США готовы помочь Украине обновить судебную систему, - посольство приветствует принятие Радой закона о ВККС
США готовы помочь Украине внедрять и реализовывать закон, возобновляющий работу Высшей квалификационной комиссии судей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.
"США приветствуют принятие законопроекта 3711-д по межпартийной поддержки, чтобы восстановить ВККС и ожидают окончательного текста с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Поздравляем Верховну Раду и руководство Украины с важным шагом на пути к всеобъемлющей судебной реформы", - говорится в сообщении.
Также в посольстве пожелали скорейшего продолжения судебной реформы: "Мы с нетерпением ждем первоочередного принятия законопроекта 5068 о реформировании ВСП, чтобы дополнить сегодняшние достижения. США готовы поддержать наших украинских партнеров во внедрении 3711-д и реализации этой исторической возможности обновить судебную систему Украины от имени украинского народа".
Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС.
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на реформы
не рублей
а нам выкручивают клешни за 150-200 млн... б*же, если лицемерие есть, то это оно.
Грузия - как у нас Днепр. обл. или чуть больше
я на выборы не ходил кстати - от отвращения. хотя если бы ходил то не за двух этих голосовал бы в первом туре
Невже безкоштовно будуть постачати шнурки і мило?
ГДЕ КОНКРЕТИКА?
Зе-убрать,*****-напалмом...