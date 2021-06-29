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Кременчуг (345) мост (1018) Укравтодор (663) Большая стройка (728)

Турецкая компания завершает геологические работы на месте постройки нового моста через Днепр в Кременчуге, - Укравтодор

Турецкая компания завершает геологические работы на месте постройки нового моста через Днепр в Кременчуге, - Укравтодор

В Кременчуге на месте будущего масштабного моста через Днепр, строительство которого должно начаться в этом году, подрядчик уже завершает геологические изыскания на воде. Новый мост будет соединятся с трассой национального значения Н-08 Днепр - Мариуполь.

Об этом сообщает Facebook-страница Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ.

"Подрядчик определяет тип почвы, чтобы в будущем запроектировать необходимую глубину залегания свай и в дальнейшем фундамента будущих опор", - говорится в сообщении.

В ближайшее время начнется испытание свай. Именно этот процесс позволит проверить несущую способность свай и опор моста. Одновременно мостовики уже обустраивают площадки под строительство.

Строительство нового моста через Днепр в Кременчуге параллельно старому Крюковскому ведется по Национальной программе строительства мостов, которая входит в программу "Большая стройка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый мост через железную дорогу строят в Прилуках, - "Укравтодор". ФОТО

Предполагается, что будущий мост будет сообщаться на правом берегу с трассой Н-08, а на левом — с действующей системой улиц Кременчуга. В этих точках планируется строительство транспортных разноуровневых развязок.

Мост является одним из мегапроектов программы. Он будет 3 км в длину, с четырьмя полосами движения и двумя пилонами высотой около 100 метров.

Контракт по принципу design-build на строительство моста подписан 8 февраля 2021 с турецкой компанией DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. Ответственным за разработку проектной документации и исполнителем работ по строительству моста будет одна компания.

Согласно планам на 2021 год в Украине будут восстановлены и построены 245 искусственных сооружений на дорогах, в том числе и мостов.

Также читайте: Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА

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Топ комментарии
+5
Смешно читать всю эту хрень. В Кременчуге они будут мост строить, при том что половина Украины уже торчит в Киеве и области. И тут *** нихера не делают, от слова вообще. Вот какого хера не строят вокруг Киева Окружные и мосты через Днепр? Весь транзит круглосуточно через Киев херачит, пробки всюду с утра и до ночи и нахрен никому не нужно ничего тут строить для обхода. Гандоны правят балом. Других эмоций нет, звиняйте господа
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29.06.2021 20:38
+4
украинские компании строить что либо вообще не в состоянии.
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29.06.2021 19:52
+4
Порадуйтесь и тому, что мост который построят турки, будет служить долго.
И его не прийдется ремонтировать через месяц, как случается с объектами, которые строят украинские компании.
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29.06.2021 20:03
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Иногда задаюсь вопросом, что бы мы без турок делали? Надо с ними дружить, а не с московскими шестерками, вроде Макарона и Меркль. И Антонов у нас вроде есть, ударных беспилотников своих нет. США и Израиль принципиально не продают, Путин не разрешает, одни турки выручают.
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29.06.2021 19:50 Ответить
сами мост не можем построить?
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29.06.2021 20:04 Ответить
Можем.
Только через месяц надо будет ремонтировать.
В качестве примера, несколько транспортных развязок Киева:
Развязка Нивках, мост на Шулявке, развязка на Демеевке.
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29.06.2021 20:08 Ответить
а что с развязкой на Нивках? ладно на Шулявке - фонарь упал, ты можешь скиздеть шо это типа с мостом что то не так, но на Нивках что ты придумаешь?
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29.06.2021 20:27 Ответить
украинские компании строить что либо вообще не в состоянии.
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29.06.2021 19:52 Ответить
Тому, що половину крадуть?
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29.06.2021 20:14 Ответить
это кто тебе такое сказал?
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29.06.2021 20:27 Ответить
такое впечатление
асфальт даже турки кладут
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29.06.2021 20:30 Ответить
Я тішусь новим робочим місцям і значним фінансовим прибутком Турецької республіки.
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29.06.2021 19:53 Ответить
Порадуйтесь и тому, что мост который построят турки, будет служить долго.
И его не прийдется ремонтировать через месяц, как случается с объектами, которые строят украинские компании.
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29.06.2021 20:03 Ответить
это ты этих турклв имел в виду или каких то других?
https://korrespondent.net/world/4133283-v-turtsyy-rukhnul-most-s-luidmy В Турции рухнул мост с людьми
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29.06.2021 20:29 Ответить
Мост рухнул в результате осадков.
Такое бывает.
Но вот я сомневаюсь что он рухнул, через месяц после того, как его построили.
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29.06.2021 20:33 Ответить
УКРАВ ТОДОР
Звісно що вкрали, чи знайдуть Тодора..
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29.06.2021 19:53 Ответить
А як же залізнична гілка ? Залишиться на старому , аварійному мосту ? .
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29.06.2021 19:58 Ответить
Эрдоганыч маладца,начал строить параллельный пролив...теперь Конвенцией Мотре Мавзолейные мудаки могут дупло подтереть...Босфор Путлеру в Дупу...
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29.06.2021 19:58 Ответить
конвенция Монтрё вроде как про оба пролива сразу и Черное море в придачу
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29.06.2021 20:30 Ответить
Дайош канали.
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29.06.2021 20:00 Ответить
Украина выпускает на сегодня 7 видов ударных беспилотников,+ к этому есть Байрактары и Акинчи турецкого производства...
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29.06.2021 20:01 Ответить
Украина выпускает дрон круче Байрактара и Акинчи....,но зачем вам это знать Чуваки?)))
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29.06.2021 20:04 Ответить
Хмм...иногда геологические работы должны быть очень оперативными. Очень! Напомню, как работает мода Н21. Она преобразует материю согласно карте волн в круглом волноводе. Т.е. вода уходит под землю, образуя пустоты( это для любой точки планеты, особенно зона экватора). Чем дольше работает мода, тем обширнее пустоты. Вы наверное скажете, к чему этот высер??.....а к воооот этому качану!!

начали покрываться трещинами.
В пригороде города Майами жители соседних с разрушенной многоэтажкой зданий обнаружили, что их дома также начали покрываться трещинами. Об этом сообщает портал Daily Mail. Отмечается, что местные власти еще не решили объявлять начало эвакуации, несмотря на то, что мэр города сказал, что не хотел бы проводить ночь в этих домах. Он также предложил проживающим в зданиях людях эвакуироваться самим, пока сооружения будут проверять эксперты.
Правда, обследование зданий проведут в течение следующих 30 дней!!! Чтобы выявить все неисправности и дать адекватную оценку, эксперты будут использовать специальное оборудование, включая георадары и рентгеновские аппараты.
Им просто не хватит времени, ....чтобы спастись.....
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29.06.2021 20:05 Ответить
Байка о начале строительстве этого моста длится с средины 90-х...сколько еще продлится строительство моста Укравтодор умалчивает.
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29.06.2021 20:10 Ответить
Смешно читать всю эту хрень. В Кременчуге они будут мост строить, при том что половина Украины уже торчит в Киеве и области. И тут *** нихера не делают, от слова вообще. Вот какого хера не строят вокруг Киева Окружные и мосты через Днепр? Весь транзит круглосуточно через Киев херачит, пробки всюду с утра и до ночи и нахрен никому не нужно ничего тут строить для обхода. Гандоны правят балом. Других эмоций нет, звиняйте господа
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29.06.2021 20:38 Ответить
мегапроект --- 3 километра в длину. /facepalm

ну да, куда там китайцам со своими мостами в 164 и 157 километров (!). ну и другими, поменьше
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29.06.2021 23:26 Ответить
 
 