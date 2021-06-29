Законопроект о национальном сопротивлении - это основа для невозможности агрессивных действий со стороны вражески настроенных государств, - Вениславский
Народный депутат фракции "Слуга народа", член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский считает, что парламент сделал важный шаг, проголосовав в первом чтении законопроекты о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ.
Об этом он сказал в комментарии журналистам в Верховной Раде, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сегодня без преувеличения состоялось историческое событие по формированию полноценной системы национального сопротивления… Печально, что одна из политических сил, представленных в парламенте, в очередной раз продемонстрировала свою явно антиукраинскую позицию, не проголосовав за закон, который создает мощную основу для невозможности любых агрессивных действий со стороны любых вражески настроенных к нам государств", - подчеркнул нардеп.
По его словам, после принятия законопроектов в целом Украина получит очень мощный инструмент по противостоянию любому потенциальному агрессору.
"Как раз из-за того, что в 2014 году у нас не было полноценной и действующей системы территориальной обороны, в том числе мы имеем такую ситуацию, что сегодня часть территории Украины временно оккупирована", - отметил Вениславский.
Напомним, 29 июня Верховная Рада сделала первый шаг по увеличению численности Вооруженных Сил Украины.
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я имел в виду ту же степень свободы что и у чехов
https://shopgun.com.ua/cupit-ruzhe/nareznoe-oruzhie/vintovka/karabin-nareznoj-barrett-mrad-kal338-26-chernyj
А в мене портупея, форма тощо. І військова пенсія.
То воно мене захистить від кацапо-окупанта?
Молоді солдати бувають. І були. "Під рушницю" ставили при потребі мільйони чи мільярди разів.
Довідки-дозволи, шафа для зберігання зброї (це дрібниця у порівнянні з усім іншим), звертання до дільничого інспектора та ще багато чого.
Я не витримаю такої процедури (тяганини).
То з мене захисника не вийде.
Слава Богу, що хоч є Збройні сили України.
То, може, захистять, якщо, не доведи Боже, полізуть російські вбивці-окупанти та всякі найманці.
Дякую за увагу.
Вибачте неконкретний мій попередній допис.
Я на строковій теж із калашем у руках або на відстані руки провів чи не більше часу, ніж без нього.
Дійсно, дуже корисно.
І добре, якщо створиться система спротиву із видачею зброї (якщо це є в проекті).
А щодо придбання зброї, то, навіть незважаючи на відсутність закону, зараз в ціні біля тисячі баксюків можна набути той таки калаш як карабін, або Кел-Тек 2000 як квазі-короткоствол.
А просто "тер. оборона" не підходить ??
При Порошенко армія була збільшена на 100 тисяч, зі 150 до 250
Ви у 90-х бачили стільки дорогих авто на дорогах ??
невозможности агрессивных действий со стороны вражески настроенных государств
Вот как это "невозможности"?
Возможно все!!! Вопрос только цены, которую за это придется заплатить.
А ведь эту лапшу с удовольствием будут жевать зебилы и верить, что раз ЗЕляди приняли какую-то сраную бумажку, то все - конец войнам по всей Земле.
25 областей.
Зараз візьму калькулятор ... Ща ...
По 400 бійців на область !!!
Ну добре, візьмемо тільки проблемні - 7 областей.
По 700 бійців.