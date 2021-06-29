Украина, Нидерланды, Бельгия, Австралия и Малайзия объединились, чтобы добиться привлечения России к ответственности по делу МН17, - посол Ченцов
Пять стран-участниц группы по расследованию крушения "Боинга" рейса MH17 в 2014 году на Донбассе настаивают не только на привлечении к ответственности виновных физических лиц, но и Российской Федерации как государства.
Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что с 2014 года наиболее активно ведут расследование пять стран - Украина, Нидерланды, Бельгия, Австралия и Малайзия, они создали совместную группу по расследованию.
"Они отрабатывали разные опции, как обеспечить привлечение к ответственности тех, кто сбил "Боинг". И первая опция - создать специальный трибунал под эгидой Совета безопасности ООН, и была подготовлена соответствующая резолюция, и она получила всеобщее одобрение. Единственная страна, которая ветировала эту резолюцию, была Российская Федерация", - рассказал Ченцов.
После этого страны сконцентрировались на двух вариантах рассмотрения дела.
"Создание гибридного трибунала этими пятью странами (такие прецеденты были в истории) или передача дела в национальную юрисдикцию. В итоге, определили, что в результате этих переговоров будет применяться национальная юрисдикция Нидерландов", - добавил посол.
Тема сбитого "Боинга" рейса MH17 фигурирует в кейсах нескольких судебных процессов. Например, дело рассматривается Окружным судом Гааги, и его цель - установить виновных в трагедии именно физических лиц.
"Что является предметом рассмотрения суда в Нидерландах - это привлечение к ответственности лиц, виновных за сбитый MH17, физических лиц", - сказал Ченцов.
Но кроме этого в Нидерландах Украина преследует Российскую Федерацию как государство в Международном суде ООН на основании соответствующей международной Конвенции по предотвращению финансирования терроризма, добавил посол.
"Кроме того, есть судебный процесс в Страсбурге, и два дела, которые были инициированы Украиной и Нидерландами, они сейчас объединены в одно", - продолжил он.
Ченцов акцентировал, что в Нидердандах и власти, и общественность уделяют большое внимание расследованию и судебным процессам по делу о сбитом "Боинге".
"Безусловно, это один из важнейших вопросов на повестке дня в Нидерландах. И не только раз в год в июле проводятся мероприятия, чтобы почтить память погибших. Этот вопрос постоянно на повестке дня и парламента, и правительства, очень интенсивно ведется международное сотрудничество", - констатировал посол.
"Помимо этих пяти стран, которые я уже упомянул, все страны, граждане которых погибли в катастрофе, все активно участвуют. В том числе, финансовое участие в расследовании тоже обеспечивается этими странами. То есть это - глобальные мероприятия по привлечению к ответственности как физических лиц, так и Российской Федерации как государства", - резюмировал Ченцов.
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Команду на спецоперацию дал главнокомандующий,это не худ самодеятельность
Рашка має вибухнути зсередини, і треба дуже міцно думати, як це здійснити так, щоб це було надійно і цього разу назавжди.
https://censor.net/ru/user/228197 Украина гораздо быстрее валится, не видишь? Вот об этом и надо думать.
Посол Ченцов, пристыдите голландцев в намерение прикарманить украинское золото!
Ведь они не просто "не возвращают его Украине", они при этом не рассматривают вопрос возврата ценностей и в музеи Крыма!