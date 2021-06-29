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Низкий интерес к чтению, пиратство и необходимость господдержки, - участники Арсенала о проблемах украинского книжного рынка

Низкий интерес к чтению, пиратство и необходимость господдержки, - участники Арсенала о проблемах украинского книжного рынка

В Киеве завершилось одно из главных ежегодных событий литературной отрасли - X Книжный Арсенал. В этом году он, наконец, состоялся оффлайн (с элементами онлайн-программы) и собрал более 200 участников - издателей, авторов, иллюстраторов и различных культурных учреждений со всей Украины. Полки с бестселлерами и новинками от украинских авторов, автограф-сессии, презентации и оживленные дискуссии, в общей сложности 300 разноплановых тематических событий, – формат, по которому соскучились не только посетители, но и сами участники рынка.

Об этом сообщают Українські Новини, передает Цензор.НЕТ.

И хотя число украинцев, покупающих и читающих книги на украинском языке, постоянно растет, эксперты считают, что этого недостаточно для полноценного стимулирования украинского книжного рынка.

Статистика вообще показывает, что регулярных читателей в Украине на порядок меньше чем в соседней Европе. Поэтому над проблемой создания мотивации к чтению у рядовых украинцев уже задумались ключевые игроки книжного рынка.

"У нас 30% читает на украинском "принципиально и желательно на украинском". Но лишь несколько процентов нормальную и серьезную литературу", – отметил в одном из телеэфиров "5 канала" Владислав Кириченко, издательство "Наш Формат".

К тому же, как отметил Владислав Кириченко, исчезли маленькие районные дистрибьюторы. Это неутешительный результат, который пережили небольшие бизнесы, которым пришлось закрываться на длительное время из-за жесткого карантина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленские накупили книг на "Книжном Арсенале". ФОТОрепортаж

Иван Малкович, издательство "Абабагаламага": "Не столько издательствам не хватает чего-то, как не хватает книгораспространения. Нужно чтобы государство могло стимулировать открытие новых магазинов. У нас очень много районных центров, где их нет".

Но еще больше беспокоят сегодня владельцев украинских издательств - пиратство, контрафакт и отсутствие элементарных правил этичного сосуществования на рынке.

"В электронном виде пиратство составляет 99% от количества скачанных текстов. В бумажном виде мы оцениваем ситуацию на рынке где-то в 15% контрафактных изданий, в основном русских книг украинскими пиратами", - добавил Александр Красовицкий, издательство "Фолио".

Украинским издателям все труднее конкурировать в цене с пиратской и контрафактной продукцией. Например, русская литература, напечатанная нелегальным путем в Украине, почти вдвое дешевле книги украинских авторов. И эту проблему, издатели считают, можно решить только путем введения более жесткой ответственности за распространение контрафакта.

Смотрите: На "Книжном Арсенале" самой красивой книгой назвали детское издание "Куда и откуда". Оно представит Украину в мировом конкурсе книжного дизайна. ФОТО

Ситуацию усугубляет еще и отсутствие корпоративной культуры ведения бизнеса. Время от времени некоторые участники рынка начинают вести себя слишком агрессивно по отношению к конкурентам – демпинговать, игнорировать цивилизованные правила игры.

Поэтому рынок в ожидании более системных и стратегических решений со стороны государства в поддержку отрасли.

Александр Красовицкий: "Главное, что должно быть – это системная политика государства в области книги. Продвижение чтения, обновления библиотек, книжной торговли, поддержка украинских авторов, переводов мировой классической, научной мысли на украинский язык, потому что она создает не только общественное видение, но и терминологию, которой часто не имеет".

К вопросу о поддержке библиотек, к примеру, в Германии в библиотеки попадает каждая 2-я книга, изданная на рынке, во Франции – каждая третья, за государственный или местный счет, в России – каждая 10-я книга. В Украине каждая 250-я книга. Фактически через библиотечное финансирование европейские государства финансируют развитие своего книжного рынка.

Смотрите: Акция "Поддержи украинскую книгу" проходит у Мистецького Арсенала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Эти и другие инструменты государственной политики уже зафиксированы в Стратегии развития чтения, разработанной Министерством культуры и информационной политики Украины совместно с участниками рынка. Теперь дело за темпами внедрением ее в жизнь.

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Топ комментарии
+5
Так, а я о чём?
Давайте книжек напечатаем, деньги выделим, пусть прилавки будут забиты никому не нужной литературой.
Снова запрягаем лошадь сзади телеги.
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29.06.2021 21:52
+4
по подписке, нужно было сдать много макулатуры или по блату но переплатить и интерес был, назовите мне украинскую книгу, за которую захотят переплатить и в очереди постоять?
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29.06.2021 21:58
+4
я польшу обьездил вдоль и поперек - знаю о чем говрю. там наших работающих мозгами - едининцы. все остальное - чернорабочие и обслуга панов - днище общества. те кто не хотел в школе учится, сейчас радуются 2000 злотых в мес.
А Украина нихера не виновата, что быдло всегда хотело халявы и выбирало то кравчучку, то чучму, то зека, теперь клоуна. быдло само себя разогало по свету. за 30 лет можно было построить нормальную страну, а не быковать.
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29.06.2021 22:13
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Если нет интереса к чтению, какая поддержка нужна издателям?
Может нужно поработать над тем, чтобы появился интерес?
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29.06.2021 21:48 Ответить
какой интерес к чтению может быть у нации, которая избрала телевизионного клоуна из сериала управлять страной?!!
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29.06.2021 21:50 Ответить
Так, а я о чём?
Давайте книжек напечатаем, деньги выделим, пусть прилавки будут забиты никому не нужной литературой.
Снова запрягаем лошадь сзади телеги.
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29.06.2021 21:52 Ответить
когда-то за хорошую книгу и переплачивали и макулатуру носили, при совке, но дюма все равно находили,а если книга овно ,то какой интерес
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29.06.2021 21:51 Ответить
при совке, в киевских книжных, кроме совково-пропагандонского дерьма вообще не было книг. о каких дюма речь?
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29.06.2021 21:55 Ответить
по подписке, нужно было сдать много макулатуры или по блату но переплатить и интерес был, назовите мне украинскую книгу, за которую захотят переплатить и в очереди постоять?
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29.06.2021 21:58 Ответить
а что в совке дюма продавался на языке оригинала? а хемингуей? а шекспир? на английском можно было купить?!!
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29.06.2021 22:05 Ответить
дать 100миллиардов на поддержку выроботки интереса
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29.06.2021 21:53 Ответить
Я как раз о противоположном.
Спрос рождает предложение, а не наоборот.
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29.06.2021 21:56 Ответить
"Если нет интереса к чтению"

Тут не все так однозначно. Проблема "участников Арсенала" и иже с ними в том, что они не учитьівают тот факт, что подавляющее большинство давньім-давно читает єлектронньіе книги с мобилок, айфонов и т.п. а они пьітаются посчитать "покупающих и читающих книги на украинском языке".
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30.06.2021 01:23 Ответить
интерес к книгам не вырабатывается в нищайшей стране, сначала желудок,потом остальное
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29.06.2021 21:50 Ответить
why do you think so?
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29.06.2021 21:50 Ответить
потому я так думаю, если в семье нищета, а на субсидиях 70% населения, то это нищета и не до книг им, так как книга стоит дорого
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29.06.2021 21:55 Ответить
книга - не туалетная бумага, дешево стоить априори не может. кто не может себе позволить читать книги - моет туалеты по польшам поскольку в данной професии не нужны мозги.
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29.06.2021 21:59 Ответить
дебил ты, в польше и по всей европе много грамотных и умных украинцев, мачеха -родина разогнала по свету,
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29.06.2021 22:02 Ответить
я польшу обьездил вдоль и поперек - знаю о чем говрю. там наших работающих мозгами - едининцы. все остальное - чернорабочие и обслуга панов - днище общества. те кто не хотел в школе учится, сейчас радуются 2000 злотых в мес.
А Украина нихера не виновата, что быдло всегда хотело халявы и выбирало то кравчучку, то чучму, то зека, теперь клоуна. быдло само себя разогало по свету. за 30 лет можно было построить нормальную страну, а не быковать.
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29.06.2021 22:13 Ответить
Не нужно в крайности впадать.
Детьми нужно заниматься, тогда у них будет интерес к чтению, спорту и учёбе, а не к тик-ток и инстаграм.
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29.06.2021 21:55 Ответить
и какую книгу предложите почитать подростку?и в какую секцию пойти, если все платное? далеко не каждый может оплатить
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29.06.2021 21:57 Ответить
Должна быть молодёжная госпрограмма, а не поддержка бизнесменов книгопечатников.
Насильно мил не будешь.
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29.06.2021 21:59 Ответить
далеко не каждый может купить айфон, но по статистике, у большей части школьников старших классов есть данный гаджет. тут дело в желании, а деньги найдутся и на секцию и на книгу.
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29.06.2021 22:01 Ответить
Шкляр, Кідрук - із українських авторів;
Сандерсон, Аберкромбі, Гобб - США та Англія;
Лю Цисінь, Ребекка Куанг - китайські;

Саяка Мурата, Ісуна Хасекура - японські.
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29.06.2021 22:13 Ответить
Слухова і зорова сприймається не гірше,ніж читання.Все залежить,що ви слухаєте і дивитесь.Якусь фігню читати не краще,ніж дивитися якийсь тік-ток.А з піратством взагалі не можливо боротися.
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29.06.2021 21:55 Ответить
Украина, вперёд!
Надеемся и верим!
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29.06.2021 21:57 Ответить
Шкляра, Кідрука, Сандерсона, Аберкромбі і т.д. Авторів та літератури більш ніж вистачає.
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29.06.2021 22:06 Ответить
предложите,кого читать, хоть нескольких авторов
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29.06.2021 22:01 Ответить
народ, Швеция : Украина ... не забыли???
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29.06.2021 22:08 Ответить
Я недавно купив книгу американського автора в українському перекладі. Читати складно: переклад тугий, часті кальки, часом враження що то просто не дуже ретельно відредагований ґуґл-переклад. Харківські видавництва взагалі не відрізняються якістю перекладу, але тут зовсім біда. Читатиму в оригіналі.

З іншого боку: книга коштувала 200 гривень. Наклад - 1000 примірників. 200 000 якщо всі продадуться. З них треба сплатит роялті американскьому видавництву, відбити витрати на друк, з них має заробити українське видавництво та магазин, що мені її продав. Питання - скільки заплатили перекладачу і чи був у нього матеріальний стимул зробити той переклад якісним?
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29.06.2021 22:16 Ответить
Дивився якось інтерв'ю з представником видавництва. Він казав, що перекладачам платять мало, тому вони беруть одразу декілька книжок до перекладу, та намагаються його зробити якомога швидше. Не дивно, що якість перекладу виходить так собі.
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29.06.2021 22:29 Ответить
Странно, но у оккупантов, вроде Пушкина и Толстого, проблем не было и нет...
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29.06.2021 22:24 Ответить
Если 30% украинцев читает на украинском, стало быть 70% на русском. И при этом все потуги опять сводятся к тому, да бы удовлетворить интерес тех самых 30%. С таким подходом книга в Украине так и будет невостребована, хоть миллиард книг напечатайте.
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30.06.2021 09:15 Ответить
Но лишь несколько процентов нормальную и серьезную литературу ...
Так "нормальной" и "серьезной" практически нет!
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30.06.2021 11:15 Ответить
 
 