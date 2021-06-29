РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4663 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
851 10
электронные услуги (92) Министерство реинтеграции (278)

За два года все госуслуги для жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма переведут в онлайн-формат, - Минреинтеграции

За два года все госуслуги для жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма переведут в онлайн-формат, - Минреинтеграции

Все государственные услуги для жителей временно оккупированных территорий (ВОТ) Крыма и части Донецкой и Луганской областей, а также переселенцев, могут стать доступны в онлайн-формате уже в 2023 году.

Об этом шла речь на первом заседании Совета безбарьерности 29 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Во время мероприятия каждое министерство представило свои инициативы к Плану мероприятий по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на 2021-2022 годы.

Внедрение всех государственных электронных услуг для граждан Украины с ВОТ - в перечне программ по безбарьерности, которые реализует Минреинтеграции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полноценная реинтеграция оккупированных территорий наступит только после ментальной реинтеграции жителей Крыма и Донбасса, - замглавы МинВОТ Замлинский

"Уже запущена электронная справка ВПЛ, услуга еМалятко, виртуальный мобильный номер. В течение года планируем запустить онлайн-услуги по переоформлению справки ВПЛ через портал "Дія", подачу заявок на предоставление ежемесячной адресной помощи ВПЛ с использованием портала "Дія", внедрение удаленной идентификации и верификации получателей пенсий, проживающих на ВОТ; введение дистанционной подачи документов в образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". До 2023 года планируется перевести все государственные услуги для жителей ВОТ в онлайн-формат", - говорится в сообщении.

Среди других программ, речь идет о:

- возможности получателям пенсий и социальных выплат подтверждать свою личность с помощью дистанционной идентификации;

- бесплатное обучение молодежи с ВОТ на подготовительных курсах высших учебных заведений со стипендиальным обеспечением 4500 грн + место в общежитии, а также работа образовательных центров "Крым - Украина" и "Донбасс - Украина";

- преодоление барьеров в получении документов украинского образца гражданами, которые оказались в оккупационной изоляции;

Также читайте: Паспортизация в ОРДЛО демонстрирует, что РФ не собирается завершать конфликт, - Минреинтеграции

- обеспечение иммунизации лиц, проживающих на ВОТ, в частности для противодействия распространению COVID-19;

- обеспечение качественной питьевой водой граждан на востоке Украины ("Вода Донбасса", "Вода Мариуполя", Попаснянский водоканал);

- обеспечение жильем людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии России на востоке страны и из-за временной оккупации АР Крым и г. Севастополь.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
налоги пусть платят в смартфоне. и кредиты в гос приват возвращают.
показать весь комментарий
29.06.2021 22:53
+2
а воду (качественную) в смартфон будут подавать...или на въезде-выезде с собой...
показать весь комментарий
29.06.2021 22:59
+1
Зачем?
показать весь комментарий
29.06.2021 23:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
налоги пусть платят в смартфоне. и кредиты в гос приват возвращают.
показать весь комментарий
29.06.2021 22:53 Ответить
а воду (качественную) в смартфон будут подавать...или на въезде-выезде с собой...
показать весь комментарий
29.06.2021 22:59 Ответить
с собой в ведрах, кто сколько унесет
показать весь комментарий
29.06.2021 23:03 Ответить
надеюсь речь не идет о том, что Украина будет оплачивать коммуналку жителям лугандона и оккупированного Крыма?
показать весь комментарий
29.06.2021 23:02 Ответить
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev

https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Rev

https://mobile.twitter.com/Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev



Я звертаюсь до усього УкрТві.
Давайте діяти на випередження.
Слуги просто так не підуть, бо інакше сядуть усі. І не кажіть мені про їхні рейтинги, бо навіть зєлібоби їх уже ненавидять здебільшого. Ненавидять і соромляться.
Єдиний вихід для них лишитись при владі - електронне голосування, яке вони просувають з самого початку. За нас проголосує Ольгіно.

Давайте говорити усім знайомим про ризики Дії - про те, що на тебе можуть взяти кредит шахраї.
Про те, що твою квартиру можуть переоформити на себе шахраї через Дію.
показать весь комментарий
29.06.2021 23:06 Ответить
Во буряти заживуть, а пенсіонерів буде з роками все більше і більше, як учасників ВВВ на раді.
показать весь комментарий
29.06.2021 23:12 Ответить
Слабаки.
Офф-лайн - це супер.
показать весь комментарий
29.06.2021 23:14 Ответить
Тобто, через два роки весь процес деокупації вестиметься онлавн?
показать весь комментарий
29.06.2021 23:20 Ответить
Зачем?
показать весь комментарий
29.06.2021 23:50 Ответить
Джигіталізація. Діти граються смартфоном.
показать весь комментарий
30.06.2021 00:07 Ответить
 
 