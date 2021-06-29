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Новости Убийство Шеремета
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суд (24810) Шеремет (564) Маслов Леонид (60)

Дело Шеремета: суд решил исследовать материалы прослушки, не разобравшись, законно ли они получены

Дело Шеремета: суд решил исследовать материалы прослушки, не разобравшись, законно ли они получены

Судьи собираются прослушать сотни часов записей телефонных разговоров, в которых, как признает прокуратура, нет ни единого намека на преступление.

Об этом пишет в Фейсбуке Леонид Маслов - адвокат, защищающий подозреваемого в убийстве Шеремета музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Только что суд присяжных с.Голуб и Ко принял процессуальное решение исследовать "прослушку" (НСРД) фигурантов РАНЬШЕ, чем исследовать законность этой прослушки", - написал он.

Маслов утверждает, что эти записи не содержат информации об убийстве Павла Шеремета, а их прослушивание только затянет рассмотрение дела.

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"Бесконечное прослушивание сотен бытовых разговоров, у которых нет никакого намека на преступление (и это признает прокурор) - это очевидное затягивание процесса со стороны обвинения и суда. Оно демонстрирует полную несостоятельность этих дармоедов эффективно устанавливать истину. Это отработки задания "петлять"", - считает адвокат.

Кроме того, сами материалы, по словам Маслова, были получены незаконно.

"(На некоторые судебных разрешений НЕТ ВООБЩЕ, а на остальные решения рассекреченны ДО передачи дела в суд, а открыты стороне защиты - ПОСЛЕ) - это уже является грубым нарушением права на справедливый суд. Ибо так существует риск, что незаконно полученное доказательство повлияет на мнение присяжных", - утверждает защитник.

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Дело Шеремета: суд решил исследовать материалы прослушки, не разобравшись, законно ли они получены 01
Дело Шеремета: суд решил исследовать материалы прослушки, не разобравшись, законно ли они получены 02

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Топ комментарии
+9
"Бесконечное прослушивание сотен бытовых разговоров, у которых нет никакого намека на преступление (и это признает прокурор) - это очевидное затягивание процесса со стороны обвинения и суда."
Смысл этого в том, чтобы держать патриотов на ограничении их свободы подольше, а засранные этим беспределом дупы Зели с Авакяном- посуше.
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29.06.2021 19:36
+9
С такими "доказательствами" вас из любого суда в Штатах погонят сцаными тряпками. Подобные "доказательства" проходят в "судах" ваших братух - дикарей и их шестерок из бульбостана.
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29.06.2021 19:48
+6
А що в нас законно робиться?
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29.06.2021 19:25
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А що в нас законно робиться?
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29.06.2021 19:25 Ответить
как шо берем кипящее маселко и судьям в уха заливаем у них походу зеленая глухота наступила
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29.06.2021 20:36 Ответить
Та судьи тут вторичны. Маселко в ухи надо залить, в первую очередь, Зюзе с Аваковым.
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30.06.2021 02:28 Ответить
"Окупанти мають повиздихати" - яка філігранність формулювань. одразу видно кваліфікацію юриста. Підтримую. І від себе добавлю "Україну - украінцям!"
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29.06.2021 19:33 Ответить
Ой вей, такі да українцям. При владі - лише козаки. Головний - отаман Зебіл...
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29.06.2021 19:45 Ответить
При осуждении и наказании беззакония прослушка, доказывающая это "беззаконие",должна быть "законной". ТРЕШ какой-то! Главное, чтобы прослушка была аутентичной! Нужно менять эти бредовые законы, что Овощ делал под себя!
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29.06.2021 19:33 Ответить
Ідіот детектед.
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29.06.2021 19:36 Ответить
…і таких невігласів в країні більшість! Повна відсутність елементарних знань!
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29.06.2021 19:37 Ответить
С такими "доказательствами" вас из любого суда в Штатах погонят сцаными тряпками. Подобные "доказательства" проходят в "судах" ваших братух - дикарей и их шестерок из бульбостана.
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29.06.2021 19:48 Ответить
"Бесконечное прослушивание сотен бытовых разговоров, у которых нет никакого намека на преступление (и это признает прокурор) - это очевидное затягивание процесса со стороны обвинения и суда."
Смысл этого в том, чтобы держать патриотов на ограничении их свободы подольше, а засранные этим беспределом дупы Зели с Авакяном- посуше.
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29.06.2021 19:36 Ответить
значит пленки уже прослушивались... будут дополнительным аргументом в невинности Рифа и "девочек", пусть слушают времени и так уже ушло немерянно... пора стрелка на бульбатого таракана перевоить.
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29.06.2021 21:00 Ответить
Ты еще и не то услышишь сидя на бутылке
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29.06.2021 20:34 Ответить
Это кого то удивляет?
Как кто то правильно заметил, Конституцию Украины, нужно спасать от того, кто является ее гарантом.
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29.06.2021 19:57 Ответить
Во дают адвокатишки!! Предположим что прослушка получена незаконно, та даже попросту просто украдена у..та даже у белорусского КГБ. И шо? Граждане Украины должны есть в тюрьму законно!!!????.......потому что прослушка незаконная?
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29.06.2021 20:11 Ответить
Предположим что прослушка получена незаконно, предположим что вообще прослушка велась в интересах бизнес группы, предположим что спецслужбы не законно за деньги работали на ФСБ, предположим что беззаконие в действиях силовиков = беззаконию и анархии в государстве
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29.06.2021 22:01 Ответить
Мне жалко генералишку Шайтанова! Такую головокружительную карьеру сделал при помощи Порошенко.! Все секреты знал! А ведь его людишки еще остались в военных кругах Украины нераскрытыми.
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29.06.2021 20:34 Ответить
Дело Шеремета: суд решил исследовать материалы прослушки, не разобравшись, законно ли они получены - Цензор.НЕТ 4650
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29.06.2021 22:02 Ответить
Вірити в те, що волонтери з атошніками змовились і вбили найбільш проукраїнського журналіста, може тільки російський шпигун Зєля, його монобільшість за 25 тис. зелених в конверті на місяць, і Аваков. Чому українці досі цю мерзоту не вимели з влади? А тому, що українці ялові, кволі і одебільнені юлєфобією.

_________
Зєлю геть. Дострокові.
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29.06.2021 20:39 Ответить
ГЕННАДИЙ ДРУЗЕНКОhttps://hvylya.net/authors/gennadij-druzenko-jurij-romanenko-hvilja , ЮРИЙ РОМАНЕНКО (ГЛАВРЕД ХВЫЛЯ) "ХВИЛЯ" 31.05.2021
Романенко:
Я вчера видел пост по поводу Riffmaster (Андрей Антоненко), , где ты (ДРУЗЕНКО)
ОТСТРОИЛСЯ ОТ НЕГО (от Антоненко)
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПОЯВИЛСЯ ОН…
После того, как его обнял Петр Алексеевич
Да, обнял Петр Алексеевич. Мне кажется, это такой знаковый для определенных групп момент, потому что ты был одним из тех людей, которые подписался под него и в общем-то…
ДРУЗЕНКО:
Я дятел.
От я говорив вчора з Семеном Глузманом, я хочу його опитати про кодекс політв'язня.
Андрій ніколи не був політв'язнем, бо його не за політику посадили, але він став такою символічною особою, він довше всіх, 500 днів просидів. І як зробити так, щоб в'язниця тобі, у в'язниці ж немає нічого хорошого.
Але окремим особам при правильній поведінці, як голодування, йде на користь, очищає організм, є час подумати про певні речі, коли ти не можеш подумати, вистроїти перспективу. Більшість бігає по камері і думає: «Блін, коли мене випустять».
Людина, яка вийшла, і нарешті реалізувала свою мрію, бо він був музика, відомий в узьких колах. Ну там 5 тисяч прихильників, напевно, по Україні, раптом здобув всеукраїнську славу.
ЧЕРЕЗ ЗАДНІ ДВЕРІ ВІН РЕАЛІЗУВАВ МРІЮ ЖИТТЯ, його знає пів-України.
В цьому світі тебя обнимает Порошенко и для всех ты стаєшь людиною Порошенко.
УЛЫБНУЛСЯ ГИТЛЕР И ВСЕ. ?????!!!!
ДА-ДА.
ЛЮБИМЧИК ГИТЛЕРА.???!!!
Я ЕВРЕЕВ НЕ СЖИГАЛ, ПРОСТО ПООБНИМАЛИСЬ С АДОЛЬФОМ АЛОИЗОВИЧЕМ.(???!!!)
Людина відсиділа за компанію, так склалось життя, але не стала ні мудрішою, ні масштабнішою, ні розумнішою.
Ну тепер, він дорослий хлопчик, йому цього року 50 років, він мені став абсолютно нецікавий.
Якщо людина до 50 не змогла зрозуміти прості речі, мені з нею не по дорозі.
https://HVYLYA.NET/Interview/231334-gennadiy-druzenko-zelenskiy-pochuvstvoval-silu
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29.06.2021 22:07 Ответить
ЗАЦЕНИТЕ УРОВЕНЬ НЕНАВИСТИ ДРУЗЕНКО, когда к своему оппоненту он уже приплетает ник селу, ни к городу Гитлера!!! И зачем-то евреев

В цьому світі тебя обнимает Порошенко и для всех ты стаєшь людиною Порошенко.
УЛЫБНУЛСЯ ГИТЛЕР И ВСЕ.
ДА-ДА.
ЛЮБИМЧИК ГИТЛЕРА.???!!!
Я ЕВРЕЕВ НЕ СЖИГАЛ, ПРОСТО ПООБНИМАЛИСЬ С АДОЛЬФОМ АЛОИЗОВИЧЕМ.(???!!!)
Человек просто захлебывается в желчи....Ужас.
А когда-то я считал его порядочным человеком...
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29.06.2021 22:12 Ответить
Получится ли замылить данные следствия, вот в чем вопрос. Там не только Шеремет. Плюс самоубийство Ивана Вакуленко, и самоубиство ли это было, а не "зачистка". Чтобы не возникло ложного ощущения, что пиар может заменить правосудие. Детали дела были оприлюднены еще в 2019: https://www.bbc.com/russian/features-50778221 .
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30.06.2021 09:53 Ответить
 
 