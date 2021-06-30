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ВР (27373) налоги (3204) олигарх (1012) Арахамия (984)

Принятие закона об олигархах – это политическая маркировка, кто, с кем и когда, - "слуга народа" Арахамия

Принятие закона об олигархах – это политическая маркировка, кто, с кем и когда, -

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сегодня к 12.00 будет иметь сигнальные данные поддержки фракцией двух законопроектов, которые завтра должна рассмотреть Верховная Рада.

Об этом он рассказал журналистам перед началом заседания Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это законопроект об олигархах и связанный с ним законопроект №5600 о налогах", - объяснил Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия объяснил свое высказывание о Хмаре и Шишкине: "Нужно понимать, где ты находишься и что делаешь"

Нардеп считает, что на сегодняшний день олигархи имеют возможность влиять на народных депутатов.

"Все люди свободны. У нас нет рабства. Но понятно, что олигархи могут влиять на парламент, и это, кстати, признают ветераны этого парламента, но в этом созыве это наименьшее влияние", - заявил лидер фракции "СН".

По словам политика, нет смысла собирать заседание фракции для обсуждения законопроекта об олигархах, потому что в СМИ он полностью освещен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" сегодня обсудит законопроект о деолигархизации, - Гетманцев

"Принятие этих двух законов в первом чтении – это политический шаг, и политическая маркировка, кто, с кем и когда", - добавил Арахамия.

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Топ комментарии
+17
Найменший вплив у цьому складі?))) Дуже смішно! Завдяки цьому складу Ради у Ахметова зараз цілий свій прем'єр-міністр! Та навіть при Янику у нього такого щастя не було!
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30.06.2021 11:03
+14
а у бені - цілий президент, який керує моносбродом...
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30.06.2021 11:06
+12
Принятие закона об олигархах – это политическая маркировка, кто, с кем и когда, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5217
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30.06.2021 11:11
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Правила форума Совет форумчан
Найменший вплив у цьому складі?))) Дуже смішно! Завдяки цьому складу Ради у Ахметова зараз цілий свій прем'єр-міністр! Та навіть при Янику у нього такого щастя не було!
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30.06.2021 11:03 Ответить
а у бені - цілий президент, який керує моносбродом...
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30.06.2021 11:06 Ответить
хто з ким, кажеш
А ти з ким?!
Принятие закона об олигархах – это политическая маркировка, кто, с кем и когда, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8379
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30.06.2021 11:04 Ответить
Вот тут https://www.kommersant.ru/doc/459329 описано кто с кем, и как в результате получилась эта хламидия ...
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30.06.2021 11:15 Ответить
еге ж, його батьківщина - сухумський мавпятник..
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30.06.2021 11:20 Ответить
Знову люба мавопчка бреше
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30.06.2021 11:04 Ответить
Принятие закона об олигархах – это политическая маркировка, кто, с кем и когда, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5217
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30.06.2021 11:11 Ответить
"олигархи могут влиять на парламент", "но в этом созыве это наименьшее влияние"...

Чувак (через літеру "м"), якщо ти потрапив у парламент, тому що більшість виборців мають IQ твого рівня, це не означає, що такий рівень у всіх...Источник: https://censor.net/ru/n3274192"Источник: https://censor.net/ru/n3274192
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30.06.2021 11:07 Ответить
Ну в країні олігархів - не хакон же про народ і для народу. А про і для олігархів.
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30.06.2021 11:07 Ответить
Арахамия, скоро, давай до свидания! Уедешь обезьяна к себе на абхазские *****. Там будет *********** командовать. ***** лживый.
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30.06.2021 11:09 Ответить
Еще какая маркировка, если проголосовал "за", то полный дебил. Кстати, если Пороха признают олигархом, то всем депутатам нужно будет регулярно подавать декларации, что пересекались с олигархом. Ну, не дебилы ли?
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30.06.2021 11:10 Ответить
Зарплата в конвертах - это наименьшее влияние из возможных.
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30.06.2021 11:28 Ответить
Это всё очковтирательство для терпеливого народа, кроме тех, кого запишет банковая, никто не попадёт

Давайте, пройдёмся по списку, определения олигарха, согласно этому закону:
"бере участь у політичному житті" - как опредилить берёт или нет: где критерии? Никто не попадёт.
"має значний вплив на ЗМІ" - кто будет определять величину влияния? Никто не попадёт.
"є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, в день набуття законом чинності є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до закону України Про захист економічної конкуренції та протягом року поспіль підтримує або посилює це становище" - вообще абсурд, в мире нет (!) способа это определить. Критей не опеределён. Никто не попадёт.
"підтверджена вартість активів особи (і осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує 1 млн прожиткових мінімумів (у 2021 році - 2,27 млрд грн)" - кем подтверждена? Если в мире не существует критерия определения конечного владельца. Никто не попадёт.
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30.06.2021 11:29 Ответить
///
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия на брифинге 30 июня прокомментировал свои слова о "дедах-мопедах", адресованные нардепам первых созывов, соавторам Конституции, диссиденту Степану Хмаре и первому генпрокурору Украины Виктору Шишкину. Видео комментария Арахамии опубликовано в Telegram-канале "Политика Страны".
Экс-нардепы пришли на торжественное заседание Рады 28 июня, посвященное Дню Конституции, в футболках "Зе! Убийца Конституции" и встали во время выступления президента Владимира Зеленского. Тогда СМИ показали скриншот переписки в чате "Слуги народа", где Арахамия написал: "Что это за два деда-мопеда?".
Сегодня глава фракции прокомментировал свои слова. По его словам, он "хорошо знает Шишкина и Хмару, но со спины их не узнал".
"Я и подумать не мог, что такие уважаемые люди могут себе позволить делать политические провокации на торжественном событии. Вот я и спросил, что это за два деда. Если бы я знал, что это - два уважаемых джентльмена, я бы лично подошел и сказал бы, что нужно понимать, где вы находитесь", - сказал Арахамия.
Он также добавил, что неправильно в стране, в которой идет война, называть президента убийцей.
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30.06.2021 11:36 Ответить
Политическая маркировка - это когда ты дебил, получивший гражданство 5 лет назад и не знающий авторов Конституции страны, в которой типа политик. А "кто, с кем и когда" - это обычный набор тем желтушной прессы, в которой самое место всяким "арам" и "хамиям"
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30.06.2021 11:36 Ответить
беня с ахметовым зеленского и зебобиков. Всегда.
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30.06.2021 11:47 Ответить
ПЫСЫ:
З огляду на викладене Головне управління вважає основну ідею законопроекту і, відповідно, усі його положення в цілому сумнівними з точки зору їх відповідності ст. ст. 8, 19, 106 та 107 Конституції України.
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30.06.2021 11:48 Ответить
А зесрань опять в перде..
Это оказывается просто ,чтоб знать кто с кем ,когда))))))
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30.06.2021 13:08 Ответить
Зебіл, боротьба з олігархами, у нормалний людей, виглядає так.
https://censor.net/ru/news/3274204/administratsiya_bayidena_gotovit_ukaz_dlya_ogranicheniya_vliyaniya_krupnyh_kompaniyi_na_ekonomiku_the
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30.06.2021 15:54 Ответить
 
 