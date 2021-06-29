Минобороны РФ объяснило действия авиации против фрегата ВМС Нидерландов: "Начал движение в направлении Керченского пролива"
Министерство обороны РФ отвергло обвинения в опасных действиях боевой авиации РФ в Черном море вблизи фрегата ВМС Нидерландов 24 июня.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Заявляется, что российская боевая авиация была поднята в воздух после того, как фрегат "Эвертсен" якобы взял курс к российской территории.
"Средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива", - говорится в сообщении.
В российсском минобороны заявляют, что истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 "совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов" в соответсвии с Международным правилам использования воздушного пространства.
Отмечается, что после пролетов российской авиации корабль ВМС Нидерландов "изменил курс от границы РФ и продолжил следование по прежнему маршруту".
Напоминаем, ранее сообщалось, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близких расстоянии, симулируя атаки на корабль ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море.
Пожалуйста, подождите...
https://mobile.twitter.com/zloy_odessit Злой Одессит https://mobile.twitter.com/zloy_odessit @zloy_odessit https://mobile.twitter.com/zloy_odessit/status/1409770346832711680 13 ч
20-мм ЗАК Phalanx CIWS скучает в ожидании своего низколетящего Су-24М, ну или идущего на таран ПСКР проекта 1249.
Не скучай - приободрись! Это только начало https://mobile.twitter.com/hashtag/ExerciseSeaBreeze?src=hashtag_click #ExerciseSeaBreeze ! Фото:https://mobile.twitter.com/ExSeaBreeze @ExSeaBreeze
То най СК московитів розпочинає суди над усім статево зрілим населенням московії за зґвалтування - адже і поряд проходять, і можуть, і що вони думають - ніхто не знає!
Московити ніколи не визнають своєї жалюгідності та розумової обмеженості. І парадокс в тому, що не визнають саме з цих причин! Здається, є якась назва такої хвороби в медицині, але щоб всі були хворі - то вже наукові дисертації не одному поколінню психологів гарантовані!
Источник: https://fishki.net/3465533-jeffekt-danninga-krjugera-chto-jeto-takoe-prostymi-slovami.html © Fishki.net
Здається, Марк Твен сказав, що правда завжди буде в програші перед брехнею, бо брехня використовує всі можливі засоби, а правда - тільки правду.
А у шахтеров ведь не было самолетов...
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Сегодня в рамках https://mobile.twitter.com/hashtag/ExerciseSeaBreeze?src=hashtag_click #ExerciseSeaBreeze на полигоне «Олешковские пески» в Херсонской области был применён ударный БПЛА Bayraktar TB2, стартовавший с военно-воздушной базы Кульбакино.
Он начал движение в сторону Керченского прлива.....аааааааа!
Не, ну не придурки **************???
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AIS data shows destroyer USS Ross approaching Crimea(data received from Russian-controlled AIS station) https://liveuamap.com/en/2021/29-june-ais-data-shows-destroyer-uss-ross-approaching-crimeadata via
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ТЕ ЩО ВИ ЙОГО АНЕКСУВАЛИ НЕ РОБИТЬ ЙОГО РОСІЙСЬКИМ, ЗАПАМ ЯТАЙТЕ.
Если бы этому эминцу понадобилось прорваться через Керченский пролив, дорога туда и обратно была бы усыпана сбитыми кацапскими пепелацами.
Собственно, этот эсминец какраз и заточен на противоракетную и противоавиационную борьбу.
Так как «Русские - это не народ, а историческое проклятие человечества». - В.Шмелев