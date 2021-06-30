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Украина победила Швецию со счетом 2:1 и выходит в четвертьфинал Евро-2020. ВИДЕО

В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины по футболу победила сборную Швеции. Наша команда впервые выходит в четвертьфинал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео Канали Футбол 1,2,3

Счет в матче на 26 минуте открыли украинцы, гол на счету Зинченко. На 42 минуте шведы отыгрались благодаря удару Форсберга и рикошету.

В основное время выявить победителя не удалось, команды продолжили борьбу за выход в 1/4 финала Евро в экстратайме.

На 121 минуте Довбик головой с фланга забил гол в ворота противника. 

Таким образом, Украина выходит в четвертьфинал Евро. В ближашую субботу, 3 июля наша сборная встретится на поле со сборной Англии. 

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Топ комментарии
+181
Украина победила Швецию со счетом 2:1 и выходит в четвертьфинал - Цензор.НЕТ 3395
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30.06.2021 00:37
+107
Ура! Слава Украине!!
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30.06.2021 00:36
+100
СЛАВА СЛАВА СЛАВА СЛАВА УКРАИНЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.06.2021 00:36
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Страница 6 из 6
как нога Беседина? кто в курсе?
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30.06.2021 17:38 Ответить
спасибо Цензору за подборку! невероятный матч!
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30.06.2021 17:39 Ответить
Шведи протягнули "дружню" руку українцям вигравши в поляків та витягли нас з лайна, а "невдячні" українці відгризли цю руку як голодні вовки.
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30.06.2021 23:49 Ответить
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