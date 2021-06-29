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Новости Агрессия России против Украины Российские террористы сбили Боинг
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россия (92990) Боинг-777 Malaysia Airlines (1370) Ченцов Всеволод (22)

Украина, Нидерланды, Бельгия, Австралия и Малайзия объединились, чтобы добиться привлечения России к ответственности по делу МН17, - посол Ченцов

Украина, Нидерланды, Бельгия, Австралия и Малайзия объединились, чтобы добиться привлечения России к ответственности по делу МН17, - посол Ченцов

Пять стран-участниц группы по расследованию крушения "Боинга" рейса MH17 в 2014 году на Донбассе настаивают не только на привлечении к ответственности виновных физических лиц, но и Российской Федерации как государства.

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что с 2014 года наиболее активно ведут расследование пять стран - Украина, Нидерланды, Бельгия, Австралия и Малайзия, они создали совместную группу по расследованию.

"Они отрабатывали разные опции, как обеспечить привлечение к ответственности тех, кто сбил "Боинг". И первая опция - создать специальный трибунал под эгидой Совета безопасности ООН, и была подготовлена соответствующая резолюция, и она получила всеобщее одобрение. Единственная страна, которая ветировала эту резолюцию, была Российская Федерация", - рассказал Ченцов.

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После этого страны сконцентрировались на двух вариантах рассмотрения дела.

"Создание гибридного трибунала этими пятью странами (такие прецеденты были в истории) или передача дела в национальную юрисдикцию. В итоге, определили, что в результате этих переговоров будет применяться национальная юрисдикция Нидерландов", - добавил посол.

Тема сбитого "Боинга" рейса MH17 фигурирует в кейсах нескольких судебных процессов. Например, дело рассматривается Окружным судом Гааги, и его цель - установить виновных в трагедии именно физических лиц.

"Что является предметом рассмотрения суда в Нидерландах - это привлечение к ответственности лиц, виновных за сбитый MH17, физических лиц", - сказал Ченцов.

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Но кроме этого в Нидерландах Украина преследует Российскую Федерацию как государство в Международном суде ООН на основании соответствующей международной Конвенции по предотвращению финансирования терроризма, добавил посол.

"Кроме того, есть судебный процесс в Страсбурге, и два дела, которые были инициированы Украиной и Нидерландами, они сейчас объединены в одно", - продолжил он.

Ченцов акцентировал, что в Нидердандах и власти, и общественность уделяют большое внимание расследованию и судебным процессам по делу о сбитом "Боинге".

"Безусловно, это один из важнейших вопросов на повестке дня в Нидерландах. И не только раз в год в июле проводятся мероприятия, чтобы почтить память погибших. Этот вопрос постоянно на повестке дня и парламента, и правительства, очень интенсивно ведется международное сотрудничество", - констатировал посол.

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"Помимо этих пяти стран, которые я уже упомянул, все страны, граждане которых погибли в катастрофе, все активно участвуют. В том числе, финансовое участие в расследовании тоже обеспечивается этими странами. То есть это - глобальные мероприятия по привлечению к ответственности как физических лиц, так и Российской Федерации как государства", - резюмировал Ченцов.

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Топ комментарии
+4
Тут бы не пойманные "вагнеровцы" пригодились, но наш ссыкливый Гундосик, в ответственный момент испугался - "как бы чего не вышло".
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29.06.2021 23:24
+3
Повезло что немцев с французами нет в списке - те бы за кацапов топили на суде
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29.06.2021 23:19
+2
Серийный убийца, одуревший от крови людской и безнаказанности, перешел к системным угрозам цивилизованным странам. Мира уже не будет! Цивилизацию спасет только внезапный упреждающий сокрушительный удар по орде. Возможно пакетом летальных санкций. Так будет гуманней.(с)
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30.06.2021 00:11
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Повезло что немцев с французами нет в списке - те бы за кацапов топили на суде
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29.06.2021 23:19 Ответить
Там малайзійців вистачає......
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30.06.2021 05:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/489493 Да, премьер Малайзии, уже заявил, что результаты расследования, они, не признают
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01.07.2021 12:07 Ответить
Тут бы не пойманные "вагнеровцы" пригодились, но наш ссыкливый Гундосик, в ответственный момент испугался - "как бы чего не вышло".
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29.06.2021 23:24 Ответить
Серийный убийца, одуревший от крови людской и безнаказанности, перешел к системным угрозам цивилизованным странам. Мира уже не будет! Цивилизацию спасет только внезапный упреждающий сокрушительный удар по орде. Возможно пакетом летальных санкций. Так будет гуманней.(с)
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30.06.2021 00:11 Ответить
Нечего там добиваться
Команду на спецоперацию дал главнокомандующий,это не худ самодеятельность
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30.06.2021 00:25 Ответить
Только максимальные финансовые санкции с конфискацией активов по всему миру, где не поклоняются людоедам из снигерии, и обрезание торговли до уровня нефть/газ/сырье в обмен на продовольствие могут как-то повлиять на внутренние процессы у гафнаедов. Но это увы, маловероятно. А наказание гиркиных-могилкиных ужастными санкциями что даст?
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30.06.2021 01:46 Ответить
А неужели в мире нет спецов , которые уложат это ху*ло в ящик? Может это дешевле, быстрее и практичней?
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30.06.2021 02:16 Ответить
Як можна не розуміти, що ху**лів в Рашці повно, і на заміну прийде якесь шойгу чи жиріновське чи ще якесь подібне? Такої швалі там тисячі, а охороняють їх сотні тисяч прикормлених шавок, з ядерною зброєю в руках.
Рашка має вибухнути зсередини, і треба дуже міцно думати, як це здійснити так, щоб це було надійно і цього разу назавжди.
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30.06.2021 03:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/228197 Украинцам надо думать как бы себя, окончательно, не угробить, а не уповать на то, что Раша развалится. Не развалится Раша, нет для распада никаких оснований. 1000 лет валится и подыхает, и что? Стали 1/8 частью суши, и захапали 40% природных ископаемых, причем накопили силенок, чтобы все это охранять, и посылать всех.... В общем о себе думать надо.
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30.06.2021 10:18 Ответить
Совок побольше был. И суши было больше, и боеголовок 27 тысяч. И где он? На свалке истории. Там будет и Рашка. Останутся свободные суверенные Якутия, Сибирь, Уральская республика, Дальневосточная республика, Республика Татарстан, и так далее. Штук 30-40 независимых демократических стран, которые будут думать о людях, а не о "приращении".
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30.06.2021 13:39 Ответить
https://censor.net/ru/user/228197 В Раше 90% регионов, на дотациях, та же Якутия берет в два раза больше, чем дает, у Чечни там вообще караул, у Татарстана, нет внешних границ, какое отсоединится? Лет 5-ть назад, был громко анонсирован марш "За Уральскую республику", пришли 20 человек.
https://censor.net/ru/user/228197 Украина гораздо быстрее валится, не видишь? Вот об этом и надо думать.
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01.07.2021 11:36 Ответить
Я це розумію , але яка дестабілізація буде і які гонки на престол!
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30.06.2021 12:08 Ответить
Это конечно хорошо, если бы зелёный зрадник не отдал всех свидетелей (Дубинского и вагнеровцев) Ху@лу
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30.06.2021 10:46 Ответить
Ну да, ну да... Нидерланды это еще те "союзники" Украины, достаточно вспомнить факт , что Украина не может вернуть восьмой год свое музейное золото которое выставлялось для показа в Голландии.
Посол Ченцов, пристыдите голландцев в намерение прикарманить украинское золото!
Ведь они не просто "не возвращают его Украине", они при этом не рассматривают вопрос возврата ценностей и в музеи Крыма!
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30.06.2021 10:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/228197 СССР не развалился, его развалил, нет, не Буш старший, а Ельцин, и это пожалуй единственное, за что я ему благодарен. Я помню те события, т. к. пережил их лично, а не по википедии. Для развала СССР Ельцин встретился с Шушкевичем, и начали вытаскивать в Беловежье Кравчука, тот сутки прятался, говорил, что сильно болеет, за незалежнiсть боровся))) Когда стало ясно, что Ельцин, Горбача "на лопатки положил", приехал, получил независимость))) Знаешь, что первым делом сказал Кравчук Ельцину? "Что с Крымом делать будем?". "Не до Крыма, потом разберемся", ответил Ельцин. (воспоминания нач охраны Коржакова)
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30.06.2021 16:39 Ответить
 
 