06 Ответить
Як на мене, то добре, що із 18 років хлопців привчатимуть до зброї (якщо в проекті це є).
Я на строковій теж із калашем у руках або на відстані руки провів чи не більше часу, ніж без нього.
Дійсно, дуже корисно.
І добре, якщо створиться система спротиву із видачею зброї (якщо це є в проекті).
А щодо придбання зброї, то, навіть незважаючи на відсутність закону, зараз в ціні біля тисячі баксюків можна набути той таки калаш як карабін, або Кел-Тек 2000 як квазі-короткоствол.
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30.06.2021 12:06 Ответить
Интересно, а все ли патриоты, что ставят подпись под Законом, сами служили в армии или были в горячих точках? Особенно интересно про последнего подписанта и автора статьи госп. Вениславского??? Кто сможет ответить на этот вопрос?
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29.06.2021 18:06 Ответить
Якщо закон зЕзідента хвалить дуполиз веняславський закрадається підозра в якості закону.
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29.06.2021 18:06 Ответить
Ну и намудрили ?
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29.06.2021 18:06 Ответить
Народный депутат фракции "Слуга народа"....... далі не читав.
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29.06.2021 18:29 Ответить
чи видадуть членам тероборони зброю на зберігання чи засцять?
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29.06.2021 18:34 Ответить
В Украине более миллиона легальных стволов, в т.ч. нарезных. Посчитай, какой будет численность теробороны. Добавится меньше 10% стволов к тем, что уже есть.
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29.06.2021 20:05 Ответить
Що за гомосятина "система національного спротиву" ??

А просто "тер. оборона" не підходить ??
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29.06.2021 18:46 Ответить
Так низя бо Порох.
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29.06.2021 20:44 Ответить
- ""Сегодня без преувеличения состоялось историческое событие, вооруженные силы увеличены на 11 тисяч"

При Порошенко армія була збільшена на 100 тисяч, зі 150 до 250
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29.06.2021 19:54 Ответить
А після розпаду Союзу Україна взагалі отримала три найбоєздатніші в совєтській армії округи з чисельністю військ близько мільйона. І якось же утримувала Україна цю армаду навіть на початку 90-х (хто пам'ятає, що тоді відбувалося в економіці). Це вже при Кучмі, Ющенку і особливо Януковичу армію почали скорочувати стаханівськими темпами (в т.ч. і щоб мати можливість торгувати направо і наліво зброєю, яка при цьому вивільнялася).
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29.06.2021 21:46 Ответить
Рівень життя змінився.
Ви у 90-х бачили стільки дорогих авто на дорогах ??
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29.06.2021 21:48 Ответить
Як це допоможе зробити армію сильнішою? Технічне забезпечення і логістику потрібно покращувати.
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29.06.2021 20:05 Ответить
После заявления Вениславского по вагнеровцам, он просто утратил єлементарное доверие. И все им сказанное мною воспринимается как туфта.
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29.06.2021 20:17 Ответить
пістец дебіли. як українські закони можуть унеможливлювати дії якихось держав? дебіли ***..
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29.06.2021 20:25 Ответить
Вот на кого этот фуфель расчитан?
невозможности агрессивных действий со стороны вражески настроенных государств



Вот как это "невозможности"?
Возможно все!!! Вопрос только цены, которую за это придется заплатить.

А ведь эту лапшу с удовольствием будут жевать зебилы и верить, что раз ЗЕляди приняли какую-то сраную бумажку, то все - конец войнам по всей Земле.
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29.06.2021 20:43 Ответить
Запропонована чисельність тероборони є мізерною. 11 тис. це лише додатково ТРИ стрілецькі бригади на всю країну, або по ОДНОМУ батальону на область. Хіба такі сили здатні щось ПРИНЦИПОВО ЗМІНИТИ? Відповідь очевидна. Має бути хоча б по бригаді - дві на кожну область, тобто щоб чисельність тероборони наближалася до нинішньої чисельності регулярної армії. Тим більше, що за концепцією це буде легка піхота, як виконуватиме допоміжні функції (тобто без важкої зброї і бронетехніки), яка функціонуватиме на міліційній основі, а отже не потребуватиме порівняно значних коштів.
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29.06.2021 21:40 Ответить
10 тис. тероборона ?? Вони там з дуба впали ?
25 областей.
Зараз візьму калькулятор ... Ща ...
По 400 бійців на область !!!
Ну добре, візьмемо тільки проблемні - 7 областей.
По 700 бійців.
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29.06.2021 21:46 Ответить
 
 