Украина победила Швецию со счетом 2:1 и выходит в четвертьфинал Евро-2020. ВИДЕО
В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины по футболу победила сборную Швеции. Наша команда впервые выходит в четвертьфинал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Счет в матче на 26 минуте открыли украинцы, гол на счету Зинченко. На 42 минуте шведы отыгрались благодаря удару Форсберга и рикошету.
В основное время выявить победителя не удалось, команды продолжили борьбу за выход в 1/4 финала Евро в экстратайме.
На 121 минуте Довбик головой с фланга забил гол в ворота противника.
Таким образом, Украина выходит в четвертьфинал Евро. В ближашую субботу, 3 июля наша сборная встретится на поле со сборной Англии.
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