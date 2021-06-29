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Слушания по делу Украины и Нидерландов против России в ЕСПЧ начнутся 24 ноября, - Минюст

Слушания по делу Украины и Нидерландов против России в ЕСПЧ начнутся 24 ноября, - Минюст

Начало слушаний по делу Украины и Нидерландов против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) намечено на ноябрь.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины со ссылкой на заместителя министра - уполномоченного по делам ЕСПЧ Ивана Лищину, передает Цензор.НЕТ.

"Заседание Большой Палаты ЕСПЧ по делу Ukraine and the Netherlands v. Russia (nos. 8019/16, 43800/14 and 28525/20) назначено на 24 ноября 2021 ", - говорится в сообщении.

Слушания по делу Украины и Нидерландов против России в ЕСПЧ начнутся 24 ноября, - Минюст 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террорист "Леший", вывозивший "Бук" в 2014 году в Дебальцево, является свидетелем обвинения в суде Гааги, - авиаэксперт Лукашевич

На сайте ЕСПЧ также появилось соответствующая публикация.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

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Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Читайте: Трагедия МН17: Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ

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Все б нічого.............. та от "проблемка" одна. Літак цей був малайзійських авіаліній. А думки Малайзії чомусь не чути. А вона вирішальна.........
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29.06.2021 20:45 Ответить
Нет , все определит решение суда в Нидерландах. Малайзия участвовала в следствии .
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29.06.2021 21:12 Ответить
То все фарс з самого початку.........
Тому піндоси і відморозились.
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29.06.2021 21:30 Ответить
Пиндосьі , говоришь ? Товарисч , иди на йух , в тамбовский овраг .
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29.06.2021 22:11 Ответить
А Ви,шановне товариство,думаєте,що отії мацкваординські засранці покаються у скоєному злочині? Н-і-і-к-о-л-и! Вони ж уже давно й не пам"ятають що ото такеє є совість! Будуть,як завжди, відбріхуватись і відбріхуватись.
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29.06.2021 22:50 Ответить
 
 