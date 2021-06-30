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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 81 637 человек, всего - 1 933 946, - Минздрав

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 81 637 человек, всего - 1 933 946, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 649 524 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"81 637 человек привиты против COVID-19 за сутки 29 июня 2021. Первую дозу получили 21 475 человек, полностью иммунизированы - 60 162 человека.

В течение суток работали: 518 мобильных бригад, 1 336 пунктов вакцинации; 2 центра вакцинации.

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По состоянию на 29 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 756 424 человека.

С начала прививочной кампании привиты 1 933 946 человек, из них получили 1 дозу - 1 933 944 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 649 524 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 2 583 468 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 81 637 человек, всего - 1 933 946, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 81 637 человек, всего - 1 933 946, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 81 637 человек, всего - 1 933 946, - Минздрав 03

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Шота пiд-рашки сегодня не хейтят вакцинацию. Зализывают раненый сф@нктер после вчерашней игры.
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30.06.2021 10:11 Ответить
 
 