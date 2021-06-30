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С начала лета на водоемах Украины погибли 196 человек, в том числе 35 детей, - ГСЧС

С начала лета на водоемах Украины погибли 196 человек, в том числе 35 детей, - ГСЧС

С начала 2021 года на водоемах Украины утонули 528 человек, из них 54 ребенка. При этом спасены 245 человек, в том числе 42 ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, с начала июня на водоемах страны погибло 196 человек, из них 35 детей.

"Хотя этот показатель и не превышает прошлогоднюю июньскую статистику, однако цифры все равно пугающие… Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что всего с начала года на водоемах страны уже утонул 528 человек из которых 54 ребенка. При этом спасены 245 человека, в том числе 42 ребенка.

Для уменьшения смертности на водных объектах специалисты ГСЧС патрулируют места отдыха у воды и проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по соблюдению правил безопасного поведения во время отдыха, отмечают в ГСЧС.

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а ще вчора було 188...
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30.06.2021 10:07 Ответить
Від початку літа на водоймах України загинули 196 осіб, зокрема 35 дітей, - ДСНС - Цензор.НЕТ 74
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30.06.2021 10:33 Ответить
люди! навчайтесь плавати!
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30.06.2021 10:08 Ответить
Люди мають навчитись думати
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30.06.2021 11:10 Ответить
 
 