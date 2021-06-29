НАПК о наказании за ложь в декларациях в новом законе: Президент несправедливо уменьшил срок лишения свободы для чиновников

В принятом Верховной Радой 29 июня законе недостаточно суровое наказание за недостоверное декларирование.

Об этом сообщается в заявлении на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в своем вето президент уменьшил срок лишения свободы по статье 366-3 до одного года. Законопроект, внесенный президентом по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 декабря 2020 года, предусматривал два года лишения свободы", - напоминают в НАПК

Для всех остальных преступлений и теперь предусмотрены более длительные сроки - не менее двух лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жены украинских чиновников не смогут легализовать капитал в рамках налоговой амнистии: это требование МВФ, - глава Минфина Марченко

"Учитывая, что в соответствии со статьями 21, 24 Конституции Украины все люди равны перед законом, НАПК считает, что к публичным служащим не должны применяться особые - более мягкие - правила ответственности, чем к другим гражданам", - подчеркивается в сообщении.

В ведомстве напоминают, что депутаты внесли в законопроект правки, которые могли позволить нечестным декларантам не указывать никаких сведений об имуществе членов своих семей и таким образом уклоняться от декларирования собственных средств, но по требованию, в том числе НПК, президент документ ветировал.

"Сегодня главное, чего требует общество - это надлежащее наказание для коррупционеров. Принятие этого законопроекта - важный шаг для достижения этой цели. В то же время НАПК остается на своей позиции, что лишение свободы должно предусматриваться за умышленное указание недостоверных сведений в размере, начиная с 1 млн грн (по принятому закону - с 4,54 млн грн), а ответственность быть строгой и отвечать принципам равенства всех перед законом", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

В НАПК также отметили, что применить нормы закона можно будет только к декларациям за 2021 год. Их чиновники будут подавать в следующем году.

Также читайте: Глава Минфина Марченко о требованиях МВФ: Ничего невыполнимого нет, рассчитываю, что договоренности будут достигнуты

Напомним, Верховная Рада 29 июня повторно поддержала законопроект №4651 о наказании за ложь в декларациях. Из документа убрали правки, которые ослабляли ответственность за нарушения, и из-за которых президент Владимир Зеленский ветировал закон.