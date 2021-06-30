Неизвестный открыл стрельбу в Харькове и ранил мужчину, введена спецоперация "Сирена", - Нацполиция

В Харькове неизвестный открыл стрельбу и ранил мужчину. Полиция ввела в действие операцию "Сирена".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

30 июня в 9:30 в полицию поступило сообщение, что на улице Джерельной неизвестный осуществил несколько выстрелов из неустановленного оружия в мужчину. В результате, 31-летний пострадавший получил ранения в области шеи. Он доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

По городу введена в действие полицейская операция "Сирена".

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

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