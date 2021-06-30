"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеции Тиберг поздравил украинскую сборную с выходом в 1/4 финала Евро-2020

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг поздравил украинскую сборную с победой над сборной Швеции и выходом в 1/4 финала Евро-2020.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол сообщил в Twitter.

"Слава Україні, Героям слава!" - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что перед началом матча Тиберг в Twitter заявил, что победят "желто-голубые". Флаги Швеции и Украины - желто-голубые.

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