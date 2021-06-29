Турецкая компания завершает геологические работы на месте постройки нового моста через Днепр в Кременчуге, - Укравтодор
В Кременчуге на месте будущего масштабного моста через Днепр, строительство которого должно начаться в этом году, подрядчик уже завершает геологические изыскания на воде. Новый мост будет соединятся с трассой национального значения Н-08 Днепр - Мариуполь.
Об этом сообщает Facebook-страница Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ.
"Подрядчик определяет тип почвы, чтобы в будущем запроектировать необходимую глубину залегания свай и в дальнейшем фундамента будущих опор", - говорится в сообщении.
В ближайшее время начнется испытание свай. Именно этот процесс позволит проверить несущую способность свай и опор моста. Одновременно мостовики уже обустраивают площадки под строительство.
Строительство нового моста через Днепр в Кременчуге параллельно старому Крюковскому ведется по Национальной программе строительства мостов, которая входит в программу "Большая стройка".
Предполагается, что будущий мост будет сообщаться на правом берегу с трассой Н-08, а на левом — с действующей системой улиц Кременчуга. В этих точках планируется строительство транспортных разноуровневых развязок.
Мост является одним из мегапроектов программы. Он будет 3 км в длину, с четырьмя полосами движения и двумя пилонами высотой около 100 метров.
Контракт по принципу design-build на строительство моста подписан 8 февраля 2021 с турецкой компанией DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. Ответственным за разработку проектной документации и исполнителем работ по строительству моста будет одна компания.
Согласно планам на 2021 год в Украине будут восстановлены и построены 245 искусственных сооружений на дорогах, в том числе и мостов.
Пожалуйста, подождите...
Только через месяц надо будет ремонтировать.
В качестве примера, несколько транспортных развязок Киева:
Развязка Нивках, мост на Шулявке, развязка на Демеевке.
асфальт даже турки кладут
И его не прийдется ремонтировать через месяц, как случается с объектами, которые строят украинские компании.
https://korrespondent.net/world/4133283-v-turtsyy-rukhnul-most-s-luidmy В Турции рухнул мост с людьми
Такое бывает.
Но вот я сомневаюсь что он рухнул, через месяц после того, как его построили.
Звісно що вкрали, чи знайдуть Тодора..
начали покрываться трещинами.
В пригороде города Майами жители соседних с разрушенной многоэтажкой зданий обнаружили, что их дома также начали покрываться трещинами. Об этом сообщает портал Daily Mail. Отмечается, что местные власти еще не решили объявлять начало эвакуации, несмотря на то, что мэр города сказал, что не хотел бы проводить ночь в этих домах. Он также предложил проживающим в зданиях людях эвакуироваться самим, пока сооружения будут проверять эксперты.
Правда, обследование зданий проведут в течение следующих 30 дней!!! Чтобы выявить все неисправности и дать адекватную оценку, эксперты будут использовать специальное оборудование, включая георадары и рентгеновские аппараты.
Им просто не хватит времени, ....чтобы спастись.....
ну да, куда там китайцам со своими мостами в 164 и 157 километров (!). ну и другими, поменьше