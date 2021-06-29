Дело Шеремета: суд решил исследовать материалы прослушки, не разобравшись, законно ли они получены

Судьи собираются прослушать сотни часов записей телефонных разговоров, в которых, как признает прокуратура, нет ни единого намека на преступление.

Об этом пишет в Фейсбуке Леонид Маслов - адвокат, защищающий подозреваемого в убийстве Шеремета музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Только что суд присяжных с.Голуб и Ко принял процессуальное решение исследовать "прослушку" (НСРД) фигурантов РАНЬШЕ, чем исследовать законность этой прослушки", - написал он.

Маслов утверждает, что эти записи не содержат информации об убийстве Павла Шеремета, а их прослушивание только затянет рассмотрение дела.

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"Бесконечное прослушивание сотен бытовых разговоров, у которых нет никакого намека на преступление (и это признает прокурор) - это очевидное затягивание процесса со стороны обвинения и суда. Оно демонстрирует полную несостоятельность этих дармоедов эффективно устанавливать истину. Это отработки задания "петлять"", - считает адвокат.

Кроме того, сами материалы, по словам Маслова, были получены незаконно.

"(На некоторые судебных разрешений НЕТ ВООБЩЕ, а на остальные решения рассекреченны ДО передачи дела в суд, а открыты стороне защиты - ПОСЛЕ) - это уже является грубым нарушением права на справедливый суд. Ибо так существует риск, что незаконно полученное доказательство повлияет на мнение присяжных", - утверждает защитник.

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