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ВР (27371) Зеленский (19024) Хмара (91) Арахамия (984)

"Слуга народа" Арахамия объяснил свое высказывание о Хмаре и Шишкине: "Нужно понимать, где ты находишься и что делаешь"

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия перед началом заседания Верховной Рады прокомментировал журналистам свое высказывание в адрес соавторов Конституции Украины Степана Хмары и Виктора Шишкина.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если бы я знал, что это два уважаемых джентльмена, я бы лично к ним подошел и сказал, что нужно понимать, где ты прямо сейчас находишься и что ты делаешь, и как это выглядит, например, на телевидении страны-агрессора, когда ты своего президента на торжественном мероприятии, куда тебя пригласили, называешь убийцей. Мне кажется, это просто некорректно", - отметил Арахамия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Арахамия о соавторах Конституции Хмаре и Шишкине: "Два деда-мопеда". ПЕРЕПИСКА

Он посоветовал журналистам спросить Хмару и Шишкина "как они до этого дошли".

"А по поводу того, что я их не узнал, то давайте проведем тест, кто из вас со спины может узнать, если поставить десять человек, и тогда посмотрим", - добавил нардеп.

Напомним, Хмара и Шишкин пришли в Верховную Раду на торжественное заседание по случаю Дня Конституции в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции". "Слуга народа" Арахамия тогда поинтересовался в чате у коллег по фракции: "Что это за два деда мопеда? Стоят в зале".

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Топ комментарии
+78
А ты чмо и знать их не хотело...потому что ты скот и ногтя их не стоишь...
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30.06.2021 10:27
+57
Этот пучеглазый абхазский ЗеДегенерат такой самокритичный? Может Арахамии пора на родину, в абхазские *****?
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30.06.2021 10:28
+54
Идиот Арахия, - вместо того, чтобы утересться обосравшись, - продолжает размазывать свое дерьмо... О-о Сказочный олигофрен, - зебилы понавыбирали...
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30.06.2021 10:29
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Ахгрохімія знову обісрався ! СН-це рандомний натовп імбіцилів-неуків та аферистів! Як раз під стать Головному ЗЕбілу!
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30.06.2021 11:03 Ответить
Оце небрите щеня ще в горшика пісяв коли ті яких ввоно збиралося вчити відстоювали свободу Україні. Більше прізвище підходить без Ара а тільки Хамія від слова хам.
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30.06.2021 11:08 Ответить
этот хитрожопый, зеленый удот--будет сидеть в соседней камере от зеленого осла
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30.06.2021 14:57 Ответить
Со спины он.видите ли,не узнал - но спереди лозунг на футболке со спины как-то прочитал.
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30.06.2021 11:08 Ответить
Орлиный взор , насквозь видит.
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30.06.2021 11:46 Ответить
А де вони знаходились???
- На шабаше зеленої плісніви...
Це ти не розумієш, що ви робите... Або розумієш, тоді ти зовсім *****, якому Україна допомогла, прийняла, а ти тепер її продаєш... Чіполіна довбана...
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30.06.2021 11:08 Ответить
Ці 2 пана в 1996 під Кучму написали "найкращу в Європі" Конституцію (міф, який нам втирали з того часу), відкинувши набагато зваженіший і життєздатний проект Конституції 1993 року. А потім дивуємось, що всі президенти змінювали недолугу внутрішньосуперечливу Конституцію під себе, бо за нею неможливо ефективно працювати.
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30.06.2021 11:09 Ответить
Эффективно воровать - хотел сказать
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30.06.2021 11:15 Ответить
Говорите Конституция плоха? А 400 коммуняк ее вообще НЕ хотели принимать и жили бы по законам УССР до сих пор. Нет в Украине СОБСТВЕННИКОВ государства Украина,готовых отвечать и защищать ее. В этом беда. Есть банды бандитов с дворами и прислугой. А в тех условиях это лучше чем УССР. Конституция родится когда появится
Собственник Украины,и это не нарид,а богатая интеллектуальная элита с понимаем дальнейшей судьбы державы у которой планы ЖИТЬ ЗДЕСЬ. Отсюда вырастут цели и документы( Конституция в том числе) Мне лично нравится то что записано в Конституции,мне не нравится как это выполняется( не выполняется)
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30.06.2021 13:26 Ответить
партия проходимцев тупых рвачей которые кроме своего кармана ничего не видят одним словом партия рыгов то есть рыгать от них охота
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30.06.2021 11:13 Ответить
Арахламидия, давай до свиданья, Сухумский обезянник соскучился за тобой
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30.06.2021 11:17 Ответить
понаехавшее сухумская обезьяна - агрохимия, учит украинцев, как им жить на своей земле. сюр какой-то. может еще австралийских кенгуру пригласим, пускай тоже нас поучают?!!
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30.06.2021 11:24 Ответить
"Слуга народу" Арахамія пояснив своє висловлювання про Хмару і Шишкіна: "Потрібно розуміти, де ти перебуваєш і що робиш" - Цензор.НЕТ 3023
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30.06.2021 11:25 Ответить
а, тре думать ще по тв запорєбріка? ясно.
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30.06.2021 11:29 Ответить
Чучало брудне і бридке !!!
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30.06.2021 11:34 Ответить
Лучше бы озаботился, как выглядит на телевидении страны-агрессора, когда он своих слуг-ворюг отмазывает.
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30.06.2021 11:34 Ответить
бо із весни 2019

зРада то собор Святого Петра, а ЗЕбуїн - папа римський
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30.06.2021 11:35 Ответить
АраХАМія що ще можна додати, брутальність Поведінки це у вухатих ознака Приналежності до Посвячених.
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30.06.2021 11:36 Ответить
Какой народ,такие и слуги.
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30.06.2021 11:40 Ответить
таки золотые слова..
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30.06.2021 11:44 Ответить
Хамия нахамил в адрес "уважаемых джентльменов" из-за принта на футболках....Теперь же он уверяет ,что "со спины не узнал" !??? А прочитать сквозь них- это ли не чудо?
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30.06.2021 12:05 Ответить
Що ви хочете почути від цього дивакуватого чубчика окрім думок про власний рейтинг на мосТВ, якщо його начальнік визнав себе стукачем у кдб?
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30.06.2021 12:13 Ответить
Это он осебе?
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30.06.2021 12:25 Ответить
вот именно, Арахамия. нужно понимать, где ты прямо сейчас находишься и что ты делаешь, и как это выглядит




быдлота неотесаннная.
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30.06.2021 12:36 Ответить
Шмаркля зелена! Та тебе зараз без гриму плутають з Морячком-дурачком із "Дєрєвни дураков". Швиденько ж клоуни втратили ґрунт під ногами і стали пиху роздувати! Та тебе через три роки якщо й впізнають порядні люди, то попросять покинути ресторан, в якому відпочивають, це десь у Франції чи Італії, а в Україні просто будуть копняками гнати.
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30.06.2021 12:37 Ответить
Хламидия есть хламидия...
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30.06.2021 12:44 Ответить
Не здається стара гвардія.
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30.06.2021 12:53 Ответить
Продается говорящая обезьянка, сбежавшая в 90-е из сухумского питомника. Дорого. Звонить в ВР Украины, спросить Арахимию.
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30.06.2021 12:54 Ответить
Вот чучело абхазкое,он же как бы в начальниках у монобольшинства нардепов ходит и обязан был хоть ознакомиться со списком приглашенных..
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30.06.2021 13:13 Ответить
однако определил, что это деды, со спины. даже если это просто были бы гости, обзывать поважных седых старцев, кто бы они ни были, это просто мерзко.
По Фрейду, он проговорился, и показал свое отношение к старым заслуженным опытным депутатам, стоявших у истоков Конституции и Украины, к тому более умных на две головы этих Харахамий
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30.06.2021 19:08 Ответить
Он говорит: Слюшяй, кто такой етот арахамия, я его совсэм нэ знаю...
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30.06.2021 13:56 Ответить
Що з дебіла взяти,окрім аналізів...
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30.06.2021 14:05 Ответить
А у меня мелькнуло смутное подозрение что Ара- хам - ия, нашел "заначку" Добкина младшего..
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30.06.2021 14:09 Ответить
безродна араГніда заплуталася у показанІЯх.. бо нутром чує, що її можуть побити, можливо й ногами..
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30.06.2021 14:42 Ответить
К сожалению так называемые лакеи до сих пор так и не поняли в какой стране они находятся и чьи интересы обязаны защищать.
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30.06.2021 18:37 Ответить
арахамия грязная свинья
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30.06.2021 20:02 Ответить
точнее свинья полезное животное, а оно отброс
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30.06.2021 20:06 Ответить
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