Рада сегодня рассмотрит законопроекты о ГБР, платежных услугах, биотопливе и присоединении к газотранспортной системе
Сегодня Верховная Рада Украины собирается на заседание. Нардепы рассмотрят законопроекты о платежных услугах, присоединении к газотранспортной системе, правовых основах деятельности Государственного бюро расследований.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:
- об изменениях в законе о пестицидах и агрохимикатах (№2289);
- о совершенствовании корпоративного управления в банках (№4367);
- о выводе банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов (№4546);
- о статусе гражданского истца для Фонда гарантирования вкладов (№4547);
- о присоединении к газотранспортной или газораспределительной системе (№4578-1);
- о платежных услугах (№4364).
В первом чтении Рада рассмотрит проекты:
- об обязательном использовании биотоплива в области транспорта (№3356-д);
- об участии Ощадбанка в Фонде гарантирования вкладов (№5542);
- об изменениях в законе о Нацагентстве по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (№5141);
- о правовых основах деятельности ГБР (№5305).
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показать весь комментарий30.06.2021 11:52 Ответить Мне нравится 0
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