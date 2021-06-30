"Путин - х#йло!" - украинские фанаты поют песню о главе РФ во время матча Евро-2020 Украина-Швеция на стадионе в Глазго. ВИДЕО
Во время матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции украинские фанаты спели легендарную песню о президенте России Владимире Путине "Путин – х#йло".
Этот факт вызвал негодование в российской прессе, а российские политики советуют россиянам "абстрагироваться" от этого факта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".
"Украинские фанаты на матче со Швецией снова спели оскорбительную песню о Путине. Напомним, во время матча группового этапа между Украиной и Северной Македонией украинцы также позволили себе оскорбительные кричалки в адрес российского президента", - пишет издание.
Депутат Госдумы Николай Валуев призвал не искать политического подтекста.
"Реакция будет, безусловно. Это их не красит, в то время, когда мы болеем за украинскую сборную. И сравнение здесь не в пользу украинских болельщиков. Хотя, возможно, это не стоит привязывать к конкретной стране. Не стоит искать здесь политический подтекст, надо от этого абстрагироваться", — отметил он.
Пожалуйста, подождите...
тьфу... пойду делом займусь...
1.Чий Крим?
2.Хто воює на Донбасі?
3.Путін - ???? (відповідь по Байдену також зараховується).
При нездачі тесту - нах.
Це і так всі знають.
Знають навіть дітки ..
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Гарно співають, молодці, гучно! На весь світ чути!
пс. эту песню на стадионе нужно петь раз в 5 минут. как мантру. что бы тем россиянам, которые смотрят матчи нашей сборной, было понятно кто их презик.
бо то є доконаний факт
"Матч был договорной. Запад использует подобные изощрённые технологии своих НАТОвских кураторов, чтобы в своей русофобской истерике уязвить великую Россию, унизить её в глазах всего мирового сообщества" - сообщает эксперт
Цікаво, мокша транслювала цей матч і як там бабахнуло коли почули пісню... Мабуть було щось схоже на північне сяєво...)
Оце слухав би та суухав..як соловейко у гайочку!!
От бляха, циничные скоты! Болей ты раком, лапоть! ПНХ!
путин Х@ЙЛО...лалала..лала.ла!