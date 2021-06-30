Выплаты родственникам погибших воинов АТО, "Питьевая вода Украины" и новый пункт пропуска через границу в аэропорту "Житомир": повестка дня Кабмина

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в АТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня Кабмина.

Так, правительство планирует рассмотреть проект закона об Общегосударственной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы.

Кроме того, на заседании Кабинета Министров рассмотрят вопрос об утверждении плана действий на 2021-2025 годы по реализации Национальной стратегии развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны.

Правительство также рассмотрит вопрос о выделении средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в указанной операции.

Также в правительстве планируют рассмотреть распоряжение об открытии пункта пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомирˮ.

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