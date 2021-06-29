Дело Шеремета: суд решил исследовать материалы прослушки, не разобравшись, законно ли они получены
Судьи собираются прослушать сотни часов записей телефонных разговоров, в которых, как признает прокуратура, нет ни единого намека на преступление.
Об этом пишет в Фейсбуке Леонид Маслов - адвокат, защищающий подозреваемого в убийстве Шеремета музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Только что суд присяжных с.Голуб и Ко принял процессуальное решение исследовать "прослушку" (НСРД) фигурантов РАНЬШЕ, чем исследовать законность этой прослушки", - написал он.
Маслов утверждает, что эти записи не содержат информации об убийстве Павла Шеремета, а их прослушивание только затянет рассмотрение дела.
"Бесконечное прослушивание сотен бытовых разговоров, у которых нет никакого намека на преступление (и это признает прокурор) - это очевидное затягивание процесса со стороны обвинения и суда. Оно демонстрирует полную несостоятельность этих дармоедов эффективно устанавливать истину. Это отработки задания "петлять"", - считает адвокат.
Кроме того, сами материалы, по словам Маслова, были получены незаконно.
"(На некоторые судебных разрешений НЕТ ВООБЩЕ, а на остальные решения рассекреченны ДО передачи дела в суд, а открыты стороне защиты - ПОСЛЕ) - это уже является грубым нарушением права на справедливый суд. Ибо так существует риск, что незаконно полученное доказательство повлияет на мнение присяжных", - утверждает защитник.
Пожалуйста, подождите...
Смысл этого в том, чтобы держать патриотов на ограничении их свободы подольше, а засранные этим беспределом дупы Зели с Авакяном- посуше.
Как кто то правильно заметил, Конституцию Украины, нужно спасать от того, кто является ее гарантом.
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Зєлю геть. Дострокові.
Романенко:
Я вчера видел пост по поводу Riffmaster (Андрей Антоненко), , где ты (ДРУЗЕНКО)
ОТСТРОИЛСЯ ОТ НЕГО (от Антоненко)
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПОЯВИЛСЯ ОН…
После того, как его обнял Петр Алексеевич
Да, обнял Петр Алексеевич. Мне кажется, это такой знаковый для определенных групп момент, потому что ты был одним из тех людей, которые подписался под него и в общем-то…
ДРУЗЕНКО:
Я дятел.
От я говорив вчора з Семеном Глузманом, я хочу його опитати про кодекс політв'язня.
Андрій ніколи не був політв'язнем, бо його не за політику посадили, але він став такою символічною особою, він довше всіх, 500 днів просидів. І як зробити так, щоб в'язниця тобі, у в'язниці ж немає нічого хорошого.
Але окремим особам при правильній поведінці, як голодування, йде на користь, очищає організм, є час подумати про певні речі, коли ти не можеш подумати, вистроїти перспективу. Більшість бігає по камері і думає: «Блін, коли мене випустять».
Людина, яка вийшла, і нарешті реалізувала свою мрію, бо він був музика, відомий в узьких колах. Ну там 5 тисяч прихильників, напевно, по Україні, раптом здобув всеукраїнську славу.
ЧЕРЕЗ ЗАДНІ ДВЕРІ ВІН РЕАЛІЗУВАВ МРІЮ ЖИТТЯ, його знає пів-України.
В цьому світі тебя обнимает Порошенко и для всех ты стаєшь людиною Порошенко.
УЛЫБНУЛСЯ ГИТЛЕР И ВСЕ. ?????!!!!
ДА-ДА.
ЛЮБИМЧИК ГИТЛЕРА.???!!!
Я ЕВРЕЕВ НЕ СЖИГАЛ, ПРОСТО ПООБНИМАЛИСЬ С АДОЛЬФОМ АЛОИЗОВИЧЕМ.(???!!!)
Людина відсиділа за компанію, так склалось життя, але не стала ні мудрішою, ні масштабнішою, ні розумнішою.
Ну тепер, він дорослий хлопчик, йому цього року 50 років, він мені став абсолютно нецікавий.
Якщо людина до 50 не змогла зрозуміти прості речі, мені з нею не по дорозі.
https://HVYLYA.NET/Interview/231334-gennadiy-druzenko-zelenskiy-pochuvstvoval-silu
В цьому світі тебя обнимает Порошенко и для всех ты стаєшь людиною Порошенко.
УЛЫБНУЛСЯ ГИТЛЕР И ВСЕ.
ДА-ДА.
ЛЮБИМЧИК ГИТЛЕРА.???!!!
Я ЕВРЕЕВ НЕ СЖИГАЛ, ПРОСТО ПООБНИМАЛИСЬ С АДОЛЬФОМ АЛОИЗОВИЧЕМ.(???!!!)
Человек просто захлебывается в желчи....Ужас.
А когда-то я считал его порядочным человеком...