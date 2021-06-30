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Рада сегодня рассмотрит законопроекты о ГБР, платежных услугах, биотопливе и присоединении к газотранспортной системе

Рада сегодня рассмотрит законопроекты о ГБР, платежных услугах, биотопливе и присоединении к газотранспортной системе

Сегодня Верховная Рада Украины собирается на заседание. Нардепы рассмотрят законопроекты о платежных услугах, присоединении к газотранспортной системе, правовых основах деятельности Государственного бюро расследований.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

  • об изменениях в законе о пестицидах и агрохимикатах (№2289);
  • о совершенствовании корпоративного управления в банках (№4367);
  • о выводе банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов (№4546);
  • о статусе гражданского истца для Фонда гарантирования вкладов (№4547);
  • о присоединении к газотранспортной или газораспределительной системе (№4578-1);
  • о платежных услугах (№4364).

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В первом чтении Рада рассмотрит проекты:

  • об обязательном использовании биотоплива в области транспорта (№3356-д);
  • об участии Ощадбанка в Фонде гарантирования вкладов (№5542);
  • об изменениях в законе о Нацагентстве по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (№5141);
  • о правовых основах деятельности ГБР (№5305).

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Коли створите ТСК саме по вагнерівцям, а не про все і ніпрощо.
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30.06.2021 09:48 Ответить
Когда вы твари отмените платёж за транспортировку газа по нашим трубам. Сегодня у меня в Харькове эти мошенники вывесили списки должников за транспортировку газа. Это же кем надо быть что бы требовать с народа за трубы и оборудование которое этот самый народ уже давно оплатил через бюджет. Мошенники должны вернуть деньги и сесть. Бытовой газ идёт по народным трубам и только редукцируется и очищается и платежи по этому поводу НИКОГДА не брались. Хватит вешать лапшу народу за какие то якобы транспортные "услуги".
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30.06.2021 11:52 Ответить
 
 