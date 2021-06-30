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Нацполиция (16193) стрельба (3213) Харьков (7286)

Неизвестный открыл стрельбу в Харькове и ранил мужчину, введена спецоперация "Сирена", - Нацполиция

Неизвестный открыл стрельбу в Харькове и ранил мужчину, введена спецоперация

В Харькове неизвестный открыл стрельбу и ранил мужчину. Полиция ввела в действие операцию "Сирена".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

30 июня в 9:30 в полицию поступило сообщение, что на улице Джерельной неизвестный осуществил несколько выстрелов из неустановленного оружия в мужчину. В результате, 31-летний пострадавший получил ранения в области шеи. Он доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

По городу введена в действие полицейская операция "Сирена".

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

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Неизвестного звали Киллер.
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30.06.2021 11:18 Ответить
Человек без имени
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30.06.2021 14:30 Ответить
Мне нравится вот такой посыл: многие говорят, мол, в Америке убивают много людей, потому, что там разрешено свободное владение оружием. Однако в странах, где власть обезоружила людей, были уничтожены МИЛЛИОНЫ, голодом, концлагерями, массовыми и бессудными расстрелами.
В Америке, где ЛЮДИ вооружены, такое невозможно.
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30.06.2021 11:38 Ответить
а мне не нравится такой посыл.
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30.06.2021 11:45 Ответить
США и Либерия единственные страны в мире где без всяких ограничений продаетсся оружие. (Википедия в помощь).В итоге, в США огромное количество массовых растрелов, в том числе и детей, возможно именно поэтому США единственная страна демократического мира где есть смертная казнь . Недавно Трамп даже женщину казнил.А в Либери есть все и массовые убийства, и концлагеря и ваши, гаспадин Дрон, безрасудные расстрелы и даже безрассудный канибализм. Да-да именно он, в Либерии негрики едят себе подобных.
Так что не надо звиздеть, если в Украине массы выбирают президентом дурноватого жидокомика, то это инфантильная нация,таких нельзя допускать к оружию
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30.06.2021 14:18 Ответить
нельзя допускать к оружию - то есть, солдат нужно вооружать черенками от лопат, по заветам тавагища жукова, или иностранный легион создавать?
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30.06.2021 14:24 Ответить
Идиотский месседж так и знал что троли лоббирующие оружейников уцепятся за вооружение солдат. При чем тут содаты, Алешка? Череннки кстаи вам кацапам еще понадобятся при штурме Хремля.
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30.06.2021 14:36 Ответить
пока у британцев и немцев было оружие, мигранты там козу не водили
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30.06.2021 14:25 Ответить
 
 