Двое пьяных мужчин устроили стрельбу на Приморском бульваре в Одессе. ВИДЕО

Они палили из пистолета по баннеру. Мужчин задержали.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром около 7:30 во время очередного патрулирования охранники КУ "Муниципальна варта" увидели двух мужчин, которые в нетрезвом состоянии решили развлечься и пострелять из пистолета у Дюка", - сказано в сообщении.

Охранники сделали им замечание и попросили прекратить стрельбу, но те отказались. После этого охрана вызвала полицию и передала им нарушителей. Мужчин составили административный протокол за стрельбу в пределах населённого пункта. Теперь придётся уплатить штраф в сумме от 1700 до 2550 гривен.

Смотрите: Мужчина стрелял из окна многоэтажки в Киеве, - полиция. ВИДЕО