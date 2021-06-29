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Новости Агрессия России против Украины
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Нидерланды (1531) Черное море (1436) Минобороны рф (896)

Минобороны РФ объяснило действия авиации против фрегата ВМС Нидерландов: "Начал движение в направлении Керченского пролива"

Минобороны РФ объяснило действия авиации против фрегата ВМС Нидерландов:

Министерство обороны РФ отвергло обвинения в опасных действиях боевой авиации РФ в Черном море вблизи фрегата ВМС Нидерландов 24 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Заявляется, что российская боевая авиация была поднята в воздух после того, как фрегат "Эвертсен" якобы взял курс к российской территории.

"Средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива", - говорится в сообщении.

В российсском минобороны заявляют, что истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 "совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов" в соответсвии с Международным правилам использования воздушного пространства.

Также читайте: Минобороны РФ призвало США и Великобританию "не испытывать судьбу" в Черном море

Отмечается, что после пролетов российской авиации корабль ВМС Нидерландов "изменил курс от границы РФ и продолжил следование по прежнему маршруту".

Напоминаем, ранее сообщалось, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близких расстоянии, симулируя атаки на корабль ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море.

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Топ комментарии
+42
"он е...нутый ,владимир путин, чтоб вы поняли"...
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29.06.2021 22:37
+33
Ага, а мн17 летел в сторону востока.
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29.06.2021 22:37
+15
Ну,блин, уже до тошноты надоели подобные завления козломордии,которую носом пихают в насранные нею же кучи,а она,падла,облизываясь,нагло заявляет,что это кучи говна не ее.
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30.06.2021 02:33
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Ага, а мн17 летел в сторону востока.
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29.06.2021 22:37 Ответить
Ну,блин, уже до тошноты надоели подобные завления козломордии,которую носом пихают в насранные нею же кучи,а она,падла,облизываясь,нагло заявляет,что это кучи говна не ее.
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30.06.2021 02:33 Ответить
Слопатыжрущие и в свои штанысрущие мокшанские урки врут, как дышат. Ещё князь Щербатов писал в 17 веке: "Московиты невероятно лживы: лгут всегда и везде злохитренным московитским приёмом: бесстыже божатся, что говорят правду, и в это же время в глаза вам ********** лгут даже того когда, когда уже пойманы на лжи."
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30.06.2021 03:20 Ответить
Меня больше колышет мнение некоторых, типа, х#йло сдохнет - будет мир.
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30.06.2021 12:37 Ответить
"он е...нутый ,владимир путин, чтоб вы поняли"...
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29.06.2021 22:37 Ответить
Він вдає й*бнутого, щоб боялися. Але він забуває, що деколи таких просто вбивають.
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29.06.2021 23:04 Ответить
https://mobile.twitter.com/zloy_odessit

https://mobile.twitter.com/zloy_odessit Злой Одессит https://mobile.twitter.com/zloy_odessit @zloy_odessit https://mobile.twitter.com/zloy_odessit/status/1409770346832711680 13 ч

20-мм ЗАК Phalanx CIWS скучает в ожидании своего низколетящего Су-24М, ну или идущего на таран ПСКР проекта 1249.
Не скучай - приободрись! Это только начало https://mobile.twitter.com/hashtag/ExerciseSeaBreeze?src=hashtag_click #ExerciseSeaBreeze ! Минобороны РФ объяснило действия авиации против фрегата ВМС Нидерландов: "Начал движение в направлении Керченского пролива" - Цензор.НЕТ 4243 Фото:https://mobile.twitter.com/ExSeaBreeze @ExSeaBreeze

Минобороны РФ объяснило действия авиации против фрегата ВМС Нидерландов: "Начал движение в направлении Керченского пролива" - Цензор.НЕТ 368
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29.06.2021 23:32 Ответить
Міноборони РФ пояснило дії авіації проти фрегата ВМС Нідерландів: "Почав рух у напрямку Керченської протоки" - Цензор.НЕТ 8197
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30.06.2021 00:58 Ответить
скоро не будет россейской *********
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30.06.2021 01:51 Ответить
єйо і так нє било і нєт, ето всьо сімулякр трєтьєго порядка...
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30.06.2021 17:44 Ответить
мы то свидомые, а вы дибилоиды одибиленные (необалваненные) ящиком для одибиливания. Как смотрю эту россию1, первый и тд ,то слово афигиваю это никак не сказано
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29.06.2021 23:11 Ответить
Мокши - это позорные терпилы-рабы, позорно и покорно платящие дань кавказскому урке Кадырову. Ко всему этому позору мокши ещё и пещерные дикари: десятки миллионов этих дебилов с "лучшими в мире всеобщим средним образованием" с тупыми восторженными мордами заряжали воду в трехлитровых банках воду от телевизора на сеансах Чумака...
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30.06.2021 03:26 Ответить
Як там на московії кажуть: "РжуНєМагу"?
То най СК московитів розпочинає суди над усім статево зрілим населенням московії за зґвалтування - адже і поряд проходять, і можуть, і що вони думають - ніхто не знає!
Московити ніколи не визнають своєї жалюгідності та розумової обмеженості. І парадокс в тому, що не визнають саме з цих причин! Здається, є якась назва такої хвороби в медицині, але щоб всі були хворі - то вже наукові дисертації не одному поколінню психологів гарантовані!
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29.06.2021 22:41 Ответить
Эффект Даннинга-Крюгера)
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30.06.2021 00:21 Ответить
Люди, оказавшиеся под влиянием эффекта Даннинга-Крюгера, обладают неограниченной уверенностью в себе и своих силах. Они не осознают, что уровень их компетенции не соответствует тому, что они о себе думают. Такие люди никогда не признаются самим себе не только в том, что они некомпетентны, но и в том, что другие люди могут быть более компетентны в том или ином вопросе.

Источник: https://fishki.net/3465533-jeffekt-danninga-krjugera-chto-jeto-takoe-prostymi-slovami.html © Fishki.net
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30.06.2021 03:36 Ответить
Можно и по другому) Дурак не поймет, что он дурак, потому что он дурак)))
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30.06.2021 08:25 Ответить
їх там 5 тис особового складу з 32 країн на 32 кораблях і 40 літаках маневруватиме до 23 липня https://www.youtube.com/watch?v=ZxYR4IVjvxA&ab_channel=MixNews
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29.06.2021 22:41 Ответить
севас был бы освобожден за два часа
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29.06.2021 22:51 Ответить
Неа, два часа мало. Кацапы не успеют по морской традиции в городе русской славы свой ЧФ затопить. Кладите сути.
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29.06.2021 22:57 Ответить
Плешивый дед так хотел, чтобы там не было солдат НАТО 😁😁😁
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29.06.2021 22:41 Ответить
Хотіли подивитись шо то за міст кацапня збудувала.
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29.06.2021 22:43 Ответить
А в это время нашу украинскую армию нынешняя власть подтягивают к армии Московии... https://www.bagnet.org/news/politics/1313733/filial-rpts-v-ukraine-hotyat-*******-v-vsu Филиал РПЦ в Украине хотят внедрить в ВСУ .
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29.06.2021 22:44 Ответить
твоїми молитвами, 73/43%зебіл... вірніше, галасуванням. В тім числі.
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29.06.2021 22:55 Ответить
Нагадує риторику гопникія: "Он на мєня косо пасматрєл". Але всі!!! гопники погано закінчують.
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29.06.2021 22:45 Ответить
Подлетел ближе 200м - сбить. Не военные моряки, а морские геи.
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29.06.2021 22:49 Ответить
в международных водах? да вы сказочник,
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29.06.2021 22:52 Ответить
На відміну від московитів, представники цивілізованого світу притримуються міжнародних договорів та законів, що вони підписали та ратифікували.
Здається, Марк Твен сказав, що правда завжди буде в програші перед брехнею, бо брехня використовує всі можливі засоби, а правда - тільки правду.
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29.06.2021 22:54 Ответить
И сколько бортов из страны-помойки было сбито ВМС Украины в 2014? Шо-то не могу найти инфу...
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29.06.2021 23:27 Ответить
а что летали?
А у шахтеров ведь не было самолетов...
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30.06.2021 08:23 Ответить
Опять потыкали палкой в обосранного медведя
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29.06.2021 22:59 Ответить
а якщо 30 кораблів НАТО пройдуть через Керченську,шо робитимеш ,путінська мавпа?
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29.06.2021 23:03 Ответить
бронепамперсы в бункере менять ....
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29.06.2021 23:06 Ответить
Слухай Ольга з Італії, тут не дитячий садок
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29.06.2021 23:15 Ответить
Вы тут по взрослому сидите на бутылках?
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30.06.2021 00:38 Ответить
А Керченский полив принадлежит 50х50 Украине и РФ.
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29.06.2021 23:10 Ответить
звідки ти взяв такий фейк?
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29.06.2021 23:13 Ответить
Приписи статей 38 та 44 Конвенції з морського права, всі судна та літальні апарати, зокрема й третіх держав (а не тільки України або РФ), можуть користуватися правом транзитного проходу Керченською протокою, якому не повинно чинитися перешкод, та заходити в Азовське море.
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29.06.2021 23:25 Ответить
Йолопи у штабах, йолопи на бойових постах керування і такі ж самі дебіли, які пілотують.
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29.06.2021 23:12 Ответить
https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu

https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu hochu domoy v ua https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu @hochu_dodomu https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu/status/1409872292834955278 6 ч

Сегодня в рамках https://mobile.twitter.com/hashtag/ExerciseSeaBreeze?src=hashtag_click #ExerciseSeaBreeze на полигоне «Олешковские пески» в Херсонской области был применён ударный БПЛА Bayraktar TB2, стартовавший с военно-воздушной базы Кульбакино.

Минобороны РФ объяснило действия авиации против фрегата ВМС Нидерландов: "Начал движение в направлении Керченского пролива" - Цензор.НЕТ 8600
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29.06.2021 23:28 Ответить
Похоже,теперь авиация НАТО будет "на чеку".И в следующий раз пока НАТо будет играть в войнушку российские самолёты будут тихо сидеть "на карантине".потому как ответка может стать настолько серьёзной,что российские понты могут стоить ей вообще удаления из Черноморского бассейна (из Крыма.Грузии,Приднестровья)
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29.06.2021 23:36 Ответить
авіація там ні до чого - дальнісь дії ракет ПВО нідерландського фрегата вдвічі більша ніж дальнісь, з якої може запустити по ньому ракету кацапський літак
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30.06.2021 00:15 Ответить
авиация НАТО может просто "прижать к воде" российскую и без воен. действий.Есть такой манёвр как "выдавить из пространства".Ракеты и стрельба-это уже только как продолжение.если уж до того доходит.
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30.06.2021 05:35 Ответить
Ааааааааааа!,,,,, Аааааааааааа! ....Аааааааааа!.....Тревога,тревога....алярм, алярм.....хек,хек.....Аааааааааа!,,,,,.....
Он начал движение в сторону Керченского прлива.....аааааааа!

Не, ну не придурки **************???
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29.06.2021 23:41 Ответить
https://twitter.com/Liveuamap

https://twitter.com/Liveuamap Liveuamap @Liveuamap

https://twitter.com/Liveuamap https://twitter.com/Liveuamap



AIS data shows destroyer USS Ross approaching Crimea(data received from Russian-controlled AIS station) https://liveuamap.com/en/2021/29-june-ais-data-shows-destroyer-uss-ross-approaching-crimeadata via
https://twitter.com/hl_hp_ua @hl_hp_ua

Міноборони РФ пояснило дії авіації проти фрегата ВМС Нідерландів: "Почав рух у напрямку Керченської протоки" - Цензор.НЕТ 5668
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30.06.2021 00:20 Ответить
Наші виграли у шведів !!! Уявляю яка заграва буде за поребриком
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30.06.2021 00:36 Ответить
Схоже що путєн починає лізти в зал*пу. То британський есмінець, то нідерландський фрегат. Воно що, не розуміє, що проти НАТО нефік рипатись? Чи тупо на понт бере?
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30.06.2021 00:43 Ответить
Нагрібай, кацапня. балів. Нагрібай.
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30.06.2021 00:59 Ответить
КАЦАПИ - КРИМ УКРАЇНСЬКИЙ, ЯК І ЧАСТИНА КЕРЧЕНСЬКОГО ПРОЛИВУ
ТЕ ЩО ВИ ЙОГО АНЕКСУВАЛИ НЕ РОБИТЬ ЙОГО РОСІЙСЬКИМ, ЗАПАМ ЯТАЙТЕ.
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30.06.2021 01:13 Ответить
А не пора ли пройти по Керченскому проливу какому - то серьезному кораблю ,что бы эти козлы усрались!
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30.06.2021 02:18 Ответить
Мля...
Если бы этому эминцу понадобилось прорваться через Керченский пролив, дорога туда и обратно была бы усыпана сбитыми кацапскими пепелацами.
Собственно, этот эсминец какраз и заточен на противоракетную и противоавиационную борьбу.
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30.06.2021 02:31 Ответить
Нада просто закрити порти і аеропорти нормальних країн для мокшанских кораблів та літаків. Нада просто не впускати росію в світ людей.
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30.06.2021 06:25 Ответить
-Да даже соплеменник ШВАЙНмайера Отто фон Бисмарк был прав, когда говорил что : "Договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны"". Эта проклятая фашистская и придуманная только в 18 веке не славянская а лапотная полу-монголоидная российская орда, она всегда нарушила все международные ею же подписанные договора в том числе и с Украиной и ведёт кровопролитную оккупационную войну против украинского государства. Войну даже вопреки признании этими российский кремлёвскими фашистами Договора о незыблемости суверенных украинских границ, и хочет навсегда аннексировать часть святой украинской земли Крым и Донбасс. Но украинский народ даже метра своей родной украинской территории не подарит своему лютому кровавому лапотному врагу и по любому освободит её от проклятых российских фашистов оккупантов.
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30.06.2021 06:43 Ответить
Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально…готовый в любой момент завоёвывать и угнетать все и вся". Шмелев. И это лапотные кацапы.
Так как «Русские - это не народ, а историческое проклятие человечества». - В.Шмелев
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30.06.2021 06:52 Ответить
Кацапи просто створили черговий сюжет для своєї пропаганди зайвохромосомної - мов, наші скрєпальоти "пабєділі" натовський корабель.
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30.06.2021 07:20 Ответить
Такое неуемное стремление к соперничеству! Внутри страны лучше бы его применили для собственного благосостояния.
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30.06.2021 08:06 Ответить
Отмазка для местной лаптеногой биомассы
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30.06.2021 08:11 Ответить
якщо вони це почнуть показувати по зомбоящику це буде провал, бо завтра післязавтра в "іхні" води зайде флот нато і буде там стріляти і шо вони вирішать отаке саме зробити з 30 кораблями і 50 літаками? і замахаються виправдовуваться перед лаптями как так? хотя на них ссуть а ім Божа роса. Скажуть пабеда значит пабеда ну чи помідори побіжать давити , або в Турцію іх не пустять
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30.06.2021 08:55 Ответить
https://panorama.pub/news/rossiya-potrebovala-ot-britanii-oplatit-remont-sudov-postradavshix-pri-inczidente-s-hms-defender?fbclid=IwAR3ZXDsFp3FvUpaPZKrFptJ_WbMEqhJ2sZH6YfZlo932i3h-*********** Кацапы однозначно дебилы. Хотелось бы увидеть как на такой запрос им поводят по губам.
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30.06.2021 09:10 Ответить
Цель выбрали правильно- голланские миротворцы и в африке, и в югославских войнах вели себя как сцикуны, не раз допустив акты геноцида против тех кого они приехали охранять. В то время как украинские миротворцы в Боснии спасли жителей городка Жупа от геноцида со стороны сербских сепаров- друзей расии.
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30.06.2021 19:10 Ответить
 
 