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ветераны (1080) взятка (6038) пробация (4)

Осужденный за дезертирство ветеран АТО Никифорук утверждает, что ему заменили условный срок реальным из-за отказа дать взятку

Осужденный за дезертирство ветеран АТО Никифорук утверждает, что ему заменили условный срок реальным из-за отказа дать взятку

По словам Олега Никифорука, начальник Центра пробации потребовал, чтобы он за свой счет сделал ремонт в кабинете. Когда ветеран отказался, начальниц Центра направил в суд представление о замене условного срока реальным.

Об этом адвокат Никифорука Олег Веремиенко рассказал "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Мой клиент утверждает, что Владимир Чернецький (начальник Коломийской филиала ГУ "Центр пробации" Ивано-Франковской области. - Ред.) требовал, чтобы боец ​​АТО сделал ему за свой счет ремонт в кабинете. Мой клиент написал заявление в правоохранительные органы и уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Сейчас продолжаются проверки", - заявил адвокат.

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По словам Веремеенко, когда Никифорук отказался делать ремонт, Чернецький направил в Коломыйский суд представление об отмене бойцу освобождения от отбывания наказания с испытанием. В документе это мотивировалось тем, что боец ​​АТО не явился в "Центр пробации" во время карантина.

По словам Веремеенко, Коломыйский горрайонный суд нарушил требования статьи 52 УПК об обязательном участии адвоката. Суд 14 июня постановил заменить отбывание наказания с испытанием - пребыванием в местах лишения свободы сроком на пять лет. Адвокаты Никифорука подали апелляционную жалобу на это постановление.

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Веремеенко добавил, что бойца АТО осудили в 2019 году по ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины (Дезертирство). По словам адвоката, во время боевых действий в Марьинке в 2016 году Никифоров получил ранение, которое не зафиксировали, и поэтому не смог продолжать службу. После того, как военная часть отказала ему в увольнении, Никифорук покинул ее пределы, а военные прокуроры выдвинули обвинения в дезертирстве.

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Топ комментарии
+8
Херня какая-то мутная
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30.06.2021 00:00
+6
Начальника Центра Пробації треба на ноль під Пісками
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30.06.2021 01:11
+5
Дизертировал бы ЧЕТЫРЕ раза оо стал бы президентом как наш преЗЕрвативчик-игрок на рояле без рук.
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30.06.2021 03:36
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типа надо пожалеть? Так то к зеленскому - они коллеги.
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29.06.2021 23:49 Ответить
Херня какая-то мутная
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30.06.2021 00:00 Ответить
ніфіга не мутна, просто адвокат пробує давити на суд створюючи "узніка совісті")
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30.06.2021 09:02 Ответить
При тому, що порядність поліції під великим питанням.
Тому більше віриться не поліції.
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30.06.2021 11:48 Ответить
дезертирство ветеран АТО
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30.06.2021 00:24 Ответить
а шо тоді робить? Вони ж не раби якісь, щоб пожиттєво у війську воювати
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30.06.2021 04:00 Ответить
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України , які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних років. Остальные участники, но не ветераны.
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30.06.2021 10:27 Ответить
100% верю! Все нарушения закона происходят именно госслужащими!
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30.06.2021 00:38 Ответить
Начальника Центра Пробації треба на ноль під Пісками
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30.06.2021 01:11 Ответить
Дизертировал бы ЧЕТЫРЕ раза оо стал бы президентом как наш преЗЕрвативчик-игрок на рояле без рук.
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30.06.2021 03:36 Ответить
Интересно! А как вообще дезертир может быть ветераном? ❓🤷‍♂️
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30.06.2021 06:10 Ответить
а как четырежды дезертир может быть президентом?
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30.06.2021 07:06 Ответить
В статье ведь всё сказано - не зафиксировали ранение... Он бы вообще не воевал еслиб был реальным дезертиром... Налицо паскудство власти!
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30.06.2021 09:55 Ответить
з такими адвокатами, поїде чоловік відбувати свій строк
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30.06.2021 09:01 Ответить
Чудны дела твои господи!
Ветеран - дезертир.
Недоросль - президент.
СтаршОй по чернильницам - регент.
И ВЕЗДЕ КВАРТАЛ!
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30.06.2021 09:58 Ответить
лучше отсидеть чем здохнуть!!! ВІН СПРАВЖНІЙ МОЛОДЕЦЬ, ЗА ЩО ВМИРАТИ КОЛИ ЗЕМЛЮ ПРОДАЮТЬ?
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30.06.2021 10:01 Ответить
зеля в волросах дизертирства конкурентов не терпит
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30.06.2021 10:08 Ответить
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України , які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних років. Остальные участники, но не ветераны. Отмечу, "ветеран" (лат - старый воин) не кличка, а звание, с вручением нагрудного знака (Відзнака Міністерства оборони України «Ветеран військової служби» виготовляється з білого металу і має форму хреста з чотирьох щитів, накладеного на два схрещені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87 мечі вістрям униз.) Носится на левой стороне груди
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30.06.2021 10:34 Ответить
 
 