"Дело Шеремета": Кузьменко продлили домашний арест еще на два месяца, у Дугарь остаются обязательства
Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и срок действия обязательств для другой обвиняемой по этому делу - Яны Дугарь.
Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, ифнормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Суд постановил: ходатайство прокурора - удовлетворить. Продлить действие меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Кузьменко Юлии. Продлить срок действия обязательств обвиняемой Дугарь Яне", - заявила судья.
Следующее заседание по делу назначено на 27 июля на 11:00.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
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Все сходиться! Шеремет же ж наче з Білорусі? А Ріф, як істий арієць та нацист, продовжує справу і знищує слов'ян. А у вагнерівцях він та його поплічниці побачили однодумців в боротьбі з арабами, африканцями та іншими "чурками". Тому вирішили їх врятувати від фашиствуючих бандерівців. Через відвідувачів та протестувальників вони зв'язались з Порохом, який надав їм повну інформацію (через їхніх адвокатів) по вагнерівцям і одноразовий мобільний телефон з номером КДБ Білорусі.
От тепер все точно! Бубочка ні при чому, вагнерівців злили патріоти, а винен у всьому Порох.
Де там мосійчукча та бігусович? Дарю ідею!