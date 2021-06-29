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Зеленский (19011) ЧВК Вагнер (1326) Подоляк Михаил (246)

Советник главы ОП Подоляк: Зеленский не сливал Лукашенко "вагнеровцев", а пытался договориться об их экстрадиции

Советник главы ОП Подоляк: Зеленский не сливал Лукашенко

Разговор президентов Украины и Беларуси о боевиках ЧВК "вагнера" состоялся 5 августа 2020 года - через неделю после задержания боевиков в Беларуси. Зеленский пытался добиться от Лукашенко выдачи "вагнеровцев" Украине.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"В интервью президент не говорил ничего нового по делу "вагнеровцев". Он дал общее представление, как мы можем оценивать, а не давать юридические трактовки, исходя из знаний, которые мы сегодня имеем. Он сослался на официальный разговор с Лукашенко, который состоялся 5 августа, через неделю после задержания в Беларуси потенциальных субъектов уголовного преследования в Украине и официально потребовал их экстрадиции", - сказал Подоляк.

Читайте: Зеленский лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его. ВИДЕО

Обвинения в адрес Зеленского он называет "нелепыми".

"Причинно-логические связи в претензиях напрочь отсутствуют. Нет ничего нового в этой теме. Нет журналистских расследований, которые ожидали длительное время и, соответственно, нет ничего по этой теме дополнительно из того, что можно было бы сказать… Президенту приписывают слова, которых он не говорил и обсуждения, которых он не вел", - утверждает Подоляк.

Смотрите: Проект "Без цензуры": Явка с повинной. Сядет ли Зеленский в тюрьму за слив "вагнеровской" спецоперации? ВИДЕО

Советник главы ОП настаивает, что Зеленский и Лукашенко обсуждали только экстрадицию боевиков в Украину.

"Никаких дополнительных сообщений не было сделано. ... Президент всегда говорит, что, если у нас есть возможность требовать экстрадицию граждан любой страны, которые принимали участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Донбассе, то мы будем это требовать у любой страны. Естественно в Беларусь мы тоже обратились", - сказал Подоляк.

Также читайте: Зеленский хочет снять с ОП ответственность за провал спецоперации по "вагнеровцам". Это может сильно ударить по имиджу страны, - Костенко

Ранее Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+79
Как интересно. Какждый день история меняется. Не останавливайтесь, придумывайте дальше
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29.06.2021 20:49
+59
Йдіть у сраку (с)
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29.06.2021 20:49
+58
Когда у человека есть одна версия, то можно конечно ему поверить (теоретически).
Но когда это уже третья или четвертая версия, то поверит только полный идиот.
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29.06.2021 20:52
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а может лучше в ежовые рукавицы?
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29.06.2021 23:28 Ответить
А ничего, что Лука после этого пригласил к себе для рзбирательства прокурора Венедиктову, а та не приехала?
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29.06.2021 21:48 Ответить
Сокамерникам зелоха понравятся истории про то, как он вагнеровцев ловил. Фишка в том, что каждый день одна и та же история по новому рассказывается.
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29.06.2021 21:53 Ответить
Це точно про ЗЕ : як казала моя бабуся "Скільки гівно не пахти , а воно смердить"!
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29.06.2021 21:59 Ответить
Дослівно - "Останній раз ми спілкувалися з ним телефоном, до речі, раз ми говоримо про вагнерівців, це те, де я був залученний в цю тему. Коли вагнерівці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, і сказав йому, я його попередив, я готовий вам надати всю повну інформацію, що стосується цих людей. Ми вже розуміли, які там прізвища, ми розуміли, хто вони такі... .


Падляк , якщо ти ,чи твої холопи , мене читаєш , слухай - не ..зди , добре . .? Не роби з людей ідіотів ,, твоє Зе чітко сказало - коли вагнерівці були на території Білорусі.. Він не сказав -коли БУЛИ АРЕШТОВАНІ на території Білорусі ,, він сказав просто - коли були . Тобто - про арешт їх ,мова не йде . По друге , а як можна впевнитися що розмова Зе і Луки відбувалася вже ПІСЛЯ затримання вагнерівців .? Це тому що ти так говориш , так - а чому тобі всі мають вірити ? Хто ти такий , щоб тобі можна було вірити.? . Ти лише офісний холуй дЕрьмака .
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29.06.2021 22:00 Ответить
Ця гидота вважає, шо хтось повірить цій маячні?!😂
Домовитись з. Тарганом, щоб той видав *********** головорізів?!
Серйозно?!!!! 😂
Тоді шмаркля - фєєричний ідіот!
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29.06.2021 22:01 Ответить
він як був кловуном-то так і ним залишився...
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29.06.2021 22:49 Ответить
нихрена не идиот, хватит себя тешить этим...они продумали отмазку как смогли лишь бы хоть как то выставить зельку красавцем в этой истории, там все четко сказано и сказано не в прямом эфире а в записи, тоесть слово в слово дубль за дублем... он слил потому что ему надо слить, может так лучше бизнес идет в кинематографии на раисе, может другие цели были...но когда один президент звонит другому, он не телке своей набирает спросить бесцельно "привет, как день?"... просто лучше отмазки из этой истории не вышло... а ведь его тактика пиз...жа хороша - "жги на встречу"...не идиот, он осознанно все сделал и гордится этим, это гос измена, а не тупость
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30.06.2021 11:20 Ответить
Подоляк нагадує ганну герман і януковича - той ляпне щось про Анну Ахметову або Гулака Артьомовского - а Ганнуся з придуркуватим виглядом тупо відмазує шефа!
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29.06.2021 22:03 Ответить
Отак як згадаєш якого лайна на лопаті не обирав цей "мудрий нарід"- прости Господи!
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29.06.2021 22:04 Ответить
ВЕРИМ!!! зелёной сопле - ВЕРИМ!!!!
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29.06.2021 22:08 Ответить
Вовка в тридевятом царстве...
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29.06.2021 22:14 Ответить
Всего-то надобыло подождать пока самолет с вагнеровцами окажеться над территорией Украины .
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29.06.2021 22:15 Ответить
если б глава ГУР не следовал инструкциям то да, хз как зеля их потом выменивал бы, но глава ГУР выполнил свой долг и пошел докладывать главе государства, откуда он знал что там московиты?
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30.06.2021 11:23 Ответить
Радник глави ОП Подоляк: Зеленський не зливав Лукашенку "вагнерівців", а намагався домовитися про їх екстрадицію - Цензор.НЕТ 7174
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29.06.2021 22:16 Ответить
Гооооооооол !!!
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29.06.2021 22:28 Ответить
Сначала предупредил что они там есть,потом начал договариваться когда их взяли!
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29.06.2021 22:31 Ответить
це дійсно найтупіша відмазка від ОП...вони навіть збрехати толком не можуть...
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29.06.2021 22:48 Ответить
зеленосяйвий обісрався
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29.06.2021 22:35 Ответить
треба міняти.. як підгузок
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29.06.2021 23:46 Ответить
Сюжет для комедийного сериала - путинские шестёрки делят путинских наёмников.....А кремлёвская крыса об этом и не подозревает....
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29.06.2021 22:41 Ответить
гребаний стид! ОП вже не знає що спи...ти...гниди...
якби не дзвіночок Зе-наші б в Борисполі спокійно прийняли б "вагнерівців"...
це був би скажений успіх та удар під дих кацабії...
але Зе тупо засц...в і подзвонив Луці...він зрадник...тупо зрадник....
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29.06.2021 22:47 Ответить
Дурбелло...
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29.06.2021 22:48 Ответить
Тобто факт державної зради був , радник ОП лише переконує , що це відбулося не навмисно ?
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29.06.2021 22:49 Ответить
он готов убеждать во всем, что выгодно его папику и босу по совместительству... надо будет завтра он за штукарь баксов заявит что это марсиане слили операцию и даже найдет парочку таких "марсиан", но уже по 50 баксов за 5 реплик на камеру
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30.06.2021 11:26 Ответить
Эта же зеланая мразь немногим ранее врала по-другому

Советник украинского президента Михаил Подоляк настаивает, что сорванная спецоперация по «вагнеровцам» - это на самом деле вымышленная история…По словам советника, ему кажется абсурдным план, по которому в одном месте (в данном случае в Минске) собираются наемники ЧВК Вагнера, и ни у кого из приглашенных не возникает никаких подозрений по поводу цели вызова. Ни у кого не закрадывается мысли, что их на самом деле хотят собрать группой, обезвредить и вывезти в Украину.
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29.06.2021 22:53 Ответить
та вже абсолютно "якарізниця" (с)....
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29.06.2021 23:02 Ответить
и подляк и зеленский сядут. если вам будет от єтого легче то подляк сядет точно
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29.06.2021 23:03 Ответить
Радник глави ОП Подоляк: Зеленський не зливав Лукашенку "вагнерівців", а намагався домовитися про їх екстрадицію - Цензор.НЕТ 6372
Повне оточення скрізь люті вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники,
продажні" слуги кремля "ЗЕбіли" - агенти кремля, виродки які своєю зрадою: миром -капітуляцією . Вони знищують і Українську державу і Український народ!
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29.06.2021 23:12 Ответить
Ти за себе розписуйся.......а за інших не треба..... Як всім хочется показати що всі такі дурні як ти...Ні ти один...))) І більшість не згодні з тобою)))
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30.06.2021 01:44 Ответить
В ситуації саме цікаве, що бацька зараз може одним словом знищити бубочку. Просто заявивши що зеленський звонив ДО арешту виродків в Білорусі. Навіть неважливо чи буде це правдою.

Але повністю підконтрольний ФСБ таракан цього чомусь не робить.
як думаєте чому?
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29.06.2021 23:31 Ответить
Лука + ***** = 2 *****.
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30.06.2021 01:52 Ответить
Точнее, Лука+Ху...ло+Зеля=три Ху...ла!
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30.06.2021 07:36 Ответить
ху..ло в кубе ну или триединый скрепный брад)))
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30.06.2021 11:27 Ответить
так хто злив ? признавайтеся..
після фільму Грозева буде пізно
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29.06.2021 23:48 Ответить
ПОДОЛЯК МИХАИЛ - скандальный журналист и политтехнолог, "информационный киллер", готовый, по его словам, в зависимости от оплаты работать с кем угодно.


В 2002 ГОДУ, В БЕЛАРУСИ, ПО РЕШЕНИЮ СУДА, ПОДОЛЯК БЫЛ ОШТРАФОВАН НА 60 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА КЛЕВЕТУ. А В 2004 ГОДУ, ЗА ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ «МОГУТ ПРИВЕСТИ К ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ», ДЕПОРТИРОВАН В УКРАИНУ.


С апреля 2020 - советник руководителя ОПУ Андрея Ермака.


Подоляк был советником главы Администрации Януковича СЕРГЕЯ ЛЬОВОЧКИНА, а на парламентских выборах 2012 года фактически выполнял роль "смотрящего" по мажоритарным округам в Киеве.
Тогда в столице пролетели все ставленники Банковой, которые шли в качестве самовыдвиженцев.
Также говорят, что Подоляк имел отношение к попыткам отбелить одиозного https://dosye.info/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрия "Енакиевского" Иванющенко
https://dosye.info
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29.06.2021 23:56 Ответить
Соя тужиться, тужиться, а зрада не вилазить.
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30.06.2021 00:11 Ответить
Замість зради Каса Бланка 4bb8fb00 із зеленої дупи вилізла.
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30.06.2021 01:49 Ответить
когда тебе интеренет провели, скрепный?
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30.06.2021 11:29 Ответить
Коли твоя мама в молодості ще на окружній стояла
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30.06.2021 11:46 Ответить
какая свежая шутка))))
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30.06.2021 11:49 Ответить
Ти чекав розумну відповідь на дурне запитання? )))
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30.06.2021 11:57 Ответить
я? неее, от тупой ботвы розумну видповидь?) да что ты, мне ж не 15 лет) меня умиляют ваши методички) ниче что этому высеру уже 3 года?) или тебя продлили сразу до 24-го года?) не впадлу канючить за копейки ради зеленых?)
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30.06.2021 12:02 Ответить
Кацапьонок, що сказати хотів ?
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30.06.2021 12:05 Ответить
Нет ничего тайного, что не стало бы явным (с)
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30.06.2021 00:38 Ответить
Та все зрозуміло що і як було давно... Зрозуміло що операція була не к часу...І зрозуміло що ії прорахували із за затримки..Хоч тут є питання... які можуть все прояснити... А саме як що був витік .. чому не має розслідування..... а як що було рішення то воно помилкове і політичне. І головне Та інша спец служба була поставлена до відома про рішення чи сама запропонувала такий вихід...От що цікаво. А Лука зіграв в прогибання перед ХЛОМ..Нашим і розраховувать на те що Лука видасть найманців і в мріях не треба було.. А от перевертати всі з ніг на голову і використовувати ..колишній.... все одно буде все одно буде далі вам тепер воду мутить ..... Хоча арешт найманців цих все одно ні чого не поміняв...Така пуста операція для України...використать її все одно не вдалося с користю.. О от колишньоме це зацепочка якою він гівно черпать буде
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30.06.2021 01:39 Ответить
это не важно...все вопросы ни очем, важно то что оно врет, даже с учетом того что перечеркивает вранье своих ермаков и прочей прислуги...там нет правды ни слова
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30.06.2021 11:30 Ответить
Що не ЗЕ-депутат, то кончена гнида.
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30.06.2021 01:45 Ответить
Тогда вопрос остается - кто слил?
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30.06.2021 02:20 Ответить
остались вопросы?) Зе взял все на свою шею ибо президентский иммунитет, так ермачка не тронут)
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30.06.2021 11:31 Ответить
А шо нам скажет Падляк про Чауса?
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30.06.2021 02:42 Ответить
еще сценаристы не доработали) пролог есть, завязку сняли и показали уже, а вот с развязкой и финалом пока беда)
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30.06.2021 11:32 Ответить
Радник глави ОП Подоляк: Зеленський не зливав Лукашенку "вагнерівців", а намагався домовитися про їх екстрадицію - Цензор.НЕТ 3541
Маячня ! Намагався домовитися про екстрадицію "вагнерівців"? Так а з ким, з кривавим диктатором? Цим самопроголошеним намісником колишньої Білоруської держави яка перетворилася в безправну кацапську колонію. Ну з таким ж успіхом продажний ...резидент ЗЕбіл капітулянт міг домовиться про екстрадицію цих кривавих нелюдей вбивць "вагнерівців" з фашистом )(уйлом. Адже різниці межу ним і його відданим холуєм кривавим виродком Лукою обсолютно немає ніякої .
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30.06.2021 05:16 Ответить
Рафік не винний
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30.06.2021 07:54 Ответить
по-перше, питання ще й в тому, що вся ваша зеленська гидота півроку сцяла, що операції не було, аж допоки ваш недоумок сам не визнав, що операція була.
по-друге, "Президент завжди говорить, якщо у нас є можливість вимагати екстрадицію громадян будь-якої країни, які брали участь у бойових діях на боці сепаратистів на Донбасі, то ми будемо це вимагати у будь-якої країни." Джерело: https://censor.net/ua/n3274120 чергове сцяння, https://www.radiosvoboda.org/a/news-chexija-areshty-donbas/31214946.html невже й до чехів звертались, обсоси брехливі.
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30.06.2021 08:56 Ответить
Такие качели напоминают российскую версию о MH17 - это была бомба на борту....... Это был штурмовик ВВСУ.... Это был истребитель ВВСУ.......... это была ракета ЗРК ВВСУ.......
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30.06.2021 11:19 Ответить
наши круче, погоди, тут главное не мешать, скоро новая версия будет...орки еще с блокнотом ходит конспектировать будут за подоляком и арестовичем
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30.06.2021 11:34 Ответить
Пацан к успеху шел, но не фартануло(с)
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30.06.2021 12:38 Ответить
это правда. и это было давно известно. Зе сразу ещё тогда заявил, что он после задержания говорил с Лукой.
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30.06.2021 12:48 Ответить
Зеленский, Так договаривался, так договаривался . что слил этому ****.......тому фашисту -Лукашенко всю государственную тайнуюю операцию!! Дебил Блин! Впрочем чему мы удивляемся??Клоун Зеленский , и его кухарки, баянисты, безработные лентяй . попрошайки-проститутки и прочая его хрень, не научена элементарным нормам госуправления и хранения гостайны!! Им бы только поржать, нажратся , и порыгать!!!
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30.06.2021 13:26 Ответить
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