Советник главы ОП Подоляк: Зеленский не сливал Лукашенко "вагнеровцев", а пытался договориться об их экстрадиции

Разговор президентов Украины и Беларуси о боевиках ЧВК "вагнера" состоялся 5 августа 2020 года - через неделю после задержания боевиков в Беларуси. Зеленский пытался добиться от Лукашенко выдачи "вагнеровцев" Украине.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"В интервью президент не говорил ничего нового по делу "вагнеровцев". Он дал общее представление, как мы можем оценивать, а не давать юридические трактовки, исходя из знаний, которые мы сегодня имеем. Он сослался на официальный разговор с Лукашенко, который состоялся 5 августа, через неделю после задержания в Беларуси потенциальных субъектов уголовного преследования в Украине и официально потребовал их экстрадиции", - сказал Подоляк.

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Обвинения в адрес Зеленского он называет "нелепыми".

"Причинно-логические связи в претензиях напрочь отсутствуют. Нет ничего нового в этой теме. Нет журналистских расследований, которые ожидали длительное время и, соответственно, нет ничего по этой теме дополнительно из того, что можно было бы сказать… Президенту приписывают слова, которых он не говорил и обсуждения, которых он не вел", - утверждает Подоляк.

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Советник главы ОП настаивает, что Зеленский и Лукашенко обсуждали только экстрадицию боевиков в Украину.

"Никаких дополнительных сообщений не было сделано. ... Президент всегда говорит, что, если у нас есть возможность требовать экстрадицию граждан любой страны, которые принимали участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Донбассе, то мы будем это требовать у любой страны. Естественно в Беларусь мы тоже обратились", - сказал Подоляк.

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Ранее Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.