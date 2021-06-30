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амнистия (455) налоги (3204) Гетманцев (408)

У жены денег нет, а мне запрещено, - "слуга народа" Гетманцев рассказал, воспользуется ли он налоговой амнистией

У жены денег нет, а мне запрещено, -

Нардеп "Слуги народа" и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, воспользуется ли налоговой амнистией. Кроме этого, объяснил, чего ожидать от закона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом он сообщил в эфире программы "Первые лица".

"Я не могу воспользоваться налоговой амнистией, мне запрещено прямо законом, как чиновнику. Жене моей не запрещено, но у нее нет денег, которые она бы легализовала", – сказал Данил Гетманцев.

В ответ на вопрос о том, можно ли через амнистию легализовать все, что записано, например, на жену, Гетманцев ответил, что не советовал бы этого делать.

"Теоретически, да, но я не советовал бы это делать. Автоматически в этом случае будет включаться ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства, поскольку чиновник должен был задекларировать не только свои доходы, но и доходы своих родственников", – добавил он.

Налоговая амнистия освобождает только от ответственности за уклонение от налогообложения, а от ответственности за коррупционные правонарушения – нет. Однако дальние родственники чиновника, которые не имеют с ним общего быта и не ведут общего хозяйства, могут без каких-либо ограничений воспользоваться налоговой амнистией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жены украинских чиновников не смогут легализовать капитал в рамках налоговой амнистии: это требование МВФ, - глава Минфина Марченко

"Мы хотим, чтобы все было прозрачно, хотим дать возможность всем начать с чистого листа свою финансовую жизнь, и на это направлена ​​налоговая амнистия", – сказал нардеп.

Напомним, Верховная Рада 15 июня приняла по инициативе президента законы о налоговой амнистии с поправками в Налоговый, Уголовный и другие кодексы, который вводит возможность задекларировать свои активы для физлиц с 1 сентября 2021 года. Документы предусматривают проведение одноразового добровольного декларирования активов физлиц с 1 сентября 2021 года и до 1 сентября 2022 года. При этом декларантами не могут быть лица, которые в любой период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции (в редакции к первому чтению предлагалось указать 2005 год).
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Топ комментарии
+9
Побирається Гетьманцев...
Я аж всплакнула.
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30.06.2021 09:49
+7
У жены денег нет, а мне запрещено, - "слуга народа" Гетманцев рассказал, воспользуется ли он налоговой амнистией - Цензор.НЕТ 1855
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30.06.2021 09:50
+4
У жены денег нет, а мне запрещено, - "слуга народа" Гетманцев рассказал, воспользуется ли он налоговой амнистией - Цензор.НЕТ 580
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30.06.2021 09:49
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У жены денег нет, а мне запрещено, - "слуга народа" Гетманцев рассказал, воспользуется ли он налоговой амнистией - Цензор.НЕТ 580
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30.06.2021 09:49 Ответить
- «Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое‑что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить, да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу.» (с)
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30.06.2021 11:30 Ответить
тупая,воровская,брехливая **** !!!!
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30.06.2021 14:55 Ответить
Побирається Гетьманцев...
Я аж всплакнула.
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30.06.2021 09:49 Ответить
...як Азіров нещодавно
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30.06.2021 10:21 Ответить
У жены денег нет, а мне запрещено, - "слуга народа" Гетманцев рассказал, воспользуется ли он налоговой амнистией - Цензор.НЕТ 1855
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30.06.2021 09:50 Ответить
а в тумбочке ?
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30.06.2021 09:52 Ответить
Аж захотелось ему денег на жизнь отправить.
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30.06.2021 09:53 Ответить
Наверняка у такого кристально честного политика, который постоянно думает о народе, мама или папа барыги, которые заставляют его жать в их элитной квартире.
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30.06.2021 09:53 Ответить
Вражина граждан Украины.
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30.06.2021 09:54 Ответить
бідося
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30.06.2021 09:54 Ответить
Амнистию уродам!
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30.06.2021 09:59 Ответить
У жены денег нет, а мне запрещено/ Офигеть!.. вот жешь **** безсовестная!И это говорит чИлавек, которые прятал доходы "95 квартала" и лично Зеленскавага, от налогов, в том числе, через ФОПовскую схему..Напомню, Даня Гетманцев был директором аудиторской фирмы, которая вела дела всех фирм и фопов "95 квартала" и лично семьи Зеленскавага. https://censor.net/ua/comments/locate/3239184/0192148f-cd24-73db-ba56-a3643f8c6d35
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30.06.2021 10:01 Ответить
Я не могу воспользоваться налоговой амнистией, мне запрещено прямо законом, как чиновнику....КАКАЯ ЖАЛОСТЬ.

Cо слова больного, он конечно же спиз.ил, но легализировать не может. А жене не доверяет.
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30.06.2021 10:15 Ответить
Может он и козёл, не знаю. Но амнистия - наш шанс на нормальное будущее.
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30.06.2021 10:20 Ответить
У жены денег нет, мне запрещено - поэтому всё записано на маму !
Гениально, как для зе-борца с коррупцией !
П.С. Почитайте его декларацию и вы прозреете сколько у него бабла !!!
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30.06.2021 10:26 Ответить
Декларация этого ушлёпка:
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/ddd4cb01-58**-4922-a86d-46dccced2015/
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30.06.2021 10:29 Ответить
Офигеть можно!
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30.06.2021 11:51 Ответить
Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан.

В бюджете черная дыра, которая может поглотить Зеленского со всеми его "слугами". МВФ не дает спасительный транш из-за отсутствия реальной борьбы с коррупцией и отказа Зе от эффективной судебной реформы, в ущерб своей монополии на власть. Спасаясь, "слуги" во главе с Гетьманцевым приняли закон о " налоговой амнистии", чтобы содрать с народа 5% от заработанных потом и кровью наличных, отложенных за долгие годы государственного бардака, на черный день. Кто-то не видит между этими явлениями прямой связи?У дружини грошей немає, а мені заборонено, - "слуга народу" Гетманцев розповів, чи скористається він податковою амністією - Цензор.НЕТ 431 Рост налогов на бизнес, аграриев, ну и конечно же приближающийся новый кодекс законов о труде из этой же оперы. Ну а для отвлечения внимания нам впаривают Закон о борьбе с олигархами, который являет собой чистый, как слеза ребенка, как утренняя роса популизм.
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30.06.2021 10:46 Ответить
У дружини грошей немає, а мені заборонено, - "слуга народу" Гетманцев розповів, чи скористається він податковою амністією - Цензор.НЕТ 8599
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30.06.2021 11:26 Ответить
Вор до мозга костей, то амнистией не воспользуеся. А кто воспользуется? -Да никто.
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30.06.2021 11:54 Ответить
У этой твари все в офшорах спрятано.
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01.07.2021 08:01 Ответить
 
 