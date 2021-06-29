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Беларусь (7764) Восточное партнерство (171) МИД (6803)

МИД о выходе Беларуси из "Восточного партнерства": Украина готова способствовать дальнейшему взаимодействию белорусского гражданского общества с ЕС

МИД о выходе Беларуси из

Решение Беларуси приостановить участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" противоречит интересам белорусского народа.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Решение о приостановлении участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенства права и прав человека, на которых основано "Восточное партнерство". Самое главное, оно противоречит интересам белорусского народа и его исторической принадлежности к семье европейских народов", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что этот односторонний шаг никоим образом не лишает белорусский народ его права на сближение с Европейским союзом и сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" на основе европейских ценностей и с целью укрепления европейской идеи в нашем регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС будет поддерживать белорусский народ, несмотря на выход Беларуси из "Восточного партнерства", - Боррель

"Украина готова помочь белорусскому гражданскому обществу сохранить доступ к мероприятиям и проектам "Восточного партнерства", а также способствовать дальнейшему диалогу и контактам белорусского гражданского общества с Европейским союзом. Вместе с тем текущая ситуация в "Восточном партнерстве" накануне его предстоящего саммита свидетельствует о насущной необходимости переосмыслить стратегические цели этой важной инициативы ЕС, усилить ее геополитическое значение и открыть европейские перспективы для тех государств-участников, которые этого хотят. Это будет способствовать развитию сотрудничества всех государств региона на основе европейских ценностей, укрепит их устойчивость против внешних вызовов", - заявили в МИД.

Отмечается, что именно с такой целью Украина, Грузия и Молдова учредили формат усиленного взаимодействия - Ассоциированное трио.

Напомним, 28 июня стало известно, что Беларусь приостанавливает членство в "Восточном партнерстве" и отзывает своего постпреда в ЕС для консультаций. Также Минск рекомендует главе представительства Евросоюза выехать в Брюссель. Эти действия Беларусь предприняла в ответ на европейские санкции.

Также читайте: Решение Беларуси приостановить участие в "Восточном партнерстве" только ухудшит ситуацию, - глава Евросовета Мишель

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А білоруське суспільство того бажає?........
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29.06.2021 21:33 Ответить
Треба було б якось дипломатичніше виразитись. Ту,тіпа- та і йух з вами...
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29.06.2021 21:35 Ответить
Пойду к соседу, расскажу ему, как жить ему дальше.
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29.06.2021 21:50 Ответить
Тут скорее как умирать дальше, под тараканом жизни нет.
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30.06.2021 01:43 Ответить
ЗЕ, если шо, готов снова позвонить Луке, если против него или ***** еще какая-нить секретная операция наметится.
Старый друг лучше новых двух.
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29.06.2021 22:05 Ответить
Коммерческие авиарейсы в Беларусь возобновите , радетели за беларуский народ . А то из-за одного фсбшного агента театрально арестованного попасть в страну фактически можно только через кацапстан . .
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29.06.2021 22:12 Ответить
А зачем попадать в папуасии через снигерии?
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30.06.2021 01:42 Ответить
Там того гражданского общества от силы 5-10 %,остальные-вата ватная.
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30.06.2021 02:40 Ответить
 
 