Минобороны РФ объяснило действия авиации против фрегата ВМС Нидерландов: "Начал движение в направлении Керченского пролива"

Министерство обороны РФ отвергло обвинения в опасных действиях боевой авиации РФ в Черном море вблизи фрегата ВМС Нидерландов 24 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Заявляется, что российская боевая авиация была поднята в воздух после того, как фрегат "Эвертсен" якобы взял курс к российской территории.

"Средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива", - говорится в сообщении.

В российсском минобороны заявляют, что истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 "совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов" в соответсвии с Международным правилам использования воздушного пространства.

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Отмечается, что после пролетов российской авиации корабль ВМС Нидерландов "изменил курс от границы РФ и продолжил следование по прежнему маршруту".

Напоминаем, ранее сообщалось, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близких расстоянии, симулируя атаки на корабль ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море.