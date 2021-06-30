Принятие закона об олигархах – это политическая маркировка, кто, с кем и когда, - "слуга народа" Арахамия
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сегодня к 12.00 будет иметь сигнальные данные поддержки фракцией двух законопроектов, которые завтра должна рассмотреть Верховная Рада.
Об этом он рассказал журналистам перед началом заседания Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это законопроект об олигархах и связанный с ним законопроект №5600 о налогах", - объяснил Арахамия.
Нардеп считает, что на сегодняшний день олигархи имеют возможность влиять на народных депутатов.
"Все люди свободны. У нас нет рабства. Но понятно, что олигархи могут влиять на парламент, и это, кстати, признают ветераны этого парламента, но в этом созыве это наименьшее влияние", - заявил лидер фракции "СН".
По словам политика, нет смысла собирать заседание фракции для обсуждения законопроекта об олигархах, потому что в СМИ он полностью освещен.
"Принятие этих двух законов в первом чтении – это политический шаг, и политическая маркировка, кто, с кем и когда", - добавил Арахамия.
Пожалуйста, подождите...
А ти з ким?!
Чувак (через літеру "м"), якщо ти потрапив у парламент, тому що більшість виборців мають IQ твого рівня, це не означає, що такий рівень у всіх...Источник: https://censor.net/ru/n3274192"Источник: https://censor.net/ru/n3274192
Давайте, пройдёмся по списку, определения олигарха, согласно этому закону:
"бере участь у політичному житті" - как опредилить берёт или нет: где критерии? Никто не попадёт.
"має значний вплив на ЗМІ" - кто будет определять величину влияния? Никто не попадёт.
"є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, в день набуття законом чинності є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до закону України Про захист економічної конкуренції та протягом року поспіль підтримує або посилює це становище" - вообще абсурд, в мире нет (!) способа это определить. Критей не опеределён. Никто не попадёт.
"підтверджена вартість активів особи (і осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує 1 млн прожиткових мінімумів (у 2021 році - 2,27 млрд грн)" - кем подтверждена? Если в мире не существует критерия определения конечного владельца. Никто не попадёт.
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия на брифинге 30 июня прокомментировал свои слова о "дедах-мопедах", адресованные нардепам первых созывов, соавторам Конституции, диссиденту Степану Хмаре и первому генпрокурору Украины Виктору Шишкину. Видео комментария Арахамии опубликовано в Telegram-канале "Политика Страны".
Экс-нардепы пришли на торжественное заседание Рады 28 июня, посвященное Дню Конституции, в футболках "Зе! Убийца Конституции" и встали во время выступления президента Владимира Зеленского. Тогда СМИ показали скриншот переписки в чате "Слуги народа", где Арахамия написал: "Что это за два деда-мопеда?".
Сегодня глава фракции прокомментировал свои слова. По его словам, он "хорошо знает Шишкина и Хмару, но со спины их не узнал".
"Я и подумать не мог, что такие уважаемые люди могут себе позволить делать политические провокации на торжественном событии. Вот я и спросил, что это за два деда. Если бы я знал, что это - два уважаемых джентльмена, я бы лично подошел и сказал бы, что нужно понимать, где вы находитесь", - сказал Арахамия.
Он также добавил, что неправильно в стране, в которой идет война, называть президента убийцей.
З огляду на викладене Головне управління вважає основну ідею законопроекту і, відповідно, усі його положення в цілому сумнівними з точки зору їх відповідності ст. ст. 8, 19, 106 та 107 Конституції України.
Это оказывается просто ,чтоб знать кто с кем ,когда))))))
https://censor.net/ru/news/3274204/administratsiya_bayidena_gotovit_ukaz_dlya_ogranicheniya_vliyaniya_krupnyh_kompaniyi_na_ekonomiku_the