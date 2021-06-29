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Новости Убийство Шеремета
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арест (10435) суд (24810) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)

"Дело Шеремета": Кузьменко продлили домашний арест еще на два месяца, у Дугарь остаются обязательства

Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и срок действия обязательств для другой обвиняемой по этому делу - Яны Дугарь.

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, ифнормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суд постановил: ходатайство прокурора - удовлетворить. Продлить действие меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Кузьменко Юлии. Продлить срок действия обязательств обвиняемой Дугарь Яне", -  заявила судья.

Следующее заседание по делу назначено на 27 июля на 11:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: Суд отказал потерпевшим в отводе всего состава суда

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
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Топ комментарии
+6
зеленский подонок
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29.06.2021 19:15
+5
"Аваков - потужний міністр ."(с) счас зе-скотоферма прикрывает потужного министра. ну и задницу бубочки заодно - тот назначил виновных без всякого суда.
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29.06.2021 18:46
+4
Предлагаю зебилам новую тему для обсуждения: операцию по "вагнеровцам" Луке слили Риф, Кузьменко и Дугарь (и Шеремета они же заодно убили). Они по походке подходят.
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29.06.2021 18:40
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3,14.
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29.06.2021 18:36 Ответить
Предлагаю зебилам новую тему для обсуждения: операцию по "вагнеровцам" Луке слили Риф, Кузьменко и Дугарь (и Шеремета они же заодно убили). Они по походке подходят.
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29.06.2021 18:40 Ответить
ну ще можна парочку повісити.
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29.06.2021 19:27 Ответить
У вас не вистачає головного для зебуїнів - згадки про Пороха. Тому трішечки підправлю
Все сходиться! Шеремет же ж наче з Білорусі? А Ріф, як істий арієць та нацист, продовжує справу і знищує слов'ян. А у вагнерівцях він та його поплічниці побачили однодумців в боротьбі з арабами, африканцями та іншими "чурками". Тому вирішили їх врятувати від фашиствуючих бандерівців. Через відвідувачів та протестувальників вони зв'язались з Порохом, який надав їм повну інформацію (через їхніх адвокатів) по вагнерівцям і одноразовий мобільний телефон з номером КДБ Білорусі.
От тепер все точно! Бубочка ні при чому, вагнерівців злили патріоти, а винен у всьому Порох.
Де там мосійчукча та бігусович? Дарю ідею!
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29.06.2021 19:50 Ответить
"Аваков - потужний міністр ."(с) счас зе-скотоферма прикрывает потужного министра. ну и задницу бубочки заодно - тот назначил виновных без всякого суда.
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29.06.2021 18:46 Ответить
https://youtu.be/a3HFBBMgyqw
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30.06.2021 08:20 Ответить
2.72
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29.06.2021 18:47 Ответить
Тягнуть кота за хвоста))!! Але ж кінець таки буде і хтось повинен буде сісти вже за таке розслідування!!
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29.06.2021 19:02 Ответить
Надеются что арестованый сорвется и выйдет с дома, и тогда сгноят в тюрьме и быстро, Держись Герой.
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29.06.2021 19:02 Ответить
1+1
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29.06.2021 19:09 Ответить
зеленский подонок
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29.06.2021 19:15 Ответить
...глибокий
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29.06.2021 19:28 Ответить
Пора вже взяти під арешт всіх слідчих і прокурорів, які мають відношення до справи Шеремета. За службове недбальство і підтасовку фактів...
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29.06.2021 22:51 Ответить
ябацькові роги аж стирчать
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30.06.2021 08:52 Ответить
 
 