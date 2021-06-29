Советник главы ОП Подоляк: Зеленский не сливал Лукашенко "вагнеровцев", а пытался договориться об их экстрадиции
Разговор президентов Украины и Беларуси о боевиках ЧВК "вагнера" состоялся 5 августа 2020 года - через неделю после задержания боевиков в Беларуси. Зеленский пытался добиться от Лукашенко выдачи "вагнеровцев" Украине.
Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"В интервью президент не говорил ничего нового по делу "вагнеровцев". Он дал общее представление, как мы можем оценивать, а не давать юридические трактовки, исходя из знаний, которые мы сегодня имеем. Он сослался на официальный разговор с Лукашенко, который состоялся 5 августа, через неделю после задержания в Беларуси потенциальных субъектов уголовного преследования в Украине и официально потребовал их экстрадиции", - сказал Подоляк.
Обвинения в адрес Зеленского он называет "нелепыми".
"Причинно-логические связи в претензиях напрочь отсутствуют. Нет ничего нового в этой теме. Нет журналистских расследований, которые ожидали длительное время и, соответственно, нет ничего по этой теме дополнительно из того, что можно было бы сказать… Президенту приписывают слова, которых он не говорил и обсуждения, которых он не вел", - утверждает Подоляк.
Советник главы ОП настаивает, что Зеленский и Лукашенко обсуждали только экстрадицию боевиков в Украину.
"Никаких дополнительных сообщений не было сделано. ... Президент всегда говорит, что, если у нас есть возможность требовать экстрадицию граждан любой страны, которые принимали участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Донбассе, то мы будем это требовать у любой страны. Естественно в Беларусь мы тоже обратились", - сказал Подоляк.
Ранее Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Пожалуйста, подождите...
Падляк , якщо ти ,чи твої холопи , мене читаєш , слухай - не ..зди , добре . .? Не роби з людей ідіотів ,, твоє Зе чітко сказало - коли вагнерівці були на території Білорусі.. Він не сказав -коли БУЛИ АРЕШТОВАНІ на території Білорусі ,, він сказав просто - коли були . Тобто - про арешт їх ,мова не йде . По друге , а як можна впевнитися що розмова Зе і Луки відбувалася вже ПІСЛЯ затримання вагнерівців .? Це тому що ти так говориш , так - а чому тобі всі мають вірити ? Хто ти такий , щоб тобі можна було вірити.? . Ти лише офісний холуй дЕрьмака .
Домовитись з. Тарганом, щоб той видав *********** головорізів?!
Серйозно?!!!! 😂
Тоді шмаркля - фєєричний ідіот!
якби не дзвіночок Зе-наші б в Борисполі спокійно прийняли б "вагнерівців"...
це був би скажений успіх та удар під дих кацабії...
але Зе тупо засц...в і подзвонив Луці...він зрадник...тупо зрадник....
Советник украинского президента Михаил Подоляк настаивает, что сорванная спецоперация по «вагнеровцам» - это на самом деле вымышленная история…По словам советника, ему кажется абсурдным план, по которому в одном месте (в данном случае в Минске) собираются наемники ЧВК Вагнера, и ни у кого из приглашенных не возникает никаких подозрений по поводу цели вызова. Ни у кого не закрадывается мысли, что их на самом деле хотят собрать группой, обезвредить и вывезти в Украину.
Повне оточення скрізь люті вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники,
продажні" слуги кремля "ЗЕбіли" - агенти кремля, виродки які своєю зрадою: миром -капітуляцією . Вони знищують і Українську державу і Український народ!
Але повністю підконтрольний ФСБ таракан цього чомусь не робить.
як думаєте чому?
після фільму Грозева буде пізно
В 2002 ГОДУ, В БЕЛАРУСИ, ПО РЕШЕНИЮ СУДА, ПОДОЛЯК БЫЛ ОШТРАФОВАН НА 60 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА КЛЕВЕТУ. А В 2004 ГОДУ, ЗА ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ «МОГУТ ПРИВЕСТИ К ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ», ДЕПОРТИРОВАН В УКРАИНУ.
С апреля 2020 - советник руководителя ОПУ Андрея Ермака.
Подоляк был советником главы Администрации Януковича СЕРГЕЯ ЛЬОВОЧКИНА, а на парламентских выборах 2012 года фактически выполнял роль "смотрящего" по мажоритарным округам в Киеве.
Тогда в столице пролетели все ставленники Банковой, которые шли в качестве самовыдвиженцев.
Также говорят, что Подоляк имел отношение к попыткам отбелить одиозного https://dosye.info/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрия "Енакиевского" Иванющенко
https://dosye.info
Маячня ! Намагався домовитися про екстрадицію "вагнерівців"? Так а з ким, з кривавим диктатором? Цим самопроголошеним намісником колишньої Білоруської держави яка перетворилася в безправну кацапську колонію. Ну з таким ж успіхом продажний ...резидент ЗЕбіл капітулянт міг домовиться про екстрадицію цих кривавих нелюдей вбивць "вагнерівців" з фашистом )(уйлом. Адже різниці межу ним і його відданим холуєм кривавим виродком Лукою обсолютно немає ніякої .
по-друге, "Президент завжди говорить, якщо у нас є можливість вимагати екстрадицію громадян будь-якої країни, які брали участь у бойових діях на боці сепаратистів на Донбасі, то ми будемо це вимагати у будь-якої країни." Джерело: https://censor.net/ua/n3274120 чергове сцяння, https://www.radiosvoboda.org/a/news-chexija-areshty-donbas/31214946.html невже й до чехів звертались, обсоси брехливі.