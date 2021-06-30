РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6980 посетителей онлайн
Новости
11 957 63
посол (1766) сборная по футболу (294) футбол (3335) Швеция (968) Тиберг (5)

"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеции Тиберг поздравил украинскую сборную с выходом в 1/4 финала Евро-2020

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг поздравил украинскую сборную с победой над сборной Швеции и выходом в 1/4 финала Евро-2020.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол сообщил в Twitter.

"Слава Україні, Героям слава!" - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что перед началом матча Тиберг в Twitter заявил, что победят "желто-голубые". Флаги Швеции и Украины - желто-голубые.

Читайте: Размышление, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита, - спекуляция, - посол ФРГ Фельдгузен

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+63
Дякуємо, пане посол! Ваші слова - це слова справжнього лицаря!.
показать весь комментарий
30.06.2021 09:57
+47
Слава нації !
показать весь комментарий
30.06.2021 09:56
+29
у него еще рашасми нацистких корней не нашли??!!)))
показать весь комментарий
30.06.2021 09:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава нації !
показать весь комментарий
30.06.2021 09:56 Ответить
Смерть руским свинособакам !
показать весь комментарий
30.06.2021 10:10 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2021 10:15 Ответить
дякуємо шведам за гарну гру !
ви - реально вікінги !
показать весь комментарий
30.06.2021 11:38 Ответить
"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6204
показать весь комментарий
30.06.2021 12:39 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2021 12:03 Ответить
у него еще рашасми нацистких корней не нашли??!!)))
показать весь комментарий
30.06.2021 09:56 Ответить
Непременно найдут!
показать весь комментарий
30.06.2021 10:00 Ответить
вспомнилась Фрида Лингстад из "авва"
показать весь комментарий
30.06.2021 10:27 Ответить
Дякуємо, пане посол! Ваші слова - це слова справжнього лицаря!.
показать весь комментарий
30.06.2021 09:57 Ответить
дякуєм!
дійсно передогли жовто-блакитні стяги... жовто-блакитні стяги України..
показать весь комментарий
30.06.2021 09:57 Ответить
"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6629
показать весь комментарий
30.06.2021 10:01 Ответить
смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
30.06.2021 10:05 Ответить
Дякуємо. Проте, Ви трошки недоговорили, щодо Володимира Володимировича
показать весь комментарий
30.06.2021 10:00 Ответить
Хто такий Володимир Володимирович??? Владімір Владіміровіч правильно казати, якщо хочете дипломатично висловитися. Не одомашнюйте ту скотину.
показать весь комментарий
30.06.2021 10:15 Ответить
Згоден.
показать весь комментарий
30.06.2021 10:17 Ответить
******** ********овічь
показать весь комментарий
30.06.2021 10:32 Ответить
одним словом; *****
показать весь комментарий
30.06.2021 12:05 Ответить
Посол-молодець.
показать весь комментарий
30.06.2021 10:01 Ответить
Дякуємо !
Наш вихід це заслуга Вашої збірної !
показать весь комментарий
30.06.2021 10:01 Ответить
Вчера Украина и Швеция цветовой гаммой своих национальных флагов, в течении 120 минут заставили разрываться пуканы на холотах мацквабада. Бедный ваня, не зна что такое когнитивный диссонанс, со всей пролетарской ненавистью жрал боярышник тем самым внося свой непосильный вклад в борьбу с мировым фашизмом! Слава Украине!
показать весь комментарий
30.06.2021 10:02 Ответить
*болотах мацквабада
показать весь комментарий
30.06.2021 10:03 Ответить
Респект!
І попередній жарт нами зацінено
показать весь комментарий
30.06.2021 10:02 Ответить
А шведский тренер что-то там мычал про симуляции украинцев. Пригорело видно сильно.
показать весь комментарий
30.06.2021 10:02 Ответить
Та да, посол знает толк в кацапских младенцах и снегирях!
показать весь комментарий
30.06.2021 10:29 Ответить
Цивілізована людина.
Цапи би на г-но зійшли від злоби.
показать весь комментарий
30.06.2021 10:03 Ответить
запорєбриковські пердаки мають горіти!!!
показать весь комментарий
30.06.2021 10:03 Ответить
Дякуємо!
показать весь комментарий
30.06.2021 10:07 Ответить
вообще-то флаг Украины сине-желтый, а желто-голубым его сепары называют
показать весь комментарий
30.06.2021 10:08 Ответить
сепары тут не причем: история говорит что флаг УНР (Украинская Народная Республика 1917-1921р.)-был жовто-блакiтним.
а современный флаг Украины: жовто-синiй
показать весь комментарий
30.06.2021 12:10 Ответить
Прапор України жовто-синій, прапор Швеції синьо-жовтий. Ніякого блакитного на них нема.
показать весь комментарий
30.06.2021 10:09 Ответить
"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 5932
показать весь комментарий
30.06.2021 10:13 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2021 12:00 Ответить
"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3162
показать весь комментарий
30.06.2021 10:13 Ответить
Русофоб однако
показать весь комментарий
30.06.2021 10:14 Ответить
"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 9426
показать весь комментарий
30.06.2021 12:13 Ответить
"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6475
показать весь комментарий
30.06.2021 10:14 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2021 10:20 Ответить
Украинцы - союзники Карла 12 против петрушки 1 в северной войне.
показать весь комментарий
30.06.2021 10:28 Ответить
Вот настоящая дипломатия !
Джентльмены всегда поздравляют бывшего соперника с победой.
показать весь комментарий
30.06.2021 10:31 Ответить
Не духовно! А набить морду и вылить кучу дерьма?! А запретить посещать страну обидчика своим гражданам и давить трактором продукты, произведенные в этой стране???!
показать весь комментарий
30.06.2021 10:43 Ответить
для етого надо иметь лишнюю хромосому и носить лапти с кокошником
показать весь комментарий
30.06.2021 12:15 Ответить
Политкорректно. А в общем, все поняли что сказал Тобиас между строк.
показать весь комментарий
30.06.2021 10:34 Ответить
это прекрасно, такое отношение резко контрастирует с постоянной вонью и ненавистью сос тороны скрепной державы.
могла бы россия поздравить со своим поражением в спорте? нет, убогие бы объявили мобилизацию.
показать весь комментарий
30.06.2021 10:35 Ответить
https://ibb.co/WcLnMWT "Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 8319
показать весь комментарий
30.06.2021 10:54 Ответить
етот комментатор-просто ********!
показать весь комментарий
30.06.2021 12:17 Ответить
Разве только он?😁
показать весь комментарий
30.06.2021 12:24 Ответить
Взірець вихованности та інтелигентності для "путінського сумного коня" та його смердючої маньки-облігації.
показать весь комментарий
30.06.2021 10:55 Ответить
Чи поздоровив би посол расеі нашу команду якщо кацапи програли ?)
показать весь комментарий
30.06.2021 10:57 Ответить
главное чтоб кацапы нас больше "братьями" не называли!
потому что когда кацапсины говорят "братский народ"-жди какой то подлости!
показать весь комментарий
30.06.2021 12:18 Ответить
Приятно иметь дело с адекватными людьми. Спасибо за поздравление.
показать весь комментарий
30.06.2021 11:02 Ответить
Кацапы устроили провокацию на матче в Глазго
два мышебрата кивы пробрались на стадион и пытались изображать "дружбу народов"
"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6065
но очень быстро мышебрат, изображающий кацапа, получил по шапке
"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 341
Слава Украине!
Героям Слава!
показать весь комментарий
30.06.2021 11:14 Ответить
🇺🇦🇺🇦❤️❤️🇸🇪🇸🇪🇸🇪
показать весь комментарий
30.06.2021 11:15 Ответить
тут один комментатор предложил сделать 29 июня Днем Швеции поскольку шведы нам помогли дважды
показать весь комментарий
30.06.2021 11:53 Ответить
Молодцы шведы. Хорошо играли, проиграли, но ведут себя достойно. Нидерландцы когда просрали (другого слова не подберу), то столько визга и пердежа было...
показать весь комментарий
30.06.2021 12:09 Ответить
не надо приписывать Нидерландцам качества кацапав, за ето-спам!
показать весь комментарий
30.06.2021 12:21 Ответить
Шведы наши братья! Достойное поведение после проиграша цивилизованной Швеции.
Это вам не мох в носу на болотах крутить.
показать весь комментарий
30.06.2021 12:20 Ответить
Слава Швеції !
показать весь комментарий
30.06.2021 12:41 Ответить
Приклад того, що спорт поза політикою.
показать весь комментарий
30.06.2021 13:10 Ответить
..щира подяка Шведам.. Українці пам"ятають добро і через віки
показать весь комментарий
30.06.2021 14:38 Ответить
Шведы были самые активные гости Евро-2012. И, в отличии от англичан, вели себя культурно. В общем, это спорт, мы вам зла не желали, в этом матче точно победил сильнейший, без споров.
показать весь комментарий
01.07.2021 00:41 Ответить
Украины - желто-голубые?
показать весь комментарий
01.07.2021 16:24 Ответить
 
 