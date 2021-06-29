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Зеленский (19011) судебная реформа (1801) электронное декларирование (1025) ВККСУ (500)

Зеленский о принятии закона о ВККС: Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины"

Зеленский о принятии закона о ВККС: Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятие парламентом закона, возобновляющего работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Мы обещали людям восстановление и дальнейшее господство справедливости. Мы делаем это с помощью различных инструментов ежедневно. И сегодня у нас хорошие новости из Верховной Рады, которая добавила сил одному из главных инструментов для обеспечения справедливости - судебной системе. Наконец принят законопроект для восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей. Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" или исказить его смысл "поправочным спамом", - написал президент.

Зеленский подчеркнул, что ВККС "должна быть, и будет сформирована так, чтобы у ее членов не было никаких "обязательств" или "связей" с так называемой судейской мафией".

"Есть те, кто против привлечения международных экспертов и их решающей роли при отборе кандидатов в ВККС. Это означает лишь одно - они против реальной судебной реформы в Украине. Они боятся, что судебная реформа станет действительно реформой, а не имитацией, как было неоднократно в течение последних 30 лет", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС: международные эксперты получили решающий голос в конкурсной комиссии по доброчестности. ВИДЕО

Зеленский назвал это "полезным страхом", добавив, что "те, кто превращал судебную систему в частную коммерческую корпорацию, должны смириться и запомнить: ваше время истекло в 2019 году". "Мы продолжаем убирать все остатки старой системы из жизни Украины", - подчеркнул президент.

Кроме того, он напомнил, что Рада вернула "жесткую" ответственность за ложь в декларациях, и теперь должностных лиц и депутатов, которые попытаются скрыть свои активы, ожидает лишение свободы.

"И это справедливо, ведь тот, кто обманул граждан Украины, должен не платить символический штраф, а иметь достаточно времени за решеткой, чтобы хорошо обдумать свое поведение. Систему реальной ответственности многие пытались "сбить" и сломать. Сломали только собственные зубы. А мы вместе с обществом можем улыбнуться на все 32, потому справедливости в Украине - быть! Как можно скорее ожидаю поступления на подпись", - написал Зеленский.

Также читайте: Рада приняла закон об усилении ответственности за ложь в декларациях с предложениями Зеленского

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Топ комментарии
+18
А ти почитай той закон, ти ж юрЬІст.
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29.06.2021 19:18
+13
аж жисть ти полє мінноє, а я твой мінний трал...

Зеленский о принятии закона о ВККС: Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" - Цензор.НЕТ 4260
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29.06.2021 19:18
+11
Те, кто обманул граждан Украины,должен иметь достатачно времени за решеткой, чтобы обдумать своё поведение...
Это он про себя?
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29.06.2021 19:49
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аж жисть ти полє мінноє, а я твой мінний трал...

Зеленский о принятии закона о ВККС: Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" - Цензор.НЕТ 4260
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29.06.2021 19:18 Ответить
в любом аудиоредакторе будет видно шо "сомкнули", фразы, так шо бред какой то.
смешнее то шо презедент юрист и тут "надеется" на что -то, вместо шоб сказать как юрист.
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29.06.2021 19:24 Ответить
Любая нейронная сеть или сеть надиктует вам любой текст нужным голосом. Нужен только банк с голосом живого человека.
https://www.kommersant.ru/doc/4148142 https://www.youtube.com/watch?v=WyU-gJ2NTGc&t=24s
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29.06.2021 20:02 Ответить
"нейронная сеть" это фуфло для неграмотных. руками все прекрасно монтируется
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29.06.2021 20:37 Ответить
вообще не будет слышно! уметь "смыкать" просто надо!
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29.06.2021 20:36 Ответить
Подейкують, в одній з розмов- плівку скоро викладуть- Сурков каже Медведчуку що він побоюється що до влади прийде така патріотична та мудра людина як Володимир Зеленський, а Медведчук жахається і каже що це буде смерть олігархам і кінець всім планам *****.
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29.06.2021 19:53 Ответить
І це правда! А ще Порошенко вселяється в оболонку Зеленського на усіх ток-шоу та телеефірах і базікає гудносим голосом усілякі дурниці. А ще проводить усілякі середньовічні обряди з його портретом.Після чого у ЗЕ падає рейтинг.
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29.06.2021 20:22 Ответить
А ти почитай той закон, ти ж юрЬІст.
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29.06.2021 19:18 Ответить
Всего лишь игрунист и уклонист. Но вот эта фраза "Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" или исказить его смысл "поправочным спамом" имеет глубочайший смысл.
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29.06.2021 20:16 Ответить
Когда в следующий раз, Байден намекнет про нежелание украинской власти, бороться с коррупцией, сложно будет прикинуться идиотом.
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29.06.2021 19:20 Ответить
будет сложно! ))) но они постараются )))
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29.06.2021 20:46 Ответить
Надеется оно...😁 клоунада..
Это должно быть обязательным условием любого закона...в противном случае закон не должен быть принят и подписан..
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29.06.2021 19:30 Ответить
Міни... Ти ж, начебто, юрист.
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29.06.2021 19:42 Ответить
Мины у тебя в памперсе, чмо крыворожское!
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29.06.2021 19:44 Ответить
)))!!!
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29.06.2021 19:47 Ответить
оно хоть что-то соображает,что ему пишут для реплик,сумбур,цирк и позорище...
поц,давай прогноз на1/8 в прямом эфире исчо есть время ,ты ввойдешь в историю аракула-недебила,хэхэ...
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29.06.2021 19:45 Ответить
Те, кто обманул граждан Украины,должен иметь достатачно времени за решеткой, чтобы обдумать своё поведение...
Это он про себя?
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29.06.2021 19:49 Ответить
Мина у ниво в пукане,с роостяжкой!на выхлопе,оно исчо не вкурсах,....ь...
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29.06.2021 19:58 Ответить
Зеленский о принятии закона о ВККС: Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" - Цензор.НЕТ 8495
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29.06.2021 20:00 Ответить
Зеленский о принятии закона о ВККС: Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" - Цензор.НЕТ 2758
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29.06.2021 20:03 Ответить
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29.06.2021 20:04 Ответить
Жесть! Так закон же Зєля подавав! ЮрИст недороблений! Хіба що здійснив акт множинних дефекацій, доки прочитати осилив?
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29.06.2021 20:00 Ответить
Подписывай. Все-равно сидеть.
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29.06.2021 20:05 Ответить
удалось спрятать міну в квартальному прєпистєнті.
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29.06.2021 20:23 Ответить
Зеленский о принятии закона о ВККС: Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" - Цензор.НЕТ 6715
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29.06.2021 20:23 Ответить
Господство справедливости у ЗЕ, заключается в допуске Киркорова, слива вагнеровцев, в инфляции, в подорожании энергоносителей в огромном росте кредитов за которые мы плати
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29.06.2021 20:26 Ответить
Воистину речь дипломированного юриста, билят!
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29.06.2021 20:39 Ответить
Все ж таки він ЛОХ.
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29.06.2021 23:14 Ответить
Главная мина, это само ЗЕчмо.
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29.06.2021 23:16 Ответить
 
 