Минобороны Нидерландов: Самолеты РФ вели себя агрессивно вблизи фрегата Zr.Ms. Evertsen в Черном море. ФОТО

Российские истребители провоцировали команду нидерландского фрегата Zr.Ms. Evertsen в Черном море и вели себя агрессивно.

Об этом сообщила 29 июня пресс-служба Минобороны Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ.

Самолеты неоднократно беспокоили фрегат Zr.Ms. Evertsen 24 июня примерно с 15:30 до 20:30 по местному времени, когда военный корабль находился к юго-востоку от оккупированного Крыма.

"Они пролетели опасно низко и близко, выполняя ложные атаки. Истребители были вооружены бомбами и так называемыми ракетами класса "воздух-земля", предназначенными для поражения цели с воздуха", - говорится в сообщении.

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Через несколько часов запугивания зафиксированы перебои с электронным оборудованием фрегата.

В пресс-службе подчеркивают, что такие действия России нарушают право на свободное пользование морем, а также идут вразрез с взаимными договоренностями, изложенными в договоре INCSEA.

Капитан-лейтенант Zr.Ms. Evertsen Джордж Пастур подчеркнул, что судно находилось в открытом море в международных водах и "для этих агрессивных действий не было никаких причин", "это было безответственное и небезопасное поведение на море".

Министр обороны Анк Бейлевелд-Схоутен также назвал действия России безответственными, подчеркнув, что они "без необходимости увеличивают риск несчастных случаев".

Он заверил, что Нидерланды обратятся к России по этому поводу.

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Отмечается, что фрегат входит в британскую ударную группу и патрулирует Черное море с эсминцем HMS Defender. Корабли проводят учения с союзниками из региона и посещают некоторые порты.





Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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