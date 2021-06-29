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Минобороны Нидерландов: Самолеты РФ вели себя агрессивно вблизи фрегата Zr.Ms. Evertsen в Черном море. ФОТО

Российские истребители провоцировали команду нидерландского фрегата Zr.Ms. Evertsen в Черном море и вели себя агрессивно.

Об этом сообщила 29 июня пресс-служба Минобороны Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ.

Самолеты неоднократно беспокоили фрегат Zr.Ms. Evertsen 24 июня примерно с 15:30 до 20:30 по местному времени, когда военный корабль находился к юго-востоку от оккупированного Крыма.

"Они пролетели опасно низко и близко, выполняя ложные атаки. Истребители были вооружены бомбами и так называемыми ракетами класса "воздух-земля", предназначенными для поражения цели с воздуха", - говорится в сообщении.

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Через несколько часов запугивания зафиксированы перебои с электронным оборудованием фрегата.

В пресс-службе подчеркивают, что такие действия России нарушают право на свободное пользование морем, а также идут вразрез с взаимными договоренностями, изложенными в договоре INCSEA.

Капитан-лейтенант Zr.Ms. Evertsen Джордж Пастур подчеркнул, что судно находилось в открытом море в международных водах и "для этих агрессивных действий не было никаких причин", "это было безответственное и небезопасное поведение на море".

Министр обороны Анк Бейлевелд-Схоутен также назвал действия России безответственными, подчеркнув, что они "без необходимости увеличивают риск несчастных случаев".

Он заверил, что Нидерланды обратятся к России по этому поводу.

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Отмечается, что фрегат входит в британскую ударную группу и патрулирует Черное море с эсминцем HMS Defender. Корабли проводят учения с союзниками из региона и посещают некоторые порты.

Минобороны Нидерландов: Самолеты РФ вели себя агрессивно вблизи фрегата Zr.Ms. Evertsen в Черном море 01
Минобороны Нидерландов: Самолеты РФ вели себя агрессивно вблизи фрегата Zr.Ms. Evertsen в Черном море 02

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Читайте также: Это произошло по ошибке, - замминистра обороны Великобритании Куин о потере секретных документов по прохождению эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма

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Топ комментарии
+62
https://twitter.com/Churchill_N1

https://twitter.com/Churchill_N1 Уинстон Черчилль https://twitter.com/Churchill_N1 @Churchill_N1 https://twitter.com/Churchill_N1/status/1409052579812843522 27 июн.

Следующим гостем Одессы, который отправится оттуда по украинским территориальным водам в Батум мимо мыса Фиолент, будет американский миноносец DDG - 1000 Zumwalt. Оккупантам особо должно понравиться, что этот корабль в состоянии в одиночку отправить в небытие весь ЧФ РФ...

Минобороны Нидерландов: Самолеты РФ вели себя агрессивно вблизи фрегата Zr.Ms. Evertsen в Черном море - Цензор.НЕТ 2536
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29.06.2021 20:10
+28
Достаточно одного выстрела в сторону любого корабля НАТО и РАБссия дохляк...быдло Путлерское перепуганное стреляло?выв верите Мудакам Мавзолейным? я пупею...
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29.06.2021 20:12
+27
РАБссия срань считает Черное море своей помойкой,типа наравне с Азовским дерьмом...,Баренцево море уже засрали подлодкой КУРСК дохлой... принялись срать в Черном...падение военного самолета Ту-154 в Черное море в 2016 году не в счет...то была спецрпеария ФСБ по уничтожению хора Александрова и дохтара ЛИЗЫ...
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29.06.2021 20:09
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Ну просто цікаво,а авіаносець USS Gerald R. Ford (CVN-78) може пройти протокою Босфор в Чорне море?
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29.06.2021 21:23 Ответить
Физически - еле-еле, с такими допусками никакой капитан не рискнет. И будет прав по всем законам.
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29.06.2021 22:36 Ответить
Его осадка 12 метров. Глубина Босфора - 21 метр.
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29.06.2021 22:41 Ответить
В Босфоре часто бывает погода. Причем неожиданно и до полной жопы. Это же природная воздушная турбина.
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29.06.2021 22:43 Ответить
А еще лучше - вообще туда не идти. Любой ракетный крейсер НАТО достанет аж до Урала из Средиземки. Те американские беспилотники, которые облетали Донбас, взлетали с Сицилии, приземлялись в Рамштайне, Германия.
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29.06.2021 22:52 Ответить
Не качку, а продольную раскачку.
И да, зачем заводить авианосец в эту лужу, если есть Турция ?
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29.06.2021 22:55 Ответить
Т.е., маршруты с кроками от Сицилии до Ю.-В. Украины, и оттуда до Рамштайна на сегодня вбиты в бортовые компьютеры соединений ВВС НАТО. Ну, и всяческих ракетчиков и операторов ББПЛА.
PS...про качку я с первого раза понял.
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30.06.2021 00:46 Ответить
а че "сверхдержаве" остается делать? Только галимые понты колотить, навроде мы тоже умеем летать и бомбы у нас есть. А в реальности, достаточно нажать на кнопку, и весь этот металлолом окажется на дне морском, в сероводородных глубинах
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29.06.2021 21:27 Ответить
в Москве все эти совково-мокшанские урки даже не догадываются, насколько убогими и жалкими выглядят все их "демонстрации силы" на Чёрном море.

Этих убогих озлобленных на весь мир мокшанских недоумков западноевропейские ВМС воспринимают примерно так же, как сомалийских пиратов-отморозков, носящихся по волнам на ржавых посудинах с ржавыми пулемётами ДШК китайского производства, изготовленными этак в 1957 году.
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30.06.2021 03:13 Ответить
шо за кнопка, а ну расскажь...
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30.06.2021 16:56 Ответить
Русня хочеть хоть как-то реабилитироваться после обсёра против британцев.Дурачье залешанское.
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29.06.2021 21:38 Ответить
Да,,,,британцы стерпели,эти вообще сглотнули,стойте дальше раком перед кацапской мразью и выражайте озабоченость.
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29.06.2021 21:50 Ответить
ты петух, что ли, о стоянии раком только думаешь?) Причем тут клавшие на кацапские кукареки британцы, если в этот раз на кацапские кукареки положил нидерландский фрегат?
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30.06.2021 00:58 Ответить
Оно и понятно, без боекомплекта летают. Только голыми ж...ами пугать НАТО
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29.06.2021 21:56 Ответить
а якщо б двоє британський есмінець і нідерландський фрегат пройшли б Керченською,то путінські мавпи сиділи б на сраці мовчки.
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29.06.2021 22:00 Ответить
Под крыльями нет никаких бомб и ракет... пустые летают
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29.06.2021 22:02 Ответить
Потому и летают, что пустые.
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29.06.2021 22:51 Ответить
Чувствую, что скоро будет "несчастный случай" с такими вот атакерами... как ляжет на боевой курс на следующий НАТО-вский кораблик - так сразу и несчастье произойдет...
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29.06.2021 22:31 Ответить
Эти самолёты можно сбивать. Доказано турками!
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29.06.2021 23:20 Ответить
они вам скоро на голову наср*т, а вы будете обеспокаиваться. Придурки марихуановые
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30.06.2021 00:28 Ответить
ну пока что срут на голову только "придурки марихуановые" кацапам пропитым.
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30.06.2021 01:06 Ответить
У кого то нервы сдадут...
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30.06.2021 00:42 Ответить
Робиться просто - блокуються (на час) всі переміщення кремлядських торгових суден по всіх портах світу. Дуже дієво коли прибутки від торговлі з Західом ідуть на ноль, кацапи завжди цього бояться
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30.06.2021 01:04 Ответить
Сбейте их нахер разок! Чтобы неповадно было.Кацапы как всегда утрутся и наложат санкции на ввоз канабиса из Нидерландов.
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30.06.2021 01:57 Ответить
Турция сбила и ничего ,так и тут надо сбить самолет и выразить огромное сожаление за ошибку , мол приняли самолет за учебную цель!
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30.06.2021 02:05 Ответить
Міноборони Нідерландів: Літаки РФ поводилися агресивно поблизу фрегата Zr.Ms. Evertsen у Чорному морі - Цензор.НЕТ 5529
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30.06.2021 09:05 Ответить
туркам надо перекрыть нах Босфор, пусть войлоком своих кузь ташать в черное море...
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30.06.2021 09:39 Ответить
Ща кацапня, по своему скудоумию, покажет каждой стране-участнице маневров свой **********.
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30.06.2021 11:23 Ответить
Поведінка мокшанців Передбачувана і Прорахована , а далі світова сПільнота буде робити висновки і застосовувати ПоПереджувальні дії.

Дійсно усі Порти контролюють Бріти та США і не факт що будуть введені Перестороги По заходженню у Порти суден Під флагом РФії та усі вантажі з РФії будуть ретельно Перевірятись.
Тобто державний наркобізнес буде знищено, золоті батони не будуть розмінною валютою. Це для Пу як серПом По фаберже.
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30.06.2021 11:27 Ответить
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