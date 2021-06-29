США готовы помочь Украине обновить судебную систему, - посольство приветствует принятие Радой закона о ВККС

США готовы помочь Украине внедрять и реализовывать закон, возобновляющий работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.

"США приветствуют принятие законопроекта 3711-д по межпартийной поддержки, чтобы восстановить ВККС и ожидают окончательного текста с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Поздравляем Верховну Раду и руководство Украины с важным шагом на пути к всеобъемлющей судебной реформы", - говорится в сообщении.

Также в посольстве пожелали скорейшего продолжения судебной реформы: "Мы с нетерпением ждем первоочередного принятия законопроекта 5068 о реформировании ВСП, чтобы дополнить сегодняшние достижения. США готовы поддержать наших украинских партнеров во внедрении 3711-д и реализации этой исторической возможности обновить судебную систему Украины от имени украинского народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО, ЕС и США посоветовали, как изменить проект закона о СБУ: есть риск злоупотребления контрразведывательной информацией в политических и коррупционных целях

Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС.

Также читайте: "Решительный шаг к фундаментальной реформе судебной системы Украины", - Посол ЕС Маасикас о принятии Радой закона, возобновляющего работу ВККС