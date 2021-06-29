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НАПК о наказании за ложь в декларациях в новом законе: Президент несправедливо уменьшил срок лишения свободы для чиновников

НАПК о наказании за ложь в декларациях в новом законе: Президент несправедливо уменьшил срок лишения свободы для чиновников

В принятом Верховной Радой 29 июня законе недостаточно суровое наказание за недостоверное декларирование.

Об этом сообщается в заявлении на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в своем вето президент уменьшил срок лишения свободы по статье 366-3 до одного года. Законопроект, внесенный президентом по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 декабря 2020 года, предусматривал два года лишения свободы", - напоминают в НАПК

Для всех остальных преступлений и теперь предусмотрены более длительные сроки - не менее двух лет.

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"Учитывая, что в соответствии со статьями 21, 24 Конституции Украины все люди равны перед законом, НАПК считает, что к публичным служащим не должны применяться особые - более мягкие - правила ответственности, чем к другим гражданам", - подчеркивается в сообщении.

В ведомстве напоминают, что депутаты внесли в законопроект правки, которые могли позволить нечестным декларантам не указывать никаких сведений об имуществе членов своих семей и таким образом уклоняться от декларирования собственных средств, но по требованию, в том числе НПК, президент документ ветировал.

"Сегодня главное, чего требует общество - это надлежащее наказание для коррупционеров. Принятие этого законопроекта - важный шаг для достижения этой цели. В то же время НАПК остается на своей позиции, что лишение свободы должно предусматриваться за умышленное указание недостоверных сведений в размере, начиная с 1 млн грн (по принятому закону - с 4,54 млн грн), а ответственность быть строгой и отвечать принципам равенства всех перед законом", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

В НАПК также отметили, что применить нормы закона можно будет только к декларациям за 2021 год. Их чиновники будут подавать в следующем году.

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Напомним, Верховная Рада 29 июня повторно поддержала законопроект №4651 о наказании за ложь в декларациях. Из документа убрали правки, которые ослабляли ответственность за нарушения, и из-за которых президент Владимир Зеленский ветировал закон.

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Топ комментарии
+12
для себя родимого клован старался
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29.06.2021 21:21
+8
Земрази в своём репертуаре… готовятся к концертам киркорова и прочей русской нечисти
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29.06.2021 21:25
+6
НАПК о наказании за ложь в декларациях в новом законе: Президент несправедливо уменьшил срок лишения свободы для чиновников - Цензор.НЕТ 6663
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29.06.2021 21:25
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для себя родимого клован старался
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29.06.2021 21:21 Ответить
Для нього закон взагалі не писаний.
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29.06.2021 21:56 Ответить
Земрази в своём репертуаре… готовятся к концертам киркорова и прочей русской нечисти
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29.06.2021 21:25 Ответить
НАПК о наказании за ложь в декларациях в новом законе: Президент несправедливо уменьшил срок лишения свободы для чиновников - Цензор.НЕТ 6663
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29.06.2021 21:25 Ответить
Учитывая, что в соответствии со статьями 21, 24 Конституции Украины все люди равны перед законом, к публичным служащим не должны применяться особые - более мягкие - правила ответственности, чем к другим гражданам
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29.06.2021 21:28 Ответить
Козлы зеленые,
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29.06.2021 21:29 Ответить
коля-ПИТУХ ТИЩЕНКО В 7 РАЗ ДОРОЖЕ МОРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ СДЕЛАЛ МРАЗЬ КОНЧЕНАЯ НАПК о наказании за ложь в декларациях в новом законе: Президент несправедливо уменьшил срок лишения свободы для чиновников - Цензор.НЕТ 8825
КОЛЯ ТЫ НЕ КОТЛЕТА -ТЫ ПИТУХ ДЫРЯВЫЙ
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29.06.2021 21:36 Ответить
" Простий хлопець з наріду " турбується про "простий зелений нарід"
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29.06.2021 21:36 Ответить
поцзедент борется с коррупцией
типа..
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29.06.2021 22:29 Ответить
Продажные мрази вместе с презиком, смягчившим и перечеркнувшим ответственность за недостоверное декларирование.
Эмигрировать с этой территории. Всем. Добра из-за такой падали здесь никогда не будет. Как проклятая земля
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29.06.2021 22:32 Ответить
По коментарях видно, скільки ботів тримає порошенко, рівно 23 %. Пишить, Україна по вас не заплаче.
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29.06.2021 22:38 Ответить
6-й способный учникк 5-го, стал мощным имитатором реформ и главарем коррупции, Зе смотрит вперед, если посадят за коррупцию, то срок будет мягче.
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29.06.2021 23:05 Ответить
 
 