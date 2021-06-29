Двое пьяных мужчин устроили стрельбу на Приморском бульваре в Одессе. ВИДЕО
Они палили из пистолета по баннеру. Мужчин задержали.
Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром около 7:30 во время очередного патрулирования охранники КУ "Муниципальна варта" увидели двух мужчин, которые в нетрезвом состоянии решили развлечься и пострелять из пистолета у Дюка", - сказано в сообщении.
Охранники сделали им замечание и попросили прекратить стрельбу, но те отказались. После этого охрана вызвала полицию и передала им нарушителей. Мужчин составили административный протокол за стрельбу в пределах населённого пункта. Теперь придётся уплатить штраф в сумме от 1700 до 2550 гривен.
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+12 napalm
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+3 Evgeny N
показать весь комментарий29.06.2021 21:57
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Хто зна...
Гидрант сколько раз за пару лет Закон Украины нарушил?
Вроде за 30 раз только конституцию.
Такие и сторонники.
Сколько раз пятый президент закон нарушил?
50 уголовных дел, примерно, "правоохренители" намастурбировали.
Конечно мир не идеален. Но.... Л. Логика.