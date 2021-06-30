Конфликт на дороге на Львовщине: водитель Toyota выстрелил в лицо пассажиру Hyundai
На Львовщине задержан водитель Toyota Camry, который во время конфликта на дороге ранил из оружия пассажира другого автомобиля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
"28 июня на оперативную линию "102" поступило сообщение от медиков о том, что к ним за помощью обратился 37-летний житель одного из сел Золочевского района. Врачи диагностировали у пациента ранение лица - левой щеки.
Также пострадавший сообщил, что около 21:00, у водителя автомобиля Hyundai Santa Fe, пассажиром которого он был, возник конфликт с водителем автомобиля Toyota Camry, во время которого тот выстрелил из неизвестного оружия, попав ему в лицо", - сказано в сообщении.
К раскрытию преступления были задействованы экипажи сектора реагирования патрульной полиции, оперативники криминальной полиции, а также сотрудники других подразделений отделения полиции №1 Золочевского районного отдела полиции.
Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 44-летний житель города Броды. В тот же день правоохранители задержали его в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.
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По решают согласно ценнику
Водитель camry хотел спасти ребенка из горящего напротив дома, пассажир hyundai - садист, схватил канистру с бензином и начал поливать им дом. 'Что тьі делаешь?', спросил водитель camry, 'там же ребенок'. 'Я так хотеть, я ненавидеть дєтєй', ответил ему пасажир hyundai и взяв нож пошел не водителя camry, но 'герой' оказался нелохом и достал ствол...
В твоей версии слишком много если, так что погоди отмазьівать урода.
Я просто не нахожу слов, что бы назвать это ...
У тебя, как и у многих кадровых военных, одна извилина, да и та от фуражки)
Было бы у тебя побольше извилин, ты бы не писал такой бред человеку, про которого ничего не знаешь. Не люблю хвастаться, но на видео это я на войне.
https://www.youtube.com/watch?v=ZaqSClYLSXo&ab_channel=Pavel88805
За три года, семь пулевых ранений, две контузии и 35-40 осколков в теле.
Могу тебе прислать фото удостоверения инвалида войны второй группы.
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У кого бывали, где бывали? А на дороге бандюков нет по твоему? Отдавай ключи и пшёл вон из машины, лапоть.
Почему никто не думают, что если бы не этот выстрел, то заголовок мог звучать, например так: Пассажир хюндая сломал челюсть водителю тойоты!
Факт остается фактом, водила camry вьістрелил в лицо другому человеку, а єто как минимум нанесение тяжельіх телесньіх повреждений, все остальное вьіяснят соответствующие органьі
Тем более, что если человек выстрелил в лицо другому, это ещё не означает, что он априори совершил преступление.
От выстрела в лицо, они могут быть и лёгкими и средними и тяжёлыми, смотря с чего стреляли и куда попали)
А в целом вы рассуждаете как грамотный обыватель, а я как юрист с многолетним стажем)