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Для усиления иммунитета от COVID-19 вторую дозу AstraZeneca лучше вводить спустя полгода после первой, - исследование

Для усиления иммунитета от COVID-19 вторую дозу AstraZeneca лучше вводить спустя полгода после первой, - исследование

Чем больше интервал между введением первой и второй дозы вакцины против коронавирусной болезни AstraZeneca, тем сильнее иммунитет.

К такому выводу пришли фармацевты англо-шведской компании и ученые Оксфордского университета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

По их словам, препарат лучше вводить не через три месяца, а спустя полгода после первой прививки. Так болезнь будет протекать легче.

"Были некоторые опасения, что мы не сможем использовать эту вакцину для ревакцинации, но исследования говорят об обратном. Введение двух доз вакцин эффективно помогает разгрузить больницы. Но есть еще много стран, где люди не получили даже одной дозы. Поэтому вакцины нужно, в первую очередь, отправлять туда", - рассказала сотрудница Оксфордского университета Тереза Ламбе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЮНИСЕФ доставил в Украину 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX

Из-за распространения мутирующих штаммов COVID-19, некоторые страны не исключают введения и третьей, усиливающей дозы. Тем более, как заявили исследователи, побочных эффектов при этом меньше, чем после первой дозы.

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Топ комментарии
+4
Спочатку вакцинують, а потім досліджують.
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29.06.2021 23:34
+4
А как иначе?
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29.06.2021 23:40
+4
Для усиления иммунитета от COVID-19 вторую дозу AstraZeneca лучше вводить спустя полгода после первой, - исследование.

Правильно. Но чтобы верняк, лучше после первой сразу третью, потому что любому штамму вторая доза похер, а к третьей он психологически не готов. И вводить обязательно в полнолуние.
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29.06.2021 23:41
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Спочатку вакцинують, а потім досліджують.
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29.06.2021 23:34 Ответить
А как иначе?
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29.06.2021 23:40 Ответить
Иначе проводят исследования как минимум несколько лет.
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30.06.2021 01:35 Ответить
А потом?
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30.06.2021 08:51 Ответить
Для усиления иммунитета от COVID-19 вторую дозу AstraZeneca лучше вводить спустя полгода после первой, - исследование - Цензор.НЕТ 4360
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29.06.2021 23:42 Ответить
А недостатньо розуму, щоб зрозуміти, що повне вивчення дії вакцин, їх наслідків потрібно з десяток років. А часу немає, бо тисячі людей гинуть щоденно.
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30.06.2021 08:37 Ответить
Для усиления иммунитета от COVID-19 вторую дозу AstraZeneca лучше вводить спустя полгода после первой, - исследование.

Правильно. Но чтобы верняк, лучше после первой сразу третью, потому что любому штамму вторая доза похер, а к третьей он психологически не готов. И вводить обязательно в полнолуние.
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29.06.2021 23:41 Ответить
На нас все життя ставлять досліди державні мужі з своїми реформами.
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29.06.2021 23:57 Ответить
Кацапы вон допрививались своим спутником , да и фуй с ними...
"В Петербурге такая смертность, что открывают еще три пункта регистрации смертей. Просто чтобы избежать очередей. Офигеть."
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29.06.2021 23:59 Ответить
вот бы там все кацапы кончились от ковида ... кроме одного ... лысого карлика ... я бы его лопатой одним ударом приглушил ... навсегда
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30.06.2021 01:36 Ответить
с лопатой к карлику нужно в очередь становиться !!! тут таких как ты докуя !!!
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30.06.2021 01:38 Ответить
может его расклонировать ... и устроить бизнесс ??? 1 - удар по ***** = 1 гривна ?
тогда на всех хватит )))
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30.06.2021 01:48 Ответить
я не уверен что все не захотят повторить... клонов может не хватить..
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30.06.2021 01:57 Ответить
Так спутник брат астразенеки. Скоро и в Европе такое же будет. ВОЗ уже об этом говорит.
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30.06.2021 01:38 Ответить
Вдумайтесь в слова !!! - "для усиления иммунитета нужно уколоть вакцину ..!!!" Бездари !!!
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30.06.2021 00:03 Ответить
Добре їсти, довго спати, Бог здоров'я мусить дати. То є добра українська поговірка. А ті ваші вакцини, як кажуть чехи-До пердели.
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30.06.2021 00:09 Ответить
Если этот препарат "эффективен" при 1 доже не менее 6 месяцев, тогда вообще нужна 2я доза !? Выдавайте сертификат вакцинации на него сразу после 1й вакцины !!! А то что получается... 1ю сделал и ты все равно не выездной еще 6 месяцев !?
ПРИКОЛЬНО !
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30.06.2021 00:26 Ответить
это видят только те кто не собирался вакцинироваться ваще !!! ...а те кто 1-й укол себе сделал - уже не видят и не соображают никуя ..
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30.06.2021 01:41 Ответить
Кацапы пишут...
"Вакцинацию необходимо остановить. Эксперимент пошёл не так, как хотели те, кто это придумал. Вакцинированные будут погибать, их добьёт их же иммунка. Но они становятся ходячими лабораториями по производству белее тяжелых вирусов. Под угрозой вымирания вообще все Человечество."
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30.06.2021 02:18 Ответить
Все намного проще - нет вакцин. Вот и придумывают подобные статьи, чтобы народ не волновался. Ведь в данной статье ни одной ссылки на источник. Не удивлюсь, если завтра появится новое "исследование", которое будет говорить, что самый эффективный интервал между вакцинами 3 года. Вот только оригинальная инструкция говорит, что повторная вакцинация должна проводиться в промежутке от 4 до 12 недель после первой.
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30.06.2021 06:06 Ответить
Абсолютно верно!Мне эту версию рассказывали в больнице после первой прививки - британцы еще не знали об этом.А вообще,первый раз я прочитал эту версию на сайте харьковской обладминистрации несколько месяцев назад.Оксфорд отдыхает.
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30.06.2021 06:50 Ответить
----Все намного проще - нет вакцин----

СТО ПРОЦЕНТОВ, и ссылка на помойный сайт, а не на научную статью.
С закупками любители откатов просрали все.
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30.06.2021 09:21 Ответить
 
 