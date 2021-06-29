Зеленский о принятии закона о ВККС: Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятие парламентом закона, возобновляющего работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Мы обещали людям восстановление и дальнейшее господство справедливости. Мы делаем это с помощью различных инструментов ежедневно. И сегодня у нас хорошие новости из Верховной Рады, которая добавила сил одному из главных инструментов для обеспечения справедливости - судебной системе. Наконец принят законопроект для восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей. Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" или исказить его смысл "поправочным спамом", - написал президент.

Зеленский подчеркнул, что ВККС "должна быть, и будет сформирована так, чтобы у ее членов не было никаких "обязательств" или "связей" с так называемой судейской мафией".

"Есть те, кто против привлечения международных экспертов и их решающей роли при отборе кандидатов в ВККС. Это означает лишь одно - они против реальной судебной реформы в Украине. Они боятся, что судебная реформа станет действительно реформой, а не имитацией, как было неоднократно в течение последних 30 лет", - отметил он.

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Зеленский назвал это "полезным страхом", добавив, что "те, кто превращал судебную систему в частную коммерческую корпорацию, должны смириться и запомнить: ваше время истекло в 2019 году". "Мы продолжаем убирать все остатки старой системы из жизни Украины", - подчеркнул президент.

Кроме того, он напомнил, что Рада вернула "жесткую" ответственность за ложь в декларациях, и теперь должностных лиц и депутатов, которые попытаются скрыть свои активы, ожидает лишение свободы.

"И это справедливо, ведь тот, кто обманул граждан Украины, должен не платить символический штраф, а иметь достаточно времени за решеткой, чтобы хорошо обдумать свое поведение. Систему реальной ответственности многие пытались "сбить" и сломать. Сломали только собственные зубы. А мы вместе с обществом можем улыбнуться на все 32, потому справедливости в Украине - быть! Как можно скорее ожидаю поступления на подпись", - написал Зеленский.

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