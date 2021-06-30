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покушение (1006) самоубийство (947) Черкасщина (1031)

Пожилой мужчина выстрелил в сына и покончил с собой на Черкасщине, - полиция. ФОТО

В Черкасской области 63-летний отец выстрелил в своего 34-летнего сына, а затем покончил жизнь самоубийством, ранив себя в шею. Инцидент произошел в селе Дмитровка Золотоношского района. По факту покушения на умышленное убийство следователи открыли уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Черкасской области.

"27 июня в Золотоношский районный отдел полиции поступило сообщение о стрельбе в селе Дмитровка, Золотоношского района. На место происшествия немедленно выехали правоохранители.

Выяснилось, что во время внезапного конфликта, 63-летний мужчина схватил ружье и выстрелил в своего 34-летнего сына. Когда же понял, что натворил, решил покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в шею", - сказано в сообщении.

Медики скорой помощи госпитализировали раненого в Золотоношскую районную больницу, однако 63-летний мужчина от полученных травм скончался, врачи констатировали его смерть.

Следственно-оперативная группа изъяла ружье и другие вещественные доказательства.

Пожилой мужчина выстрелил в сына и покончил с собой на Черкасщине, - полиция 01
Фото: сайт полиции

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Ведется следствие.
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Топ комментарии
+5
Довів-таки батька (імхо)
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30.06.2021 11:26
+2
это трагедия, представте была себе семья, жили люди и изза ссоры нет никого
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30.06.2021 11:10
+2
Пока живой.
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30.06.2021 12:31
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Решил паприколу прикончить хамовитого(хоть поржать), впрочем так же как и голосовал.
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30.06.2021 11:05 Ответить
Совершенно верно, и вас вылечим, только пейте колёсики вовремя!
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30.06.2021 11:20 Ответить
это трагедия, представте была себе семья, жили люди и изза ссоры нет никого
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30.06.2021 11:10 Ответить
Довів-таки батька (імхо)
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30.06.2021 11:26 Ответить
Це горе. Хай покоїться з миром.
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30.06.2021 11:35 Ответить
естественный отбор
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30.06.2021 11:37 Ответить
какбы по контексту выходит, что сын умер, но прямо это не написано.
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30.06.2021 11:42 Ответить
«Отцы и дети» - И. С.Тургенев
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30.06.2021 12:00 Ответить
Тема не раскрыта, остался ли жив сын?
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30.06.2021 12:19 Ответить
Пока живой.
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30.06.2021 12:31 Ответить
"Полиция изъяла ружье и другие вещественные доказательства" "во временное пользование"(с) Зеленый фургон. А вдруг там еще самогон есть?! И деньги в книжках заныканы, и коза без документов ...
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30.06.2021 13:07 Ответить
выстрелил в сына. успешно или нет? почему цензор так глупо составляет тексты? интригу сохраняет?
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30.06.2021 14:09 Ответить
ВОТ ВЛАСТЬ ДО ЧЕГО ЛЮДЕЙ ДОВОДИТ !!!
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30.06.2021 14:28 Ответить
 
 