За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 81 637 человек, всего - 1 933 946, - Минздрав
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 649 524 человека.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"81 637 человек привиты против COVID-19 за сутки 29 июня 2021. Первую дозу получили 21 475 человек, полностью иммунизированы - 60 162 человека.
В течение суток работали: 518 мобильных бригад, 1 336 пунктов вакцинации; 2 центра вакцинации.
По состоянию на 29 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 756 424 человека.
С начала прививочной кампании привиты 1 933 946 человек, из них получили 1 дозу - 1 933 944 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 649 524 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 2 583 468 прививок", - рассказали в Минздраве.
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