Украинские воины средствами РЭБ подавили вражеский БПЛА на Донбассе. За сутки - 4 нарушения режима "тишины", боевых потерь нет

За прошедшие сутки, 29 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.

Так, возле Невельского и Красногоровки противник применял минометы 120-мм калибра.

Неподалеку от Луганского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Сообщается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

По данным ведомства, псостоянию на 7:00 утра, 30 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У Невельского и Красногоровки российские террористы стреляли из 120-мм минометов, с начала суток 3 нарушения. Беспилотник противника подавлен на Луганщине, - ООС. ВИДЕО

Неподалеку от Золотого-4 противник применил ручные противотанковые гранатометы, а вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-мм калибра.

"Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

"Используя координационный механизм украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в пресс-службе Минобороны.