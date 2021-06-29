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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Ожидаем приглашения в Иран на новый раунд переговоров по крушению самолета МАУ в сентябре, - Енин

Ожидаем приглашения в Иран на новый раунд переговоров по крушению самолета МАУ в сентябре, - Енин

Украина ожидает, что Иран осенью пригласит на новый раунд переговоров по делу крушения рейса PS752 в небе над Тегераном 8 января 2020 года.

Об этом замминистра иностранных дел Евгений Енин заявил в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"После выборов президента этой страны можно ожидать завершения формирования нового иранского правительства где-то во второй половине сентября, и с тех пор будем ожидать приглашения нас всех в Тегеран на новый раунд переговоров", - отметил Енин.

Заместитель министра акцентировал, что согласно конвенции Иран обязан пригласить Международную группу по координации помощи жертвам рейса PS752 на переговоры для урегулирования этого спора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ирану не удастся избежать выплаты компенсаций в деле о катастрофе самолета МАУ, - Енин

"Ведь мы рассматриваем именно переговоры как единственный актуальный на сегодняшний момент инструмент урегулирования этой ситуации. То есть мяч на стороне Ирана", - подчеркнул чиновник.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

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В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

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Очень важные очередные сотые переговоры. На этот раз жена заказала розовую кофточку. Тунеядцы.
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29.06.2021 19:01 Ответить
во-во...
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29.06.2021 19:59 Ответить
по какому такому "крушению" ? это как -то по - кацапски !
а разве не "по намеренному сбитию гражданского судна военным средством поражения в отсутствии объявленной войны" ?..
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29.06.2021 19:34 Ответить
та вы так всю будущую компенсацию (if any) потратите на перелеты туда-сюда
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29.06.2021 19:43 Ответить
а чого ж на шару не літати - готелі - вечері ...киздіти - відпочивати ...- суточні гарні ...- от гидоти брехливі ...
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29.06.2021 19:58 Ответить
 
 