68 тыс. доз вакцины, которые должны были отдать другим странам, испортились в Эстонии из-за сломанного холодильника
Температура в холодильных камерах повышалась в течение трех дней, но техника почему-то не подавала об этом никаких сигналов.
О порче вакцин рассказали на пресс-конференции представители властей Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Из строя вышли новые холодильники, расположенные в здании, в которое Департамент здоровья страны переехал в 2017 году.
"Утром 25 июня сотрудник Департамента здоровья обнаружил, что в холодильных камерах повышена температура. Температура повышалась с 22 июня. Об этом должно было прийти уведомление. Неизвестно, почему оно не пришло", - рассказала замдиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.
По предварительным данным, ущерб составляет 1.15 млн евро. Эта сумма может еще вырасти.
Для расследования случившегося будет создана специальная комиссия.
Напомним, в середине июня Эстония заявила, что подарит Украине 100 тыс. доз вакцины от коронавируса и готова предоставить еще столько же.
Пожалуйста, подождите...
Эстонцы - очень спортивная нация, все поголовно занимаются спортом, худые, подтянутые, стройные, любят разные спортивные соревнования. Вы бы слышали, как они комментируют эти соревнования - трещат как пулеметы,
а сейчас Эстония далеко ушла по экономическому развитию и интернету вперед среди всех бывших республик, потому что не крадут, все прозрачно и без коррупции.
Кацапы в своих пропагондонских сми раздувают фуйню а "наши" украинские идиоты или "джинсаки" раздувают все это дерьмо по украинским сми.
если это и случилось - явно диверсия и саботаж со стороны Рашки, и рашистов-саботажников там хватает...
Між іншим, ядєрні отходи із Європи кацапам дуже полєзні.
Сам ***** про це вєщав. Ви шо там, за порєбріком, савсєм с ума посходілі?..
Если в Украину никаких яо не поставлялось, хотя это очень давняя фишка кацапских фашистских пропагандонов, просто таки метка, наравне с газом из песчаников.
И зачем вы употребляете масло, которым вас убивают?
Ніхт капітулірен!
Плакат такий, тіпа, - "не випустим коронавірус із Кремля!" )))