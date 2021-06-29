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Одесса (7739) стрельба (3213)

Двое пьяных мужчин устроили стрельбу на Приморском бульваре в Одессе. ВИДЕО

Двое пьяных мужчин устроили стрельбу на Приморском бульваре в Одессе. ВИДЕО

Они палили из пистолета по баннеру. Мужчин задержали.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром около 7:30 во время очередного патрулирования охранники КУ "Муниципальна варта" увидели двух мужчин, которые в нетрезвом состоянии решили развлечься и пострелять из пистолета у Дюка", - сказано в сообщении.

Охранники сделали им замечание и попросили прекратить стрельбу, но те отказались. После этого охрана вызвала полицию и передала им нарушителей. Мужчин составили административный протокол за стрельбу в пределах населённого пункта. Теперь придётся уплатить штраф в сумме от 1700 до 2550 гривен.

Смотрите: Мужчина стрелял из окна многоэтажки в Киеве, - полиция. ВИДЕО

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Топ комментарии
+12
А не могли поліцейські їх застрілити на місці щоб іншим була наука?
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29.06.2021 21:37
+5
Полиция - герои, рюкзаков - суперспасатель, геращенко - рембо! Правда, пистолет - детский баллончиковый пневмат. Но на видео видно, как злоумышленники отстреливались до последнего баллончика. Срочно для рюкзакова сковать орден, а всем ментам еще пару миллиардов гривен на повышение зарплат из ковидфонда.
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29.06.2021 21:39
+3
Цікаво: а от якби (гіпотетично) в Україні був закон про зброю, де б було перелічено все дозволене і не дозволене в поводженні з пневматичною, вогнепальною короткоствольною, вогнепальною з довгим стволом і навіть холодною зброєю (звісно, з визначенням типу зброї), то можливо б і такої ситуації не сталося або реакція поліції була б зовсім іншою...
Хто зна...
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29.06.2021 21:57
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казакожурналисты
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29.06.2021 21:36 Ответить
А не могли поліцейські їх застрілити на місці щоб іншим була наука?
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29.06.2021 21:37 Ответить
Полиция - герои, рюкзаков - суперспасатель, геращенко - рембо! Правда, пистолет - детский баллончиковый пневмат. Но на видео видно, как злоумышленники отстреливались до последнего баллончика. Срочно для рюкзакова сковать орден, а всем ментам еще пару миллиардов гривен на повышение зарплат из ковидфонда.
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29.06.2021 21:39 Ответить
Если встать на крышку люка...
Двое пьяных мужчин устроили стрельбу на Приморском бульваре в Одессе - Цензор.НЕТ 586
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29.06.2021 21:42 Ответить
Круто, 2550грн, стреляй не хочу, называется.
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29.06.2021 21:53 Ответить
Цікаво: а от якби (гіпотетично) в Україні був закон про зброю, де б було перелічено все дозволене і не дозволене в поводженні з пневматичною, вогнепальною короткоствольною, вогнепальною з довгим стволом і навіть холодною зброєю (звісно, з визначенням типу зброї), то можливо б і такої ситуації не сталося або реакція поліції була б зовсім іншою...
Хто зна...
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29.06.2021 21:57 Ответить
Дай дурню зброю … Хто там за вільну продаж зброі ?
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29.06.2021 21:57 Ответить
Я. Пневматы без регистрации продают свободно. При свободном обороте коротком вольного огнестрела эти зебилы не рискнули бы стрелять.
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29.06.2021 22:35 Ответить
А порохобіли ?)
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29.06.2021 23:01 Ответить
Подумай))
Гидрант сколько раз за пару лет Закон Украины нарушил?
Вроде за 30 раз только конституцию.
Такие и сторонники.

Сколько раз пятый президент закон нарушил?
50 уголовных дел, примерно, "правоохренители" намастурбировали.
Конечно мир не идеален. Но.... Л. Логика.
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29.06.2021 23:11 Ответить
Почему не рискнули бы?
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30.06.2021 08:49 Ответить
Потому что на востоке 14год, лето, пдр соблюдали лучше чем на другой части Украины
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30.06.2021 12:35 Ответить
Так за це ж тюрма має бути,а не штраф.
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29.06.2021 22:00 Ответить
Два дебила - это сила!
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29.06.2021 22:18 Ответить
оце так новина - подія дня прямо!
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30.06.2021 10:00 Ответить
умно...
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30.06.2021 12:47 Ответить
 
 