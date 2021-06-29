На внеочередном заседании 1 июля Рада рассмотрит изменения в Налоговый кодекс и закон об олигархах, - Разумков. ДОКУМЕНТ
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента по инициативе президента на 16:00 1 июля 2021 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со страницу в Фейсбук политика.
"Повестка дня включает проект Закона о коренных народах Украины (№5506) и законопроекты, касающиеся реформы градостроительной деятельности (№5655, № 5656). Кроме того, будет рассматриваться инициатива о признании утратившим силу Закона "О создании зоны свободной экономической зоны "Крым" (№5502-д). В связи с этим предлагается внести изменения в Таможенный кодекс (№5503-д). В то же время в повестке дня стоит законопроект относительно администрирования налогов и сборов во временно оккупированном Крыму (№5501-д).
Также в четверг Верховная Рада рассмотрит законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов) (№5599)", - сообщил Разумков.
Всего в повестке дня - 9 вопросов.
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29.06.2021
Для Зеленского заканчивается самая счастливая его полоса в правлении Байдена, . когда Байден занимается внутренними вопросами. Окончание вопроса с принятием плана по инфраструктуре, знаменует поворот внимания на внешнеполитические вопросы, в том числе и на ситуацию в Украине. При этом вовсе не факт, что это будет рассматриваться в рамках "сдерживания России". Байден собирается решать вопрос с глобальным противником - Китаем. И Украина как его крупнейший торговый партнер, получатель технологических решений, источник военно-технической информации для Китая, несомненно будет рассматриваться досконально и тщательно. Преференции китайским структурам и атаки на американские будут способствовать принятию конкретных решений. Личные отношения второстепенны, но создают фон.