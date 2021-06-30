Пожилой мужчина выстрелил в сына и покончил с собой на Черкасщине, - полиция. ФОТО

В Черкасской области 63-летний отец выстрелил в своего 34-летнего сына, а затем покончил жизнь самоубийством, ранив себя в шею. Инцидент произошел в селе Дмитровка Золотоношского района. По факту покушения на умышленное убийство следователи открыли уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Черкасской области.

"27 июня в Золотоношский районный отдел полиции поступило сообщение о стрельбе в селе Дмитровка, Золотоношского района. На место происшествия немедленно выехали правоохранители.

Выяснилось, что во время внезапного конфликта, 63-летний мужчина схватил ружье и выстрелил в своего 34-летнего сына. Когда же понял, что натворил, решил покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в шею", - сказано в сообщении.

Медики скорой помощи госпитализировали раненого в Золотоношскую районную больницу, однако 63-летний мужчина от полученных травм скончался, врачи констатировали его смерть.

Следственно-оперативная группа изъяла ружье и другие вещественные доказательства.



Фото: сайт полиции

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Ведется следствие.