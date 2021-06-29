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вакцина (3777) Эстония (1352) COVID-19 (18606)

68 тыс. доз вакцины, которые должны были отдать другим странам, испортились в Эстонии из-за сломанного холодильника

68 тыс. доз вакцины, которые должны были отдать другим странам, испортились в Эстонии из-за сломанного холодильника

Температура в холодильных камерах повышалась в течение трех дней, но техника почему-то не подавала об этом никаких сигналов.

О порче вакцин рассказали на пресс-конференции представители властей Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Из строя вышли новые холодильники, расположенные в здании, в которое Департамент здоровья страны переехал в 2017 году.

"Утром 25 июня сотрудник Департамента здоровья обнаружил, что в холодильных камерах повышена температура. Температура повышалась с 22 июня. Об этом должно было прийти уведомление. Неизвестно, почему оно не пришло", - рассказала замдиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Читайте: Эстония пожертвует 900 тыс. доз вакцины AstraZeneca другим странам: среди них Украина

По предварительным данным, ущерб составляет 1.15 млн евро. Эта сумма может еще вырасти.

Для расследования случившегося будет создана специальная комиссия.

Напомним, в середине июня Эстония заявила, что подарит Украине 100 тыс. доз вакцины от коронавируса и готова предоставить еще столько же.

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Топ комментарии
+3
Скорее всего, из за рукожопой организации процесса вакцинации, в Украине угробили намного больше.
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29.06.2021 20:43
+2
ета барига, адназначна!
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29.06.2021 20:45
+2
Ну и шо, бла ? Ну даже если это правда то шо ? Давай с кацапами Эстонию обсирать? Эстония на пост-совковом пространстве Европы это как Швейцария или Люксембург в Западной Европе.
Кацапы в своих пропагондонских сми раздувают фуйню а "наши" украинские идиоты или "джинсаки" раздувают все это дерьмо по украинским сми.
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29.06.2021 21:39
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Скорее всего, из за рукожопой организации процесса вакцинации, в Украине угробили намного больше.
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29.06.2021 20:43 Ответить
ета барига, адназначна!
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29.06.2021 20:45 Ответить
Все знают, что эстонцы медлительны, но несколько дней не заглядывать в холодильник это уже слишком!
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29.06.2021 20:57 Ответить
У них секунды очень длинные.
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29.06.2021 21:27 Ответить
**********, это кацапские анекдоты еще со времен совдепии, где кацапы каждой нации в многонациональной !!! стране давали оскорбительные клички: украинцы - хохлы, узбеки, таджики - нацмены, черномазые, прибалты - фашисты, чукчи, турки и т.д., с Урала и т.д.
Эстонцы - очень спортивная нация, все поголовно занимаются спортом, худые, подтянутые, стройные, любят разные спортивные соревнования. Вы бы слышали, как они комментируют эти соревнования - трещат как пулеметы,
а сейчас Эстония далеко ушла по экономическому развитию и интернету вперед среди всех бывших республик, потому что не крадут, все прозрачно и без коррупции.
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30.06.2021 01:24 Ответить
странно. В Эстонии все вроде бы нормально с техникой.
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29.06.2021 21:10 Ответить
А в Германии и Франции и Италии якобы нормально с коррупцией)))))
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29.06.2021 22:02 Ответить
Хоспади, сикока там той Єстонии??? два мильона вместе с ємигрантами, и занимаются подарками во имя идеалов человечности. Дай Бог им расплодиться до 40 млн и да услішит Господь сию молитву.
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29.06.2021 21:27 Ответить
Ну и шо, бла ? Ну даже если это правда то шо ? Давай с кацапами Эстонию обсирать? Эстония на пост-совковом пространстве Европы это как Швейцария или Люксембург в Западной Европе.
Кацапы в своих пропагондонских сми раздувают фуйню а "наши" украинские идиоты или "джинсаки" раздувают все это дерьмо по украинским сми.
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29.06.2021 21:39 Ответить
не верю... чтобы это случилось в Эстонии? они очень аккуратные, скрупулезные, дотошные и дисциплинированные, законопослушные...
если это и случилось - явно диверсия и саботаж со стороны Рашки, и рашистов-саботажников там хватает...
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30.06.2021 01:17 Ответить
сколько можно ныть про этот мировой непотреб и фейкопандемию
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29.06.2021 21:51 Ответить
Шо це за кацапська пропаганда?
Між іншим, ядєрні отходи із Європи кацапам дуже полєзні.
Сам ***** про це вєщав. Ви шо там, за порєбріком, савсєм с ума посходілі?..
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29.06.2021 22:11 Ответить
Подробнее про ядерные отходы можно? Или так, выдернуто из контекста?
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29.06.2021 23:36 Ответить
Господин соврамши, не нужно увиливать. У вас в тексте черным по серому написано, что вас убивают маслом и ядерными отходами из Европы. Возникает законный вопрос, кто это вы?

Если в Украину никаких яо не поставлялось, хотя это очень давняя фишка кацапских фашистских пропагандонов, просто таки метка, наравне с газом из песчаников.

И зачем вы употребляете масло, которым вас убивают?
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30.06.2021 01:41 Ответить
Слился. Перешел на личности. Типичный кацап. Хоть бы тасовали там как-то вас, на курсы какие развивающие посылали. Передай старшему, не нужно постить устаревшие картинки из пахомии на украинских сайтах. Не работает.
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01.07.2021 17:36 Ответить
Продолжай. Ты прекрасен, цапченок. Я тебя препарирую для науки. Не возражаешь?
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01.07.2021 18:51 Ответить
Чучело, с твоими мозгами? Ты способен только производить говно.
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01.07.2021 20:24 Ответить
Неплохо. На 2,2 по шкале кацапа-писателя. Еще покажи возможности. Путин - *****?
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01.07.2021 23:25 Ответить
Европа... Она такая. Там тоже есть дураки и идиоты. А спишут все на холодильник.
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29.06.2021 21:52 Ответить
Ніхт вакцінірен!
Ніхт капітулірен!
Плакат такий, тіпа, - "не випустим коронавірус із Кремля!" )))

68 тис. доз вакцини, які мали віддати іншим країнам, зіпсувалися в Естонії через зламаний холодильник - Цензор.НЕТ 6494
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29.06.2021 22:08 Ответить
Скорее всего это(саботаж) повод для официального списания нормальной вакцины которую продали за всеми любимый *чёрный нал*, а вот кому это нужно именно сейчас думаю легко догадаться
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29.06.2021 22:15 Ответить
меряешь украинскими мерками - никакого черного нала там нет, скорей всего росийская диверсия,
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30.06.2021 01:26 Ответить
 
 