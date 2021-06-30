На Киевщине и Луганщине проводят недостаточное количество тестов за сутки, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В двух областях Украины проводят недостаточное количество тестов на COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
При необходимых не менее 300 на 100 тыс. населения, в Киевской области делают 262, а в Луганской области - 269.
В остальных регионах Украины ситуация с тестированием, уровнем заболеваемости и коэффициентом выявления случаев инфицирования отвечает норме.
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