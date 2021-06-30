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"Путин - х#йло!" - украинские фанаты поют песню о главе РФ во время матча Евро-2020 Украина-Швеция на стадионе в Глазго. ВИДЕО

Во время матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции украинские фанаты спели легендарную песню о президенте России Владимире Путине "Путин – х#йло".

Этот факт вызвал негодование в российской прессе, а российские политики советуют россиянам "абстрагироваться" от этого факта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".

"Украинские фанаты на матче со Швецией снова спели оскорбительную песню о Путине. Напомним, во время матча группового этапа между Украиной и Северной Македонией украинцы также позволили себе оскорбительные кричалки в адрес российского президента", - пишет издание.

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Депутат Госдумы Николай Валуев призвал не искать политического подтекста.

"Реакция будет, безусловно. Это их не красит, в то время, когда мы болеем за украинскую сборную. И сравнение здесь не в пользу украинских болельщиков. Хотя, возможно, это не стоит привязывать к конкретной стране. Не стоит искать здесь политический подтекст, надо от этого абстрагироваться", — отметил он.

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Топ комментарии
+122
"Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго - Цензор.НЕТ 2739
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30.06.2021 08:46
+104
"Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго - Цензор.НЕТ 4019
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30.06.2021 08:49
+89
"Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго - Цензор.НЕТ 3549
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30.06.2021 08:51
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Це вже гімн фанів який виконується перед кожним матчем.
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30.06.2021 09:32 Ответить
а как они различают болельщиков, ведь форму можно купить в любом...
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30.06.2021 09:37 Ответить
Крысы ПОЗОРНЫЕ....
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30.06.2021 09:39 Ответить
Тошнит от вашего цензора...
тьфу... пойду делом займусь...
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30.06.2021 09:41 Ответить
"Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго - Цензор.НЕТ 2311
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30.06.2021 09:44 Ответить
А що це було в ночі ? З сторони Роssии північне сяйво чи що?
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30.06.2021 09:44 Ответить
"Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго - Цензор.НЕТ 1144
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30.06.2021 09:48 Ответить
тест для кожної касапської мавпи:
1.Чий Крим?
2.Хто воює на Донбасі?
3.Путін - ???? (відповідь по Байдену також зараховується).
При нездачі тесту - нах.
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30.06.2021 09:44 Ответить
Неприкрытый дебилизм скрепных лишнехромосомцев очевиден и без этого опросника.
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30.06.2021 09:48 Ответить
Яка саме відповідь по Байдену зараховується?
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30.06.2021 10:16 Ответить
"кілер" - тільки нікому не кажіть
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30.06.2021 10:38 Ответить
не вірно,всього навсього ВБИВЦЯ!!
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30.06.2021 13:54 Ответить

Це і так всі знають.
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30.06.2021 14:10 Ответить
Кричалка от харьковских ультрас теперь и в 1/4 финала.
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30.06.2021 09:47 Ответить
"Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго - Цензор.НЕТ 6935
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30.06.2021 11:15 Ответить
Так, це наші хлопці зіграли у півсили, а якби на повну силу, то збірна Англії не приїхала до Риму 😂😂😂👍.
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30.06.2021 09:49 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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30.06.2021 10:13 Ответить
Світова гидота ..
Знають навіть дітки ..
."Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго - Цензор.НЕТ 2141
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30.06.2021 09:49 Ответить
Дитина також вказує татові куди треба стрелити цю падлюку.
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30.06.2021 11:03 Ответить
Воістину ху#ло!!!

Гарно співають, молодці, гучно! На весь світ чути!
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30.06.2021 10:18 Ответить
конченные лицемеры. болеют они за Украинскую сборную. ага
пс. эту песню на стадионе нужно петь раз в 5 минут. как мантру. что бы тем россиянам, которые смотрят матчи нашей сборной, было понятно кто их презик.
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30.06.2021 10:22 Ответить
говорят, они с задержкой транслируют, что вырезать
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30.06.2021 11:21 Ответить
так и есть, с небольшой задержкой, а именно сегодня"Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго - Цензор.НЕТ 7032
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30.06.2021 12:36 Ответить
Ця мавпа з відбитими рештками мозку знає таке слово, як "абстрагуватися"?? Вотетоповорот.
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30.06.2021 10:35 Ответить
Да уж, мнение дауна Валуева очень важно для нас
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30.06.2021 10:56 Ответить
Интересно, пуйло тоже смотрит матчи с нашей сборной и болеет за нее, как завил "депутат Госдумы Николай Валуев", он же тоже россиянин? А еще интересно, как он в этом случае реагирует на то, что о нем поют на стадионах и может быть периодически задается вопросом "А вдруг я действительно пуйло?"
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30.06.2021 11:01 Ответить
Які чудові слова, тішать вуха немовби спів соловейка.
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30.06.2021 11:01 Ответить
Шел путин по коридору Кремля и тихо напевал себе под нос, чтобы не дай Бог никто не услышал :" Я- ху#ло, я - ху#ло, ла-ла-ла... Какая заводная песенка!"
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30.06.2021 11:06 Ответить
Воістину *****
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30.06.2021 11:09 Ответить
"Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго - Цензор.НЕТ 5940
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30.06.2021 11:10 Ответить
"...также позволили себе оскорбительные кричалки в адрес российского президента" - прочитала " ...покойного президента"
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30.06.2021 11:34 Ответить
Гарна пісня,дякую авторам та виконавцям! Слава Україні!
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30.06.2021 11:35 Ответить
Почему оскорбительную?! Журнашлюха сепарская.
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30.06.2021 11:36 Ответить
Депутат Госдумы Николай Валуев призвал не искать политического подтекста....

бо то є доконаний факт
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30.06.2021 12:00 Ответить
К ***** все уже как бы привыкли, а вот за свое заявление, что у Украины слишком много симулянтов, шведский тренер чуть не получил в рог от Шевы. С трудом стюарды отобрали
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30.06.2021 12:07 Ответить
о чем речь?
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30.06.2021 17:44 Ответить
о тебе
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01.07.2021 09:50 Ответить
ЖДЕМ ГАСТРОЛЕЙ ИЗВЕСТНОГО ХИТА В РИМЕ!!
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30.06.2021 12:27 Ответить
Воля ваша, можете абстрагироваться, можете не абстрагироваться, а все равно - путин *****, был *****м, есть *****м и подохнет *****м.
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30.06.2021 12:33 Ответить
Подохнуть не сможет. Старческое - это уже даже не *****, а так, пиписка
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30.06.2021 13:13 Ответить
Всё правильно!!Путин ***** , убийца и международный террорист!! Лучше и не скажешь!
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30.06.2021 12:42 Ответить
красиво.
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30.06.2021 12:43 Ответить
российские политики советуют россиянам "абстрагироваться" от этого факта
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30.06.2021 12:51 Ответить
Роисся24

"Матч был договорной. Запад использует подобные изощрённые технологии своих НАТОвских кураторов, чтобы в своей русофобской истерике уязвить великую Россию, унизить её в глазах всего мирового сообщества" - сообщает эксперт
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30.06.2021 13:42 Ответить
Это радует!
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30.06.2021 13:43 Ответить
Кацапи третю рюмку пьють "за баб", а українці "щоб ***** здохло!". І це вже традиція.
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30.06.2021 13:45 Ответить
Святі люди в тому хорі
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30.06.2021 14:23 Ответить
А чого ображатися,коли справді воно х...ло....А чего обижаться ,если оно и в правду х....ло)))
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30.06.2021 14:31 Ответить
Це офіційний слоган УФА і збірної України. І ніякої політики.
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30.06.2021 15:11 Ответить
если соловьеву жирику или масейчук-********** не нравится что путин ***** --- они хором могут спеть зеля-***** ла-ла-ла . МЫ НЕ ОБИДЕМСЯ -- У НАС ДЕМОКРАТИЯ
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30.06.2021 15:48 Ответить
Воистину ***** !
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30.06.2021 16:14 Ответить
кацапы долбодятлы
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30.06.2021 20:01 Ответить
Саме ця, патріотична пісня, надала хлопцям наснаги та сили!
Цікаво, мокша транслювала цей матч і як там бабахнуло коли почули пісню... Мабуть було щось схоже на північне сяєво...)
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30.06.2021 20:33 Ответить
Это не оскорбительная кричала, а выражение истины
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30.06.2021 21:53 Ответить
Як дущевно співають!!!
Оце слухав би та суухав..як соловейко у гайочку!!
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01.07.2021 06:41 Ответить
Це нечувано, в безсилій люті так ганебно ображати Володимира Володимировича Путіна, без сумніву найпотужнішого політичного діяча **********. Все прогресивне людство давно переконалося, ґрунтовно усвідомило і міцно засвоїло, що політична потужність Путіна - величина константна, з часом нікуди не зникає, а плавно трансформується в потужний старечий маразм Путіна. Ось у чому криється сакральний зміст беззаперечної тези, що Путін - "потужний старигань"© і, навіть, більше того - "облізле старе пердло"®.
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01.07.2021 06:49 Ответить
"Реакция будет, безусловно. Это их не красит, в то время, когда мы болеем за украинскую сборную. И сравнение здесь не в пользу украинских болельщиков. Хотя, возможно, это не стоит привязывать к конкретной стране. Не стоит искать здесь политический подтекст, надо от этого абстрагироваться", - отметил он.Источник: https://censor.net/ru/n3274156

От бляха, циничные скоты! Болей ты раком, лапоть! ПНХ!
путин Х@ЙЛО...лалала..лала.ла!
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01.07.2021 08:32 Ответить
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