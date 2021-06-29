Для усиления иммунитета от COVID-19 вторую дозу AstraZeneca лучше вводить спустя полгода после первой, - исследование
Чем больше интервал между введением первой и второй дозы вакцины против коронавирусной болезни AstraZeneca, тем сильнее иммунитет.
К такому выводу пришли фармацевты англо-шведской компании и ученые Оксфордского университета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
По их словам, препарат лучше вводить не через три месяца, а спустя полгода после первой прививки. Так болезнь будет протекать легче.
"Были некоторые опасения, что мы не сможем использовать эту вакцину для ревакцинации, но исследования говорят об обратном. Введение двух доз вакцин эффективно помогает разгрузить больницы. Но есть еще много стран, где люди не получили даже одной дозы. Поэтому вакцины нужно, в первую очередь, отправлять туда", - рассказала сотрудница Оксфордского университета Тереза Ламбе.
Из-за распространения мутирующих штаммов COVID-19, некоторые страны не исключают введения и третьей, усиливающей дозы. Тем более, как заявили исследователи, побочных эффектов при этом меньше, чем после первой дозы.
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Правильно. Но чтобы верняк, лучше после первой сразу третью, потому что любому штамму вторая доза похер, а к третьей он психологически не готов. И вводить обязательно в полнолуние.
"В Петербурге такая смертность, что открывают еще три пункта регистрации смертей. Просто чтобы избежать очередей. Офигеть."
тогда на всех хватит )))
ПРИКОЛЬНО !
"Вакцинацию необходимо остановить. Эксперимент пошёл не так, как хотели те, кто это придумал. Вакцинированные будут погибать, их добьёт их же иммунка. Но они становятся ходячими лабораториями по производству белее тяжелых вирусов. Под угрозой вымирания вообще все Человечество."
СТО ПРОЦЕНТОВ, и ссылка на помойный сайт, а не на научную статью.
С закупками любители откатов просрали все.