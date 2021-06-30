"Слуга народа" Арахамия объяснил свое высказывание о Хмаре и Шишкине: "Нужно понимать, где ты находишься и что делаешь"
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия перед началом заседания Верховной Рады прокомментировал журналистам свое высказывание в адрес соавторов Конституции Украины Степана Хмары и Виктора Шишкина.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Если бы я знал, что это два уважаемых джентльмена, я бы лично к ним подошел и сказал, что нужно понимать, где ты прямо сейчас находишься и что ты делаешь, и как это выглядит, например, на телевидении страны-агрессора, когда ты своего президента на торжественном мероприятии, куда тебя пригласили, называешь убийцей. Мне кажется, это просто некорректно", - отметил Арахамия.
Он посоветовал журналистам спросить Хмару и Шишкина "как они до этого дошли".
"А по поводу того, что я их не узнал, то давайте проведем тест, кто из вас со спины может узнать, если поставить десять человек, и тогда посмотрим", - добавил нардеп.
Напомним, Хмара и Шишкин пришли в Верховную Раду на торжественное заседание по случаю Дня Конституции в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции". "Слуга народа" Арахамия тогда поинтересовался в чате у коллег по фракции: "Что это за два деда мопеда? Стоят в зале".
Пожалуйста, подождите...
- На шабаше зеленої плісніви...
Це ти не розумієш, що ви робите... Або розумієш, тоді ти зовсім *****, якому Україна допомогла, прийняла, а ти тепер її продаєш... Чіполіна довбана...
Собственник Украины,и это не нарид,а богатая интеллектуальная элита с понимаем дальнейшей судьбы державы у которой планы ЖИТЬ ЗДЕСЬ. Отсюда вырастут цели и документы( Конституция в том числе) Мне лично нравится то что записано в Конституции,мне не нравится как это выполняется( не выполняется)
зРада то собор Святого Петра, а ЗЕбуїн - папа римський
быдлота неотесаннная.
По Фрейду, он проговорился, и показал свое отношение к старым заслуженным опытным депутатам, стоявших у истоков Конституции и Украины, к тому более умных на две головы этих Харахамий