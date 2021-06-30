В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 633 новых случая заражения, 2 294 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 633 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 30 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 29 июня 2021 в Украине зафиксированы 633 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 31, медработников - 19).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 360 человек;

летальных случаев - 40;

выздоровели - 2 294 человека;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 22 511 человек,

методом ИФА - 9 581 человек,

экспресс-тестами - 13 702 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 235 096 человек;

выздоровели - 2 166 668 человек;

летальных случаев - 52 340;

проведено ПЦР-тестов - 10 840 333.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях", - рассказали в Минздраве.











